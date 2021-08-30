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    SağlıkAğır depresyon belirtileri nelerdir? Ağır depresyonda olan insan nasıl anlaşılır?
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    Ağır depresyon belirtileri nelerdir? Ağır depresyonda olan insan nasıl anlaşılır?

    Depresyon yaşamı değiştiren ve yaşam kalitesini etkileyen hastalıkların başında geliyor. Günümüzde oldukça yaygın görülen bu durumu yaşam tarzı değişikliği ve stres yönetimi ile atlatmak mümkün. Peki, Ağır depresyon belirtileri nelerdir? Ağır depresyonda olan insan nasıl anlaşılır? İşte depresyon ile ilgili bilmeniz gerekenler…

    30.08.2021 - 12:57 |
    Ağır depresyon belirtileri nelerdir? Ağır depresyonda olan insan nasıl anlaşılır?

    Depresyon, günümüzün yaygın hastalıklarından bir tanesidir. Psikolojik olan bu rahatsızlığın pek çok çeşidi bulunmaktadır. Depresyon, kişilerin ruhsal bir çöküntü içerisinde olduğunu ifade etmek adına kullanılan bir terimdir. Günümüzün getirmiş olduğu stresli yaşam insanların bazı dönemler depresyona girmesine sebep olabilmektedir.

    AĞIR DEPRESYON NEDİR?

    Ağır depresyon durumu beyni olumsuz etkileyen psikolojik bir rahatsızlıktır. Beyindeki bazı bölgelerde çeşitli sebeplere bağlı olarak kimyasal dengesizlikler meydana gelmektedir. Bunun sonucunda da ağır depresyon durumu ortaya çıkmaktadır.

    Halk arasında depresyon kişilerin uydurduğu bir durum olarak görülebilmektedir. Ancak bu psikolojik rahatsızlık son derece ciddidir. Depresyon durumu kişilerin kendi kendilerine yenebilecekleri bir rahatsızlık değildir. Böyle bir durumda mutlaka profesyonel bir destek almak gerekmektedir.

    AĞIR DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Depresyon durumu kişinin yalnızca kendini üzgün hissetmesi ile ilgili bir durum değildir. Bunun yanında farklı belirtiler ile kendini göstermektedir. Ağır depresyon ile kişinin üzüntü halinde olması durumunun karıştırılmaması gerekir. Ağır depresyon belirtileri;

    Kişinin sürekli kendini yorgun hissetmesi

    Kişinin sürekli olarak üzgün hissetmesi

    Uykuya geçişte zorluk çekilmesi

    Gece uykularından sık sık uyanma ya da aşırı uyuma

    Günlük aktivitelerin isteksiz bir şekilde yapılması

    Aşırı yeme ya da yememe durumu

    Kişinin intihara meyilli olması

    Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık meydana gelmesi

    Kişinin kendini suçlu ya da değersiz hissetmesi

    Kontsanrasyon kayıpları

    Bir konuda karar vermekte zorluk yaşama şeklinde kendini göstermektedir.

    AĞIR DEPRESYONDA OLAN İNSAN NASIL ANLAŞILIR?

    Ağır depresyon durumu ciddi ruhsal hastalıklardan bir tanesidir. Ancak bu hastalığın tanısı konduktan sonra tedavisi yapılabilmektedir. Ağır depresyon durumunda olan kişilerin en belirgin özelliği yaşamdan zevk almamalarıdır. Sürekli kötü bir ruh halleri bulunmaktadır.

    Ağır depresyon halinde olan kişiler kendilerini sürekli olarak mutsuz hissetmektedir. Kendilerini sürekli olarak yalnız ve üzgün hissetmektedirler. Çevrelerine karşı ilgi duymazlar. Kendi iç yaşamlarında sürekli bir huzursuzlukları vardır. Ağır depresyon durumu kişilerin normal yaşamlarını devam ettirmelerine engel olan bir durumdur. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir.

    AĞIR DEPRESYON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

    Ağır depresyon tedavisinde hastaların kötü ruh halinden kurtulmasına yönelik bir tedavi programı oluşturulmaktadır. Tedavi döneminde antidepresanlar ya da doktorun belirleyeceği farklı ilaçlar kullanılabilmektedir.

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