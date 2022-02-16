Başarılı bir tüp bebek tedavisi nasıl planlanmalı?

IVF (halk tabiriyle tüp bebek tedavisi), kadının yumurtasının, erkeğin spermiyle, vücut dışında laboratuvar ortamında döllendiği ve ardından kadının rahmine aktarıldığı bir işlemi ifade eder. Günümüzde tüp bebek tedavisi, hamilelik şansını artırmak için en sık kullanılan tedavi yöntemidir.

IVF, üreme endokrinolojisinde altın bir standarttır ve şu anda mevcut olan en başarılı doğurganlık tedavisidir.

Nasıl uygulanır?

IVF, öncelikle yumurta içeren bir veya daha fazla folikül üretmek için yumurtalıkların hormon iğneleri uygulamasıyla uyarılmasını içerir. İkinci olarak, bu yumurtalar toplanır ve erkekten alınarak hazırlanmış sperm numunesi kullanılarak laboratuvar ortamında, embriyologlar tarafından, embriyo oluşturmak için döllenir. Embriyoların gelişimi yakından izlenir ve sağlıkla gelişen kaliteli embriyolar oluşursa, kadının rahmine transfer edilir.

Tüp bebek tedavisi aşamaları nelerdir?

Hazırlık

IVF tedavisine başlamadan önce kapsamlı bir değerlendirme yapılır ve sonuçlara bağlı olarak hastaya herhangi bir ilaç da dahil olmak üzere tedavi öncesi hazırlık konusunda tavsiyelerde bulunulur.

Yumurtalık uyarımı

Yumurtalık stimülasyonu, 8-12 gün boyunca uyarıcı bir hormonun günlük enjeksiyonlarının bir programını içerir. Bu süre boyunca, yumurtalık tepkiniz, ultrasonla muayene ve laboratuvar testleri ile yakından izlenir.

Yumurta ve sperm örneğinin toplanması

Yumurta toplama işlemi, yumurtaların bir aspirasyon cihazı kullanılarak tek tek çekileceği küçük bir işlemdir. Ameliyat süresi 30 dakikanın altında olan sedasyon sayesinde yumurta toplama işlemi hızlı ve ağrısızdır. Dikiş veya yara izi oluşmaz. Erkek partnerden ise sperm numunesi temin edilir.

Döllenme ve embriyo kültürü prosedürü

Hazırlanan yumurtalar ve spermler, döllenmenin gerçekleşmesi için laboratuvar ortamında bir petri kabına yerleştirilir. Laboratuvar işlemleri, tüp bebek tedavi döngüsündeki en önemli aşamalardan biridir. Döllenme sonrası birkaç gün boyunca, optimum büyüme için embriyoların gelişimi yakından izlenir.

İmplantasyon öncesi Genetik Test (PGT)

PGT, Down Sendromu, Orak Hücre Anemisi ve kistik fibrozis gibi genetik hastalıklar ve anomaliler için tüp bebek tedavisi esnasında oluşan ve gelişen embriyo kromozomlarının DNA'sını kontrol etmeyi içerir. PGT sonrasında sağlıklı olduğu belirlenen embriyolar rahme transfer edilerek düşük riski azaltılır.

Embriyo transferi

Embriyo transferleri, taze sikluslarda döllenmeden 3 veya 5 gün sonra, donmuş embriyo transferinde ise planlı bir zamanda gerçekleşir. İşlemin kendisi nispeten hızlı, ağrısızdır ve tamamlanması yaklaşık 15 dakika sürer. Vajinadan geçilerek, rahim ağzı (serviks) yoluyla ve rahme esnek bir kateter yerleştirilir ve şırınga kullanılarak embriyolar rahme dikkatlice yerleştirilir.

Hamilelik testi

Hamile olup olmadığınızı belirlemek iki hafta kadar sürebilir. Eğer hamilelik oluştuysa, embriyonun normal şekilde geliştiğinden emin olmak için bir dizi kan testi ve ultrason kontrolleri yapılır. Ardından normal hamilelik sürecine devam edilir.

Doğru bir şekilde planlanan ve uygulanan tüp bebek tedavisiyle doğal yollarla anne baba olamayan birçok çift çocuk sahibi olabilir. Tüp bebek tedavisinde başarı oranları gelişen teknolojik yaklaşımlar sayesinde her geçen gün artmaya devam etmektedir.