Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yaptığı her zulümle kendi varlığını riske etmektedir

Kurbanlarını keserek yaptıkları hayır ve hasenatla bayramın bereketini aileleri komşuları ve dostlarıyla paylaşarak, 81 vilayetimizle birlikte Afrika’dan Asya’ya gönül coğrafyamızın en ücra köşelerine kadar milletimizin yardım elini uzatarak bu mübarek günleri eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail’in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde kurban Bayramı’nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize de muhabbetlerimi iletiyorum. İçimizdeki kimi gafillere rağmen milletimiz kendine yakışır şekilde hamdolsun bu bayramda da mazlumları unutmamış, paylaşmanın bereketini ve dayanışmanın gücüne inanarak kardeşlik görevini layıkıyla ifa etmenin gayretinde olmuştur. Vatandaşlarımızın emniyeti ve huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik kuvvetlerimize de buradan tebriklerimi sunuyorum.

Trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum. Can kayıplarının önüne geçmek için yoğun çaba harcadık. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızdan 16 milyon 300 bin araç geçişi yapıldı. Yani ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Raylı sistemleri ise toplam 2 milyon 783 bin kişi kullandı. Proje aşamasından açılışına kadar çok sayıda haksız eleştirinin muhatabı olan İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon 152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı’na ise aynı dönemde 189 bin 470 yolcu kullandı. Aydın Adnan Menderes Havalimanları da farklı günlerde yolcu rekorları kırıldı. Ulaştırma altyapımızın geliştirilmesi için yaptığımız devasa yatırımların önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Ankara Kırıkkale Çorum Samsun hızlı demir yolu projesinde Delice-Çorum Etabı‘nın temelini iki gün önce attık. Hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inecek. Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak.



Bölgemizde bir süredir çok ciddi gerilimler, çatışmalar, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı her iki tarafı da yıpratan ağır sonuçlarıyla sürüyor. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim çatışma boyutuyla çok uzun sürmese de tarafların sahip oldukları güç sebebiyle potansiyel tehlike vasfını koruyor. İsrail şimdi de komşumuz İran’a karşı bir saldırı başlattı. İran’ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının aslında çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Cuma gününden beri gerek şahsen, gerek dışişleri bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Şimdiye kadar birçok liderle görüşmem oldu. Bu görüşmelerde İsrail’in artık haydutluğa varan saldırganlığının tüm bölgemiz için oluşturduğu tehdit ve tehlikelere dikkat çektik. Sorunun çözümünün diplomasi ve diyalogla mümkün olduğunu ifade ettik. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık.



Masada çözülebilecek meseleleri silahla, yıkımla, kanla, kaosla sivil-asker ayrımı yapmadan önüne gelen her şeyi bombalamayla halletmeye çalışmanın ileride nelere yol açacağını kimse tahmin edemez. Bu tür şımarıklıkların beklenmedik sonuçlarını ortaya koyan örneklerle doludur. İran’a saldıran Gazze’yi yerle bir eden bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail, aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız o vakit iş işten çoktan geçmiş olacak. Unutulmamalıdır ki bu kadim coğrafyada hiçbir ülke kendi sınırlarından ve yönetiminden ibadet değildir. Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir. Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki birkaç milyon insanla sınırlı bir hadise, yine İran topraklarına ve halkına saldırmakta sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka değildir. Hele Türkiye mevzubahis olduğunda kıtaları aşan bir etki gücünden söz etmek mümkündür. İsrail yaptığı her zulümler döktüğü her kan işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak medeniyet mirasımızın bize vaaz ettiği ahlak vicdan adalet hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde önce kendi vatandaşımızı onunla birlikte dost ve kardeş toplumları en nihayetinde de tüm insanlığı kucaklamak için samimi bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra da sadece kendi içimizde birliği beraberliği kardeşliği yüceltmekle kalmayacak aynı iklimin bölgemizde de hakim olmasını sağlayacak girişimlerimize devam edeceğiz. Toprağın üstünde onursuzca yaşamaktansa, toprağın altında şereflice yatmayı iyi biliriz. Bu irademizi mücadelelerle dolu tarihimizde defalarca ortaya koyduk. Bu duruma düşmemek kimilerinin yaptığı gibi öyle lafla edebiyatla mangalda kül bırakmayan afaki söylemlerle olmuyor. Bunun için çalışacaksınız, geliştireceksiniz, üreteceksiniz, ter dökeceksiniz rüştünüzü tüm dünyaya ispat edeceksiniz.



23 yılda bu noktaya ulaşmak öyle kolay olmadı. Dışarıdan gelen engellemeleri zaten normal karşılıyoruz ama içeride birilerinin yapılan her işi kötüleyerek bürokraside, akademide, medyada olmadık engeller çıkartarak sabote etmeye kalkışmalarını asla unutmadık, unutmayacağız. Her ne yaptıysak, bizden gözüküp oklarını bize fırlatan bu emperyalist uşaklarına rağmen yaptık. Geldiğimiz noktada bilhassa insansız hava araçları konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdik. Zırhlı kara araçları konusunda adeta küresel bir markaya dönüştük. En zoru artık geride kalmıştır. Bir ürünü tasarımı yazılımı donanımı ve diğer unsurlarıyla üretim aşamasına getirmenin ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız. Devlet ve millet olarak bazı sıkıntıları çekecek bazı fedakarlıklar yapacağız ki, hedeflerimize ulaşabilelim. Şundan kimsenin şüphesi olmasın iktidarımız ve ittifakımız bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye’nin istiklal ve istikbalinin temelidir ve teminatıdır. 86 milyonun emaneti emin ellerde güvendedir. İktidarı zaafa düşürmek için ülkenin zaafa düşmesine bile eyvallah diyenler, tarih önünde de mahşeri vicdanda da bunun hesabını veremezler. Muhalefetin tribünlere oynama uğruna Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcında yaptıkları yanlışa tekrar düşmemelerine arzu ediyoruz.