Bebeklerde çölyak hastalığı belirtileri nelerdir?
Çölyak hastalığı ülkemizde sıklıkla görülen hastalıklardan bir tanesidir. Ancak bu hastalık ile ilgili oldukça az bilgi bulunmaktadır. Çölyak hastalığı her yaştan insanda görülebilmektedir. Semptomlar çoğunlukla 1 yaş sonrası çocuklarda görülmektedir.
İlk 6 aylık dönemde bebeklerin anne sütü almaları son derece önemlidir. Glutenin tamamen kesilmesi gerekmektedir. Patates, pirinç, sebze, meyve gibi besinler tüketilebilir.
Çölyak Hastalığı Nedir?
Çölyak hastalığı ince bağırsaklarda meydana gelen rahatsızlıklardan biridir. Bu hastalık nedeni ile villi yapılardan karbonhidrat, protein, vitamin, yağ, minerallerin emilmesi engellenmektedir. Bu olay sonucunda ise vücudun bağışıklık sistemi tepki göstermeye başlamaktadır.
Vücudun hassasiyeti neticesinde çölyak hastalığı meydana gelmektedir. Bu hastalık Gluten Enteropatisi ve Celiac Hastalığı isimleri ile de bilinmektedir. Bu hastalıkta vücut gluten toleransı gerçekleştiremediği için glutene karşı bir hassasiyet meydana gelmektedir.
Bebeklerde Çölyak Hastalığı Belirtileri Nelerdir?
Bebeklerde çölyak hastalığı bazen belirti göstermemektedir. Ancak hastalığın teşhis edilmesinde bazı belirtiler yardımcı olabilmektedir.
İştahsızlık
Sürekli devam eden ishal
Midede şişkinlik ve gaz oluşumu
Karın ağrıları
Kilo kayıpları
Sürekli devam eden kabızlık problemleri
Bebeklerde gelişim gerilikleri
Demir eksikliği oluşumuna bağlı anemi
Kas kayıpları
Huzursuzluk durumu
Çölyak sebebi ile başka hastalıkların oluşması
Bunun yanında bebeklerde başka bir takım belirtiler de görülebilmektedir. Bunlar;
Derinin soluk renk olması
Kemiklerde ve eklemlerde ağrı oluşumları
Yorgunluk
Davranışlarda bozukluk meydana gelmesi
Dikkat eksiklikleri
Öğrenmede güçlük yaşanması
Büyümenin yavaşlaması
Dişin yapısının bozulması, diş çürüğü oluşumu
Bebek Çölyak Hastalığı Geçer Mi, Nasıl Tedavi Edilir?
Çölyak hastalığının ne yazık ki bir tedavisi bulunmaz. Bunun yanında beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hastalık belirtileri ortadan kalkacaktır. Çölyak teşhisi konan bebeklerin ömür boyunca glutensiz besinler ile beslenmesi gerekmektedir.
Doktor tavsiyesi ile bebeklere besin değerlerini sağlayacak bir diyet programının düzenlenmesi gerekmektedir. Bebeklerde çölyak rahatsızlığı sebebi ile meydana gelen karın ağrısı ve şişlik gibi problemleri engellemek için doktora danışarak probiyotik destekler kullanılabilir.
Çölyak hastalığında vücutta vitamin ve mineral emilimi güç olmaktadır. Bu durumda vitamin takviyeleri ile vitamin eksikliklerinin önüne geçmek mümkündür. Bunların yanında çölyak hastalığı için herhangi bir ilaç tedavisi yoktur.
Çölyak Hastası Olan Bebekler Nasıl Beslenmelidir?
İlk 6 aylık dönemde bebeklerin anne sütü almaları son derece önemlidir. Glutenin tamamen kesilmesi gerekmektedir. Patates, pirinç, sebze, meyve gibi besinler tüketilebilir.