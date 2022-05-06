Sağlık Bakanlığı’ndan PCR testi kararı! Ameliyat öncesi ve endoskopi, kolonoskopi gibi işlemler öncesinde uygulanan PCR testi zorunluluğu vardı. Sağlık Bakanlığı PCR testlerinin uygulanmasıyla ilgili yeni kararı duyurdu. Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? PCR testi kaldırıldı mı? İşte detaylar…

Salgın sürecine ilişkin bir kural daha kaldırıldı.

Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.

Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı.

BAKANLIK RESMİ YAZIYLA BİLDİRDİ

Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.

Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki corona virüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.