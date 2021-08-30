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    SağlıkBebeklerde çölyak hastalığı belirtileri nelerdir?
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    Bebeklerde çölyak hastalığı belirtileri nelerdir?

    Çölyak hastalığı ülkemizde sıklıkla görülen hastalıklardan bir tanesidir. Ancak bu hastalık ile ilgili oldukça az bilgi bulunmaktadır. Çölyak hastalığı her yaştan insanda görülebilmektedir. Semptomlar çoğunlukla 1 yaş sonrası çocuklarda görülmektedir.

    30.08.2021 - 15:44 |
    Bebeklerde çölyak hastalığı belirtileri nelerdir?

    İlk 6 aylık dönemde bebeklerin anne sütü almaları son derece önemlidir. Glutenin tamamen kesilmesi gerekmektedir. Patates, pirinç, sebze, meyve gibi besinler tüketilebilir.

    Çölyak Hastalığı Nedir?

    Çölyak hastalığı ince bağırsaklarda meydana gelen rahatsızlıklardan biridir. Bu hastalık nedeni ile villi yapılardan karbonhidrat, protein, vitamin, yağ, minerallerin emilmesi engellenmektedir. Bu olay sonucunda ise vücudun bağışıklık sistemi tepki göstermeye başlamaktadır.

    Vücudun hassasiyeti neticesinde çölyak hastalığı meydana gelmektedir. Bu hastalık Gluten Enteropatisi ve Celiac Hastalığı isimleri ile de bilinmektedir. Bu hastalıkta vücut gluten toleransı gerçekleştiremediği için glutene karşı bir hassasiyet meydana gelmektedir.

    Bebeklerde Çölyak Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

    Bebeklerde çölyak hastalığı bazen belirti göstermemektedir. Ancak hastalığın teşhis edilmesinde bazı belirtiler yardımcı olabilmektedir.

    İştahsızlık

    Sürekli devam eden ishal

    Midede şişkinlik ve gaz oluşumu

    Karın ağrıları

    Kilo kayıpları

    Sürekli devam eden kabızlık problemleri

    Bebeklerde gelişim gerilikleri

    Demir eksikliği oluşumuna bağlı anemi

    Kas kayıpları

    Huzursuzluk durumu

    Çölyak sebebi ile başka hastalıkların oluşması

    Bunun yanında bebeklerde başka bir takım belirtiler de görülebilmektedir. Bunlar;

    Derinin soluk renk olması

    Kemiklerde ve eklemlerde ağrı oluşumları

    Yorgunluk

    Davranışlarda bozukluk meydana gelmesi

    Dikkat eksiklikleri

    Öğrenmede güçlük yaşanması

    Büyümenin yavaşlaması

    Dişin yapısının bozulması, diş çürüğü oluşumu

    Bebek Çölyak Hastalığı Geçer Mi, Nasıl Tedavi Edilir?

    Çölyak hastalığının ne yazık ki bir tedavisi bulunmaz. Bunun yanında beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hastalık belirtileri ortadan kalkacaktır. Çölyak teşhisi konan bebeklerin ömür boyunca glutensiz besinler ile beslenmesi gerekmektedir.

    Doktor tavsiyesi ile bebeklere besin değerlerini sağlayacak bir diyet programının düzenlenmesi gerekmektedir. Bebeklerde çölyak rahatsızlığı sebebi ile meydana gelen karın ağrısı ve şişlik gibi problemleri engellemek için doktora danışarak probiyotik destekler kullanılabilir.

    Çölyak hastalığında vücutta vitamin ve mineral emilimi güç olmaktadır. Bu durumda vitamin takviyeleri ile vitamin eksikliklerinin önüne geçmek mümkündür. Bunların yanında çölyak hastalığı için herhangi bir ilaç tedavisi yoktur.

    Çölyak Hastası Olan Bebekler Nasıl Beslenmelidir?

    İlk 6 aylık dönemde bebeklerin anne sütü almaları son derece önemlidir. Glutenin tamamen kesilmesi gerekmektedir. Patates, pirinç, sebze, meyve gibi besinler tüketilebilir.

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