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    SağlıkBilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Ertelenen Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
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    Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Ertelenen Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

    Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacak” dediği toplantının ertelenmesinin ardından gözler Bakan Koca’nın açıklamasına çevrildi. Kapalı alanda maske zorunluluğun değerlendirilmesi baklanan Bilim Kurulu’nda kritik kararların da alınması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Ertelenen Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? İşte detaylar…

    21.04.2022 - 13:15 |
    Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Ertelenen Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

    Bilim Kurulu toplantısının ertelenmesiyle birlikte pek çok kişi toplantının yeni tarihini araştırıyor. Kapalı alanda maske zorunluluğu başta olmak üzere önemli kararların alınması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelenmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Koca’nın “Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacak” dediği toplantının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Ertelenen Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? İşte detaylar…

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  'Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 nisan çarşamba olarak değişti.' açıklamasını yaptı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

    Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada, ‘Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.’ demişti.

     

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