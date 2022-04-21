Şems, Arapçada güneş ve nur anlamına gelir. Kuran'ı Kerim'de Beled Suresinden sonra gelen Şems Suresi, 15 ayetten oluşur. İlk ayette, güneşin üzerine yemin edildiği için sureye bu isim verilmiştir. Şems Suresinde Semud kavminin neden ve nasıl helak edildiğini anlatılmaktadır.

ŞEMS SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

1- Veşşemsi Duhaha

Yemin olsun güneşe ve onun aydınlattığı sabaha.

(Allahu Teala, diğer ayetlerde asra, incire ve zeytine de yemin eder.)

2- Velkameri İza Telaha

Onu izleyen Ay'a

(Eski çağlarda, diğer gezegenler gibi Ay'ın ve Güneş'in de sabit olduğuna inanılırdı. Ancak bundan 1500 sene öncesinde nazil olan Kuran'ı Kerim'de ayın hareket ettiği ve güneşi takip ettiği yazılıdır. Bu da Kuran'ı Kerim'deki sayısız mucizelerden biridir.)

3- Ven Nehari İza Cellaha

Yemin olsun gündüze

4- Velleyli İza Yegşaha

Ve onun üzerini örten geceye

5- Ves Semahi Ve Ma Benaha

Yemin olsun göğe ve onu inşa edene.

(Allahu Teala Bedi'dir. O eksiksiz bir şekilde inşa edendir. O Sani'dir. En güzel şekilde yaratır. Allah'ın Esma-i Hüsna'da yaratmakla ilgili birçok ismi vardır. Diğer isimleri Halik, Fatır, Hallak, Ed- Dar ve En-Nafi'dir.)

6- Vel'erdi Ve Ma Tahaha

Yeryüzüne ve onu yayana.

7- Ve Nefsin Ve Ma Sevvaha

Nefse ve ona son şeklini verene

(Nefs, hem can ve varlık, hem de bedenin istekleri anlamına gelir. İslam tasavvufuna göre nefsin birçok derecesi vardır. İnsana sürekli günah işleten nefse, nefs-i emmare denir. Dünyevi isteklerden arınan ve sadece ahiret için yaşayan kişilere ise nefs-i kamil ya da insan-ı kamil denir.)

8- Fe Ellemeha Fucuraha ve Tekvaha

Nefse kötülük ve iyiliğin ne olduğunu öğretene

(Allahu Teala, insana akıl ve irade vermiştir. Akıl ve irade sayesinde insan, neyin iyi ve kötü olduğunun ayrımına varabilir.)

9- Kad Efleha Men Zekkaha

Nefsini kötülüklerden arındırıp Hakka yönelen kurtulmuştur.

(İnsanın nefsi sürekli daha fazlasını ister. Mümin kullar, ibadet ederek nefsini terbiye edebilir ve tüm kötülüklerden uzak durabilir. Nefsinin isteklerine göre hareket eden kişiler ise Allah'ın emirlerine uymazlar ve haram yemekten kaçınmazlar. Çünkü onlar için nefsin isteklerini karşılamak her şeyden daha önemlidir.)

10- Ve Kad Habe Men Desaha

Nefsine uyup kendini alçaltan kişi ise hüsrana uğrayacaktır.

(Dünyevi isteklerin tamamı gelip geçicidir. Önemli olan sonsuza kadar yaşayacağımız ahiret hayatıdır. Mahşer gününde hüsrana uğramamak için dünya için değil ahiret için yaşamalıyız.)

11- Kezzebet Semudu Bitagvaha

Semud kavmi, doğru yoldan saptığı için ayetlerimizi ve gönderdiğimiz peygamberleri yalanlamıştı.

12- İzinbease Eşkaha

Onların arasından biri deveyi kesmek için ileri atılmıştı.

13- Fekale Lehum Rasulu İlahi Nakatellahi ve Sukyaha

Allah'ın elçisi, ''deveye dokunmayın. Bırakın su içsin demişti''

14- Fekezzebuhu Fe Akaruha Fe Demdeme Aleyhim Rabbuhum Bizenbihim F Sevvaha

Peygamberin uyarısına rağmen onu dinlemediler ve deveyi kestiler. Allah da bu kavmi lanetledi.

15- Ve La Yehafu Ukbaha

Halbuki bu kavim başına geleceklerden hiç korkmuyordu.

ŞEMS SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

1- Şems Suresi, helak edilen kavimlerin akıbetini hatırlamamıza vesile olur ve nefsin aşırı isteklerinden korunmamızı sağlar.

2- Yatsı namazından sonra 99 kere Şems Suresini okumak, okuyanın ilmini arttırır.