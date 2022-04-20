Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Maskeler kalkacak mı?

Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanması bekleniyordu. Günlerdir konuşulan, Bakan Koca'nın, "Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak" dediği Bilim Kurulu toplantısında halen zorunlu olan yerlerde maske kullanımı ile ilgili önemli kararların alınması beklenirken, toplantının ertelendiği haberi geldi. Gözler Bilim Kurulu’ toplantısının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu maske kararı alacak mı? Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Okullarda maske kalkacak mı? İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.

Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022

MASKELER KALKACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısında maske ile ilgili kritik kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini hatırlattı.

"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan corona virüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" diyen Koca, "Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var" dedi.

BAKAN KOCA BİLİM KURULU TOPLANTISINI İŞARET ETMİŞTİ

Vaka sayılarının düştüğünü dile getiren Koca, şunları söylemişti:

"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

Ayrıca, Bilim Kurulu’nda aşılama takviminin de ele alınması bekleniyor.