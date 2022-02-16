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    RamazanRızık Duası nasıl okunur? Rızık Duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan ayında Rızık Duası yararları ve faziletleri...
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    Rızık Duası nasıl okunur? Rızık Duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan ayında Rızık Duası yararları ve faziletleri...

    Rızık duası isminden de anlaşılacağı gibi rızkın ve bereketin artması için okunan duadır. Teknoloji dünyasında ve İslamiyet kitaplarında birden fazla rızık duası bulunmaktadır. Fakat dualar farklı kelimelerden oluşsa da hepsinin anlamı aynıdır. Bereket gelsin diye okunan dualardır. Bazı insanlar evine bereketi isteyebilir. Bazı insanlar da iş yerine bereketi isteyebilir. Bu amaçla yazıda bilgilendirme için en etkili sayılan rızık duası nasıl okunur, bu duanın Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri, Ramazan ayında rızık duasının yararları ve faziletleri konularına yer verilmiştir.

    16.02.2022 - 15:53 |
    Rızık Duası nasıl okunur? Rızık Duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan ayında Rızık Duası yararları ve faziletleri...

    İşlerin açılması, kazanılan paranın bereketli olması için rızık duaları araştırıyor. İşte Türkçe - Arapça okunuşu ve anlamı...

    Rızık Duası Nasıl Okunur?

    Rızık duası bereket amaçlı okunur. Arapça bilenler Arapça olarak bilmeyenler de Türkçe olarak Rızık duasını okumaktadır.

    Rızık duasının okunuşu

    Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

    Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

    Enterzukanî helâlen tayyiben

    Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

    Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

    Ve in kâne kâriben yessirhü

    Ve in kâne kalîlen kessirhü

    Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

    Rızık Duasının Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

    Rızık duasının Türkçe okunuşu:

    Ya Allah, ya Rab, ya hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celal-i vel İkram

    Rızık duasının Türkçe tefsiri

    Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir, eğer yerde ise onu çıkar, uzakta ise onu yakınlaştır, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.

    Rızık duasının Arapça okunuşu

    Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin

    Rızık duasının Arapça tefsiri

    Allahümme inni es'elüke min fadlike ve rahmetike fe innehu lâ yemlikühe illâ ente

    Ramazan ayında Rızık duası Yararları ve Faziletleri

    Ramazan ayında rızık duası yararları ve faziletleri şöyledir:

    Bu dua okuyan kişiye bol rızık evine bereket vermektedir.

    Bereketle beraber helal kazanılan kazanç vermektedir.

    İş yeri için okuyanlara bol müşteri vermektedir.

    İş yerine bol kazanç sağlamaktadır.

    Belayı uzaklaştırmaktadır.

    Kişinin manevi duygusunun da artmasına neden olmaktadır.

    Bereketlenmesini istediğiniz her yere bu duayı asmanız yeterlidir.

    Rızık istediğiniz takdirde bu duayı her yerde okumanız yeterlidir.

    Bahçe, iş yeri, ev, yiyecek her şey için okunabilir.

    Bu duayı okuyan sevap almaktadır.

    Bunun nedeni rızık duasının Kuranı Kerimin ayeti olmasındandır.

    Duayı okuyanın yüzü nur içinde gözükür.

    Duayı okuyanın kalbi ferahlar.

    İmanın ve inancın kuvvetini arttırır.

    Duayı sürekli okuyan ibadet yapmış kadar sevap kazanır.

    Ramazanda okunduğunda iftar ve sahur sofraları bolluk içinde olur.

    Ramazanda tutulan oruç bu dua ile daha rahat geçer.

    Kişinin nefsine Ramazanda hakim olmasını sağlar.

    Bu dua ile kişi Ramazanda ibadetlerini ferahlık içinde huzurla gerçekleştirir.

    Ramazanda açlık ve susuzluktan dolayı yaşanabilecek olan hastalıklar bu dua ile hafifler.

    Kişinin bedenine ve ruhuna rızık yani bereket gelir.

    Ramazanda sofrasında yiyecek hiçbir şeyi yoksa bile bu dua ile bir anda sofrası bereketlenir.

    Ramazanda ve diğer günlerde bolluk ve berekete kavuşmak isteyenler rızık duasını okumaktadır.

    Borç, maddi sıkıntı, kıtlık gibi durumlarda kişiye yardımcı olmaktadır.

    Bu sayede duayı okuyan rahata erecektir.

    Bu dua kişiye hangi konuda bereket istiyorsa o konuda rızkını helal yoldan verir.

    Rızık duası özellikle cuma günleri ve Ramazan ayında okunmaktadır.

    Böylece yılın bir ayı olan Ramazan ayının her günü bolluk ve bereket içinde geçmektedir.

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