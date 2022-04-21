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    RamazanŞems Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Şems Suresi okumanın yararları ve faziletleri
    HaberlerRamazan Haberleri Şems Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Şems Suresi okumanın yararları ve faziletleri
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    Şems Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Şems Suresi okumanın yararları ve faziletleri

    Mekke döneminde inen Şems Suresi 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş Şems”kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir. Sûrede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin yerleştirildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semûd kavminin helâk edilişi anlatılmıştır. Peki, Şems Suresi okumanın yararları ve faziletleri ne? Şems suresi ne için okunur? Eş şems ne demek? Şems Suresinin okunuşu, anlamı ve tefsiri

    21.04.2022 - 16:17 |
    Şems Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Şems Suresi okumanın yararları ve faziletleri

    Şems, Arapçada güneş ve nur anlamına gelir. Kuran'ı Kerim'de Beled Suresinden sonra gelen Şems Suresi, 15 ayetten oluşur. İlk ayette, güneşin üzerine yemin edildiği için sureye bu isim verilmiştir. Şems Suresinde Semud kavminin neden ve nasıl helak edildiğini anlatılmaktadır. 

    ŞEMS SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

     1- Veşşemsi Duhaha 

     Yemin olsun güneşe ve onun aydınlattığı sabaha. 

     (Allahu Teala, diğer ayetlerde asra, incire ve zeytine de yemin eder.) 

     2- Velkameri İza Telaha 

     Onu izleyen Ay'a

     (Eski çağlarda, diğer gezegenler gibi Ay'ın ve Güneş'in de sabit olduğuna inanılırdı. Ancak bundan 1500 sene öncesinde nazil olan Kuran'ı Kerim'de ayın hareket ettiği ve güneşi takip ettiği yazılıdır. Bu da Kuran'ı Kerim'deki sayısız mucizelerden biridir.) 

     3- Ven Nehari İza Cellaha 

     Yemin olsun gündüze 

     4- Velleyli İza Yegşaha 

     Ve onun üzerini örten geceye 

     5- Ves Semahi Ve Ma Benaha 

     Yemin olsun göğe ve onu inşa edene. 

     (Allahu Teala Bedi'dir. O eksiksiz bir şekilde inşa edendir. O Sani'dir. En güzel şekilde yaratır. Allah'ın Esma-i Hüsna'da yaratmakla ilgili birçok ismi vardır. Diğer isimleri Halik, Fatır, Hallak, Ed- Dar ve En-Nafi'dir.) 

     6- Vel'erdi Ve Ma Tahaha  

     Yeryüzüne ve onu yayana. 

     7- Ve Nefsin Ve Ma Sevvaha 

     Nefse ve ona son şeklini verene 

     (Nefs, hem can ve varlık, hem de bedenin istekleri anlamına gelir. İslam tasavvufuna göre nefsin birçok derecesi vardır. İnsana sürekli günah işleten nefse, nefs-i emmare denir. Dünyevi isteklerden arınan ve sadece ahiret için yaşayan kişilere ise nefs-i kamil ya da insan-ı kamil denir.) 

     8- Fe Ellemeha Fucuraha ve Tekvaha

     Nefse kötülük ve iyiliğin ne olduğunu öğretene 

     (Allahu Teala, insana akıl ve irade vermiştir. Akıl ve irade sayesinde insan, neyin iyi ve kötü olduğunun ayrımına varabilir.) 

     9- Kad Efleha Men Zekkaha 

     Nefsini kötülüklerden arındırıp Hakka yönelen kurtulmuştur. 

     (İnsanın nefsi sürekli daha fazlasını ister. Mümin kullar, ibadet ederek nefsini terbiye edebilir ve tüm kötülüklerden uzak durabilir. Nefsinin isteklerine göre hareket eden kişiler ise Allah'ın emirlerine uymazlar ve haram yemekten kaçınmazlar. Çünkü onlar için nefsin isteklerini karşılamak her şeyden daha önemlidir.) 

     10- Ve Kad Habe Men Desaha 

     Nefsine uyup kendini alçaltan kişi ise hüsrana uğrayacaktır. 

     (Dünyevi isteklerin tamamı gelip geçicidir. Önemli olan sonsuza kadar yaşayacağımız ahiret hayatıdır. Mahşer gününde hüsrana uğramamak için dünya için değil ahiret için yaşamalıyız.) 

     11- Kezzebet Semudu Bitagvaha 

     Semud kavmi, doğru yoldan saptığı için ayetlerimizi ve gönderdiğimiz peygamberleri yalanlamıştı. 

     12- İzinbease Eşkaha 

     Onların arasından biri deveyi kesmek için ileri atılmıştı. 

     13- Fekale Lehum Rasulu İlahi Nakatellahi ve Sukyaha 

     Allah'ın elçisi, ''deveye dokunmayın. Bırakın su içsin demişti''

     14- Fekezzebuhu Fe Akaruha Fe Demdeme Aleyhim Rabbuhum Bizenbihim F Sevvaha 

     Peygamberin uyarısına rağmen onu dinlemediler ve deveyi kestiler. Allah da bu kavmi lanetledi. 

     15- Ve La Yehafu Ukbaha 

     Halbuki bu kavim başına geleceklerden hiç korkmuyordu. 

     ŞEMS SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

     1- Şems Suresi, helak edilen kavimlerin akıbetini hatırlamamıza vesile olur ve nefsin aşırı isteklerinden korunmamızı sağlar. 

     2- Yatsı namazından sonra 99 kere Şems Suresini okumak, okuyanın ilmini arttırır. 

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