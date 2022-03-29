Alerjik nezlesi olanlara uzmanından uyarı! Trafik kazalarına neden oluyor!

Bahar aylarında, alerjik riniti olan bireylerde astım, sinüzit gibi hastalıklar daha fazla nükseder, odak ve dikkat dağınıklığı artar. Alerjisi olan hastaların yol hakimiyetini kaybedip trafik kazalarına karışma riski bulunuyor.

Çocuk Alerji, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay; alerjik rinitin, oldukça yaygın alerjik bir hastalık olduğunu, dikkat ve hafızayla bağlantılarının bulunduğu konusunda bilgiler verdi.

TRAFİKTE ALERJİK RİNİT TERÖRÜ!

Alerjik rinitin kontrol altına alınmasının yanında doğru ilaç tedavisinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Akçay; tedavide kullanılan antihistaminik adı verilen ilaçların, sersemliğe neden olduğunu, araba sürmenin, yola odaklanmak gibi bireyin dikkatini toplaması gereken durumlarda, trafik kazalarına yol açan çeşitli problemler yarattığını söyledi. Son senelerde geliştirilen antihistaminiklerin sersemlik etkisinin en az düzeye indirgendiğini ancak sersemliğe neden olan eski tip antihistaminiklerin reçetesiz şekilde hala sıklıkla kullanıldığına dikkat çekti. Soğuk algınlığında alınan ilaçların içeriğinde sersemliğe sebep olan antihistaminik maddesi bulunur.

Trafik kazalarında alerjisi olan hastaların bilhassa ilaç alerjisi olanları bekleyen tehlike ise trafik kazası sonucunda bilinci kapanan hastaya müdahale esnasında alerjisi olduğu bir ilacın verilmesidir. Hekim tarafından alerjisi olduğu bir ilacın kullanılabilme ihtimali olduğundan, ilaç alerjisi olan kişilerin, bu ilaçların bir listesini yanında bulundurmaları gerekir.

ALERJİK RİNİT CAN ALIYOR!

500 kişiden 65’inin alerjik rinit sebebiyle sürüş esnasında ciddi derecede rahatsızlık çektiğini ve araç sürmekten kaçındığını belirten Prof. Dr. Akçay bunun sebebini şöyle açıkladı: “Hapşırma sırasında oluşan sarsılma sürüş kontrolünün bozulmasına neden olur. Alerjik nezle burun tıkanıklığı, arka arkaya defalarca hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntısını içeren bir hastalık olmakla beraber kuvvetli bir hapşırma esnasında vücudun sarsılmasıyla gözlerin kapanması sonucunda sürücünün yol hakimiyeti kaybolur. Alerjik rinit ile alakalı sorunlar içerisinde göz şikayetler; gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve bazen de şişme şeklinde kendisini görünür kılabilir. Çeşitli alerjik rinit türleri tedavi edilmediğinde veya tedavide kullanılan ilaçların yan etkisi sebebiyle trafik kazalarının doğmasına zemin hazırlar.’

ALERJİK RİNİT HASTANIN HAYAT KALİTESİNİ BOZAR!

Prof. Dr. Akçay; “Alerjik rinit hastanın gündelik işlerini yapmasını ve sosyalliğini engeller. Hastanın günlük yaşantısını kısıtladığı gibi özellikle gece oluşan alerjik rinit semptomları hastanın uyku düzenini ve kalitesini bozar. Bu durum hastanın konsantrasyon ve dikkat düzeyine ciddi ölçüde zarar verir, performansını aşağı çeker, sürüş esnasında oluşabilecek yol kazalarına davetiye çıkarır” dedi.

TRAFİKTE ALERJİK RİNİTİN ÖNÜNE GEÇİN!

- Önceden antihistaminik bir ilaç alınabilir fakat bu ilaçlar belirtilerin oluşmasını önleme noktasında yetersiz kalacaktır.

- Bir antihistaminik kullanılacaksa bile bunun sersemliğe neden olmayan yeni nesil bir antihistaminik olmasına özen gösterilmelidir. Aşı tedavisi gibi daha etkili ve kesin tedavi yöntemi uygun bireylerde uygulanmalıdır.

- Taşıtın havalandırma sistemi, dışarıda bulunan polen dolu havayı hastanın en hassas olduğu gözlerine ve burnuna doğru püskürtür, bu sebeple kapatılmalıdır.

- En iyi seçenek arabanın bir polen filtresine sahip olmasıdır. Bu filtreler mikro partiküllerin arabanın içine nüfuz etmesini önlemektedir.