Diz ekleminde kireçlenme olanlar dikkat! İş yapamayacak duruma geldiyseniz…

Diz eklemindeki kireçlenme problemi son seviyeye ulaşan hastalara, cerrahi yöntemle uygulanan, diz protezi ameliyatı, hastaların kaybettikleri konfora yeniden ulaşmalarını sağlıyor. Total diz protezi ameliyatları hakkında, Prof. Dr. Umut Yavuz, deneyimlerinden yola çıkarak önemli açıklamalarda bulundu.

ERKEN EVRE TEDAVİLERDEN FAYDA GÖRMÜYORSANIZ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Yavuz “Diz eklemindeki kireçlenme nedeniyle, yüksek seviyede kıkırdak aşınması olan ileri yaştaki, ilaç, fizik tedavi, diz eklemi içine iğne enjeksiyonları gibi erken evre tedavilerden fayda görmeyen, klinik olarak şikayetleri son raddeye gelmiş hastalara diz protezi ameliyatı öneriyoruz.

Bu hastaların çoğu, 55 yaşını aşmış, yere bastığı andan itibaren ağrı yaşayan, geceleri ağrısı olan, merdiven inip çıkamayan, artık ev içi işlerini bile yeterince yapamayan, ev içi yürümesi bile bozulmuş hastalar oluyor ve artık son çare olarak total diz protezi ameliyatına başvuruyor” sözlerini ifade etti.

İKİ DİZE AYNI ANDA YAPMAK AVANTAJ SAĞLIYOR!

Prof. Dr. Umut Yavuz, “Hastaların kendilerinden talep gelmesi durumunda, iki dize de aynı ameliyat sırasında protez uygulayabiliyoruz. Bunun için hastalara ameliyat esnasında kanamayı durdurucu ek ilaçlar veriyoruz. Ameliyat sonrası erken dönemlerinde fizik tedaviye başlatıyoruz.

Aynı ameliyatta iki dizine de protez uyguladığımız bu hastaların, tabii ki diğer hastalara göre bazı avantajları var. İki kez ameliyat stresi yaşamadan, iki kez ağrı çekmeden ve zaman kaybetmeden bu sağlık probleminden tek ameliyatta kurtuluyorlar. Farklı zamanlarda hastanede iki defa kalmak yerine, bir defa kalarak vakit avantajı sağlıyorlar.

Dezavantajı ise, fizik tedavi süresinin tek dizinden ameliyat olan hastalara göre daha zorlu geçmesi oluyor. Çünkü, tek diz operasyonlarının ardından hastalar fizik tedavi sırasında, diğer dize basarak hemen hareket edebiliyor ve hızlıca rutin yaşamına kavuşabiliyor. Fakat iki dizinden ameliyat olanlar, fizik tedavinin etkisiyle, özellikle sandalyeye oturup kalkarken zorlanıyor ve ortalama 3 günden itibaren fizik tedaviye yanıt veriyor” yorumunu yaptı.

HASTAYA GÖRE PROTEZ ÇEŞİTLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Hastaların geçmişinde bir bağ problemi varsa, daha önce bir ya da birkaç kez protez ameliyatı olmuşsa, bu hastalarda çok daha farklı, diz hareketini azaltan, fakat dizin stabilitesini artıran diz protezleri de kullanılabiliyor.

Dolayısıyla cerrahi tekniğin öneminin yanında, kullanılan implantın kalitesi de büyük rol oynuyor. Operasyon esnasında, hastanın diz anatomisine uygun bir protezin seçilmesi çok önemlidir. Diz protezi ameliyatı, gerekli hareket açıklığını sağlamaya ve rutin aktiviteleri yapmaya yönelik bir cerrahi yöntemle gerçekleştirilmelidir” dedi.

SOSYAL YAŞAMA DÖNÜŞ ZANNEDİLDİĞİNDEN DAHA KISA!

Prof. Dr. Umut Yavuz, “Planladığımız doğrultuda, istediğimiz gibi sonuçlan ameliyatlarda, hastayı ameliyatın ertesi günü kaldırıyoruz, yürütüyoruz ve hemen fizik tedaviye başlatıyoruz.

Fizik tedavideki amacımız, hastanın ağrısına bağlı olarak yıllar içinde kaybedilmiş kas kuvvetini, diz hareket açıklığını tekrar kazandırmak ve hastayı ameliyattan sonra yürümeye biraz daha uygun hale getirmek oluyor.

İyileşme dönemi dediğimiz süre yaklaşık 6 hafta kadar sürüyor. Tabii ki her hastanın kendine göre özellikleri var ve biz bu iyileşme süresini, her hastanın kendi durumuna göre belirliyoruz. Normalde, araç kullanma ve benzeri eylemlere 3. aydan sonra müsaade etsek de, çok genç, çok aktif, kendini iyi hisseden ve her şeyin yolunda gittiği, klinik bulgusu olmayan hastalarda, 8 haftadan itibaren çeşitli aktiviteler için izin veriyoruz” dedi.