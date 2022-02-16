Biberiye yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Biberiye yağı vücut sağlığı açısından birçok faydası bulunan yağlardır. Son yıllarda daha fazla adı duyulan biberiye yağı insanlar için bir şifa kaynağıdır. Biberiye yağı kozmetik olarak da çok sık kullanılır. Saçları da uzatan aynı zamanda da zayıflamak için kullanılan son yılların en popüler bitkisel yağlarından biridir.

BİBERİYE YAĞI NEDİR?

Bir Akdeniz bitkisi olan biberiye Akdeniz’de popüler olan bu bitkinin Latince adı rosmarinus officinalis diye bilinmektedir. Akdeniz bölgesinin mutfağında en popüler olarak kullanılan baharatlardan ve çay olarak kullanılan bitkilerden biridir. Ayrıca biberiye özütü de farklı kullanım alanları sağlar. Akdeniz mutfağında biberiye özütü veya biberiyenin taze yapraklarının çekilmiş hali de kullanılır.

BİBERİYE YAĞI NASIL YAPILIR?

Biberiye yağı biberiyenin yapraklarından elde edilmektedir. Biberiye adaçayı, mersin, lavanta ve çalı fesleğeni gibi bitkiler ile birlikte nane ailesinin bir üyesidir. Evde kolaylıkla biberiye yağı elde edilebilmektedir. 1 su bardağı kadar sapından ayrılmış biberiye yaprakları, iki su bardağı kadar Ayçiçek yağı ile uygun bir tencereye konulur. Tencerenin altı kısık bir şekilde yakılır ve 5 ila 6 saat kadar ocakta bekletilmelidir. Kokusundan da anlaşılacağı üzere hazır olduğunda tencerenin altı kapatılarak yağ süzülür ve soğuduktan sonra kullanılabilir.

BİBERİYE YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Birçok tıbbi ilaç ya da bazı preparatlar içerisinde biberiye yağları bulunur. Biberiye yağının araştırılmalar sonucu belirlenen birçok faydası bulunmaktadır. Biberiye yağı sindirim, saçlar, ağız sağlığı, cilt, hafıza, stres, bağışıklık sistemi, ağrılar, kötü kokular gibi birçok durumda fayda sağlar.

BİBERİYE YAĞI SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Biberiye yağı çoğunlukla midedeki şişkinlik, kabızlık, midede kramp ve hazımsızlık gibi durumların düzeltilmesinde kullanılmaktadır. Hazımsızlığın hafifletilerek iştah açtığı düşünülmektedir. Bunların yanında araştırmalar sonucunda karaciğerde temizleyici olan esansiyel bir yağ oluşu, sindirim sürecindeki safra oluşturma, safra salgılanmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra sindirimi, besinlerdeki emilimler ve kan dolaşımının hızlandığı görülmektedir. Özellikle de et türü yemeklerin sindirilmesini kolaylaştırır.

BİBERİYE YAĞININ SAÇA FAYDALARI

Biberiye yağının faydaları bilindiğinden birçok saç losyonu ve şampuanların içerisinde bulunduğu bilinmektedir. Düzenli olarak biberiye yağı saçlarda kullanıldığı takdirde saç köklerini güçlendirir, saçlardaki dökülme ve saç renginin grileşmesini yavaşlatır. Erkek tipi saç dökülmesi olan kişilerde dökülmenin de yavaşladığı düşünülmektedir. Saçlar için en iyi toniklerden biridir. Pul pul şekilde dökülen ve kuru ciltlere de faydası olmaktadır.

AĞIZ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Çoğunlukla gargara olarak kullanılan biberiye yağı çok iyi bir dezenfektan maddedir. Ağızda oluşan kötü kokuların ortadan kaldırılmasını sağlar. Diş eti iltihapları, diş problemleri, plak oluşumu ve kavit gibi ağız içi sorunlarında ağızlardaki bakterilerin yok edilmesini sağlar.

BİBERİYE YAĞININ CİLT İÇİN FAYDALARI

Biberiye yağının içerisinde bulunan antiseptik özellik sebebi ile ciltte oluşan akne, dermatit, yağlı cilt ve egzama gibi cilt sorunlarını bakımlarında kullanılır. Kuru ciltlerde ise düzenli olarak biberiye yağı ile masaj yapılması ciltteki kuruluğun tedavi edilmesini sağlar. Düzenli şekilde kullanılan biberiye yağı cilt renginde eşitlik ve sağlıklı parlamaya neden olur.

BİBERİYE YAĞI HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Biberiye yağı verimli çalışma ve odaklanmayı sağlar. Özellikle sınav dönemindeki öğrencilerin kullandığı bir yağdır. Unutkanlık, zihin yorgunluğu, depresyon gibi sorunların giderilmesi için zihinsel aktivitenin uyarılmasını sağlar. Beyinde hissedilen yorgunluk, can sıkıntısının oluşması, zihinsel olarak kişiyi yenilemek için yağın solunması yeterlidir. Aynı zamanda Alzheimer gibi hastalıkların başlamasını yavaşlatmaktadır.

STRESİ AZALTIR

Rahatlatıcı bir yağ olması nedeni ile tükürükte bulunan kortizol seviyesinin düşürülmesini sağlar. Kortizol ise kişinin strese maruz kalması ile ortaya çıkan bir hormondur. Kortizol seviyesinin düşmesi ile birlikte stresin azalmasını sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Hastalıklar ile savaşmak, enfeksiyon gibi durumlarda antioksidanlar vücudun savunma mekanizmalarının birini oluşturur. Biberiye yağındaki antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

VÜCUT AĞRILARINI AZALTIR

İltihaplı romatizma, romatizma, kas ağrıları, baş ağrısı gibi birçok ağrının tedavisinde biberiye yağı kullanılır. Ağrılı bölgeye biberiye yağını masaj yaparak sürüldüğünde ağrının hızla giderilmesinde yardımcı olur. Romatizma gibi hastalıklarda buhar banyosu ve biberiye yağının bir arada kullanılması ile daha etkili olacaktır.

KÖTÜ KOKULARI GİDERİR

Biberiye yağı parfümler, mumlar, banyo yağları, kozmetik ürünler, bakım ürünleri ve oda spreyleri gibi birçok üründe güzel kokusu olması ile kötü kokuları yok etmesi nedeniyle kullanılmaktadır.