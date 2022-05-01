Bayramlaşmalara dikkat! Risk devam ediyor!

COVID-19 salgında 28 haftayı geride bıraktık. Yapılan kabine toplantısının ardından ülkemizde hastaneler ve toplu taşıma araçları haricinde kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Türkiye’de yaklaşık 15 milyon kişinin COVID-19 tanısı alarak hastalığı geçirdiğine dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, 98 bin kişinin hastalığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini ve hastalık riskinin halen sürdüğüne dikkat çekti.

KIŞ AYLARINDA VAKALAR ARTABİLİR

Pandemide gelinen son durumu ve uzun bayram tatili öncesinde maske yasağının kaldırılmasını değerlendiren Kömürcüoğlu, uyarılarda bulundu:

“2022’nin Şubat anında 111 bin düzeyine olan günlük yeni vaka sayısı 2.500 civarına indi. Gerek Omicron varyantının hızlı bulaşma özelliği ve klinik açıdan akciğer tutulumunun önceki varyantlara göre daha az olması gerek de aşılama nedeniyle Mart sonu itibarıyle vaka sayıları ülkemizde ve dünyada hızla düşüşe geçti. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla da toplumda salgının tamamen bittiği gibi bir algı oluştu. Ancak bu yanlış, salgın tamamen bitmiş değil. Omicron alt varyantları BA.1, BA.2 ve XE, XD gibi yeni varyantlar bildirilmeye devam ediyor ve izleniyor. Birkaç yıl daha coronavirüs ile yaşamaya devam edeceğiz, özellikle önümüzdeki kış aylarında yeniden vaka artışları yaşayabiliriz.”

AÇIK HAVADA BAYRAMLAŞALIM

“Bayram sürecinde büyük nüfus haraketleri ve ev ziyaretleri artacak, özellikle büyük kentlerden küçük yerleşim alanlara ziyaretlerle bulaşlar artacak” diyen Kömürcüoğlu, vaka sayılarındaki artışın sınırlanması içinse şu önerilerde bulundu:

- Mevsimsel gripte nasıl her yıl aşı yapılıyorsa coronavirüs içinde düzenli aşı tekrarları önemli, maalesef hatırlatıcı dozlar ülkemizde halen istediğimiz oranlara yükselmedi. Bireysel önlemlere dikkat edilmeye devam edilmeli, özellikle rapel adı verilen hatırlatıcı dozlar ihmal edilmemeli.

- Bayramlaşırken özellikle yaşlı kişilere karşı daha dikkatli olunmalı. Özellikle yaşlı ve ek hastalığı olan kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaya ve mesafe kuralına dikkat edilmeli.

- Özellikle yaşlı hastalar, kanser, romatizmal hastalıklar, immun sistem hastalıkları gibi ek rahatsızlığı olan kişiler koronaya karşı daha duyarlı ve halen ağır hastalık geçirme ve ölüm riskleri daha yüksek.

- Bulaş riskinin azaltılması için mümkünse açık havada bayramlaşılmalı.