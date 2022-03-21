Çene hattının belirginleşmesi için çene yapınıza zarar vermeyin!

Son zamanlarda popüler olmaya başlayan çene güçlendirme aletleri sanıldığının aksine çene yapısına zarar vermektedir. Yanlış güç ile bu aletlerinin kullanılması çene yapısında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çene hattının belirginleştirilmesi için estetik uygulamalara başvurulması gerekir.

Çene hattını doğru yöntemler ile belirginleştirin

Çenenin şekli ve yüzle olan koordinasyonu görünüm için çok önemlidir. Zamanla, yaşlanma, genetik faktörler ve kilo alımı, çenenin sarkmasına katkıda bulunabilir. Sarkan bir çene, önlem alınmazsa çene bölgesini küçültebilir. Çene dolgusu günümüzde oldukça yaygın bir yöntemdir. Çene bölgesindeki hacim küçültme ve yapısal bozuklukların tedavisinde de ilk tercihtir. Bunlara ek olarak; dışarı çıkmamış bir çene, düz veya sivri bir çene, düşük bir çene, geniş veya dar bir çene ve asimetri problem olduğu durumlarda kullanılan yöntemlerdir.

Çene dolgusu nasıl uygulanır?

Çene dolgusu işlemi kişilerin yüz hatlarını öne çıkarmak için tasarlanmıştır. Faaliyete geçmeden önce alanında uzman bir kişi ile görüşülerek beklentilerin konuşulması önemlidir. Çene dolgusu sırasında vücuda hyalüronik asit enjekte edilir. Anestezi, gerektiğinde işlemden önce uygulanabilir. Uyuşma sonrası uzman tarafından belirlenen uygun alana dolgu maddesi enjekte edilerek işlem yapılır. İşlem yaklaşık 25-30 dakika sürer ve sonuçlar hemen alınır. İşlem sonrası morluk ve şişlik gibi yan etkiler olabilir. Buz paketleri ile müdahale edilebilir.

Hyalüronik asit içerikli çene dolgularının kalıcılığı kişiden kişiye değişmekle birlikte tipik kullanım süresi 12-18 aydır. Unutulmaması gereken en önemli şey, işlemden sonra 4 saat boyunca makyaj ve yüz masajı yapılmamalıdır. İlk gün ciltte asitli ürünler kullanmaktan kaçının. Bir hafta boyunca ağır egzersiz ve terlemeden kaçınılmalıdır.

Çene protezi ile kalıcı olarak köşeli bir yüze sahip olabilirsiniz!

Çene hattını belirginleştirmek için çene protezi ile yüze profiloplasti yani yeniden profili şekillendirme ameliyatı yapılır. Genel anestezi ile çeneye dost implantlar konulur. Protezler ameliyat gerektirse de ömür boyu çenede kalabilmeleri istenilen görünümün korunması açısından avantajlar sağlar.