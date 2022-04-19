Dolgu uygulamaları hangi durumlarda tercih edilebilir?

Dolgu uygulamaları, görünüm sorunlarını gidermenin en yaygın yollarından biridir. Ayrıca yüzünüzü parlak ve genç göstermenin en kolay ve en hızlı yolu. Bu kadar popüler olmasının temel nedeni içeriğinin güvenli olması ve herhangi bir sağlık sorununa yol açmamasıdır. Tedavi için uygun olmayan kişiler; bağışıklık sistemi sorunları, iyileşmeyen yara izleri, şeker hastalığı ve bazı maddelere alerjisi olan kişilerdir.

Yüzde birçok bölgeye güvenle dolgu işlemi yapılabilir

Dolgu yönteminin sıklıkla tercih edilmesinin nedenlerinden biri de uygulama ve iyileşme sürecinin çok kolay olmasıdır. Başvuru yapmadan önce uygulama yeri uzmanlar tarafından belirlenir. Lokal anestezi için kremi uygulanarak işleme başlanır. İşlem, tedavi edilecek bölgeye bağlı olarak yaklaşık 30 dakika sürer. İğne ile yapıldığı için 1-2 saat içerisinde iğne izi kalması normaldir. İşlemden 2 saat sonra iz kendiliğinden kaybolur. Kişi rahatlıkla normal hayatına devam edebilir.

Dolgu işleminde kullanılan materyal dokunun hacmini artırmaya yöneliktir. Bu maddeler deriye enjekte edilebilen ilaçlardır. En yaygın olanları hyalüronik asit ve kollajendir. Bu iki madde farklı dolgu maddeleridir. Yaşlanma, güneş ışığı ve benzeri faktörler cildimizdeki hyalüronik asit ve kollajen miktarının azalmasına neden olabilir. Bu maddeler azaldıkça cildimiz gençliğini kaybeder, çöker, ince çizgiler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Özellikle bu tür şikayetler için tercih edilen yöntem hyalüronik asit içeren dolgudur çünkü şikayetleri ortadan kaldırır ve cilde hacim kazandırır. Etkisi genellikle 18 aydır.

Dolgu uygulaması için uygun bölgeler

Dudak bölgesi

Yaş ile dudaklar incelerek hacmini ve şeklini kaybedebilir. Eski şeklini ve hacim kazandırmak için hyalüronik asit içeren dolgu uygulamaları tercih edilebilir

Burun ve ağız bölgesi

Yağ dokusu kaybı ile çizgilenme başlayabilir. Bu çizgilenme kişileri yorgun ve solgun gösterebilir. Cildi canlandırmak ve kırışıklığı azaltabilmek için hyalüronik asit bazlı dolgu uygulamaları yapılabilir.

Yanaklar, şakaklar ve alt çene bölgesi

Yaş almanın getirdiği sarkmalar için dolgu uygulaması yapılır. Yapılacak işlem sayesinde kişi daha genç ve hacimli bir cilde sahip olur.

Kaş düşüklüğü sorununa yönelik

Kaş düşüklüğü sorunu hem sağlık açısından hem de görünüm açısından kişinin yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Yapılacak dolgu yöntemi ile kaşlar yukarı kaldırılır ve kişinin görüşü ve görünüşü iyileştirilir.