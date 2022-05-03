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    Bayram ziyaretlerinde Kovıd-19 uyarısı

    İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, bayram ziyaretlerinde Kovid-19’un unutulmaması gerektiğini söyledi.

    03.05.2022 - 14:37 |
    Bayram ziyaretlerinde Kovıd-19 uyarısı

    Bayram ziyaretleri hakkında uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, kapalı alanda maske zorunluluğu kaldırılması gibi Kovid-19 tedbirlerinin esnetilmesine rağmen henüz tehlikenin geçmediğini vurgulayarak sosyal mesafe ve kalabalık akraba ziyaretleri konusundaki tedbirlerin azaltılmaması gerektiğini söyledi.

    İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Akyol, "Bildiğimiz üzere yakın zamanda Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklama ile kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması gibi Kovid-19 tedbirlerinde bir esneme söz konusu oldu. Geçtiğimiz senelerde kısıtlama nedeniyle bayram ziyaretleri yapılamamıştı, bilindiği üzere de vakalarda düşüş vardı. Şu anda gerçekleşen esneme ile birlikte ziyaretler gerçekleşecek, bayram gezmeleri yapılacak. Bu durum bayram sonrası risk teşkil edebilir" dedi.

    “Kovid-19 henüz bitmedi”

    Salgının tam anlamıyla bitmediğine değinen Dr. Akyol, "Kovid-19 rakamları tabi ki çok azaldı. Fakat bu süreç bitti diyemeyiz. Normalleşme süreci ile birlikte toplumumuz tedbirlerde esnedi. Bu hafta da maske zorunluluğun tamamen kaldırılması, bayram sonrası vaka artışının habercisi. Bu sebepten ötürü Ramazan Bayramı’nda gerçekleştireceğimiz bayram ziyareti ve gezmelerde, yine de tedbiri elden bırakmamalıyız. Hasta olan bireyler aile büyüklerimize yaklaşmamalı, hastalık taşıyıcı risk grubunda olan çocuklarımız diğer çocuklarla yakın temas etmemelidir. Kovid-19’un henüz bitmediğini ve bayram ziyaretleri sonrası artabileceğini göz önünde bulundurarak, dikkatli bir bayramı geride bırakmalıyız. Herkese iyi bayramlar dilerim" diye konuştu.

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