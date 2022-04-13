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    SağlıkDSÖ'den koronavirüs uyarısı! Resmen duyurdular, bundan sonra...
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    DSÖ'den koronavirüs uyarısı! Resmen duyurdular, bundan sonra...

    Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 Acil Durum Komitesi Başkanı Didier Houssin, "koronavirüs salgının bitmediği" konusunda uyarıda bulundu.

    13.04.2022 - 21:35 |
    DSÖ'den koronavirüs uyarısı! Resmen duyurdular, bundan sonra...

    Euronews'in haberine göre; Houssin, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, salgına karşı "gardımızı düşürmenin zamanı değil" dedi. Bu konuda görüş birliği olduğunu hatırlatan Houssin, “Covid-19 pandemisi açısından durum bitmiş olmaktan çok uzak” diye konuştu.

    DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz ay sonu, "Covid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır." demişti.

    VİRÜSÜN GELECEĞİNE DAİR 3 SENARYO

    Ghebreyesus, virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirtmişti: "En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz."

    Ülkelere Covid- 19 önlemlerini çok hızlı bırakmama uyarısını yineleyen DSÖ takip ve test sisteminin rafa kaldırılmasının yeni varyantların daha kolay yayılmasının önünü açabileceği öngörüsünde bulunuyor.

     

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