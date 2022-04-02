Bunu her gün yapın! Doğal bir antidepresan etkisi sağlıyor!

Gülümsemenin beyin ve vücut üzerindeki etkileriyle ilgili Diş Hekimi Ömer Ekiz, ‘’Sağlıklı gülüşler vücudu rahatlatır, beyni sakinleştirir. Gülerken yüz ve vücut kaslarımızın çoğu çalışır ve salgılanan hormonlar bizleri daha dinamik yapar. Gülümsemek bedene doğal bir antidepresan etkisi sağlarken acı ve ağrı gibi hisleri de azaltır’’ ifadelerini kullandı.

GÜLMEK KAN BASINCINI VE KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR!

Gülümsemenin insan yaşamına yönelik olarak sadece duygusal manada değil fizyolojik olarak da olağanüstü etkilerinin olduğunu ifade eden Diş Hekimi Ömer Ekiz, ‘’Gülmek kan basıncını ve kan şekerini düzenleyip, dengeler. Bağışıklık sistemini dahi güçlendirir’ sözleri ile bu konunun sadece sosyal yaşamla ilgili bir tercih olmadığının altını çizdi.

İŞTE DOĞAL GÜLÜMSEME İÇİN UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Dt. Ömer Ekiz, herkesin hayalini kurduğu güzel, estetik ve doğal görünen gülümsemenin elde edilmesi için farklı tedavi yöntemlerinden bahsetti. İlk olarak hastanın geçmiş ağız ve diş tedavilerinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Dt. Ekiz, ‘’Diş eti sağlığı, diş eksiklikleri, çürükler ve diğer tüm dental problemler detaylıca değerlendirilmeli. Yapılan inceleme ve tetkiklerin ardından hastanın problemine yönelik tedavi planlaması ile implant cerrahileri, pembe estetik uygulamaları (periodontal işlemler), lamina veneerler, zirkonyum tedavilerinden hastaya en uygun olan tedavi yöntemiyle ideal ve estetik sonuçlar elde edilir’’ diyen Dt. Ömer Ekiz, estetik bir gülümsemeyi yüz estetiği ile harmonize etmenin, yüz ve dişler arasında mükemmel uyum gerektirdiğini belirtirken, günümüzde moda olan bir uygulamanın herkes tarafından rağbet görmesi hakkında da “Estetik bir gülüş tasarımında dişler, yüz ve dudaktan bağımsız olarak değerlendirilmemeli ve kişiye özel bir gülüş tasarımı planlanmalıdır” diye konuştu.