Ramazan'da yapılacak hafif kolay tatlı tarifleri: Sütlü irmik tatlısı, Sütlaç ve Güllaç tarifleri ve yapılışları

Akşamları iftardan sonra çay keyfini daha da güzelleştiren ve ağızları tatlandıran hafif tatlılar yapmak ve yüzleri gülümsetmek için birebir. Günlük şeker ihtiyacını karşılayacak mükemmel tatlılar iftar sofralarını bu yıl da süsleyecek. İftarda misafirlerinde beğenisini toplayacak muhteşem tatlı tariflerini sizin için derledik. İşte İftar için en güzel hafif tatlı tarifleri ve yapılışı...

RAMAZAN’ DA YAPILACAK HAFİF TATLI TARİFLERİ

SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ VE YAPILIŞI

Ramazan’ın en güzel tatlı tariflerinin başında sütlü irmik tatlısı geliyor. İftardan sonra hem hafif hem de az şekerli olmasından dolayı sıklıkla tercih edilen ve rahatça tüketilen sütlü irmik tatlısını kısa sürede siz de hazırlayabilirsiniz.

Sütlü İrmik Tatlısı için malzemeler

Sütlü İrmik Tatlısı için 1 lt yarım yağlı süt, 8 yemek kaşığı kadar irmik, 8 yemek kaşığı şeker, 2 paket vanilya, 50 gram tereyağı ve süslemek için Hindistan cevizi ile tarçın gerekiyor.

Sütlü İrmik Tatlısı yapılışı

Büyük bir tencere içerisine süslemek için kullanılacak malzemeler ve tereyağı hariç tüm malzemeleri koyun. Ocağın orta gözünde ve orta ateşte pişirmeye başlayın. Malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla karıştırın ve kıvam alana kadar karıştırılmaya devam edin. Kaynamaya başlayan tatlıyı ocaktan alın ve sıcakken içerisinde 50 gr tereyağı koyarak 3 dakika daha çırpın. Ardından uygun borcam içerisine dökün ve soğumaya bırakın. Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra buzdolabına kaldırın.

NEFİS SÜTLAÇ TARİFİ VE YAPILIŞI

Ramazan’da tarif listesinin başına alacağınız tatlıların başında sütlaç geliyor. Mutlaka denemeniz gereken tarifi sizin için bulduk. Bu zamana kadar denediğiniz bütük tarifleri unutun. Sütlü tatlıların baş tacı olan sütlaç iftar sofralarınızı şenlendirecek.

Sütlaç için malzemeler

Sütlaç için, 5 su bardağı yağlı süt, 1,5 çay bardağı pirinç, 4 su bardağı su, 2,5 yemek kaşığı pirinç unu, 2 su bardağı toz şeker ve tarçın gerekiyor.

Sütlaç yapılışı

İlk olarak pirinçleri su ile haşlanmak üzere ocağa alın. Pirinçler suyu çekene kadar haşlayın ve haşlandıktan sonra 1 su bardağı kadar soğuk süt ilave edin. Ayrı bir kabın içinde pirinç ununa yarım bardak süt eklenerek homojen kıvamlı bağlayıcı bir sıvı elde edin. Diğer tarafta kaynamaya başlayan sütten 1 kepçe alarak pirinç unu olan kaba toplaklanmaması için ilave edin.

Pirinç unu olan karışım da tencereye yavaş yavaş ilave edin ve karıştırın. 10 dakika sonra toz şekeri ve isteğe bağlı olarak 1 paket vanilyayı ekleyin. 2 dakika daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp sütlacı kenara alın. Kaselere paylaştırılan sütlaç soğuması için önce oda sıcaklığında bekletilip daha sonra buzdolabına kaldırılılarak kıvam alması sağlanır.

GÜLLAÇ TARİHİ VE YAPILIŞI

İftar da olmazsa olmaz en hafif tatlılardan biri de Güllaç'tır. Hem düşük kalorili olması hem de iftar ve sahurda serinletici olması nedeniyle sıklıkla tercih edilir.

Güllaç için malzemeler

Güllaç için; 20 güllaç yaprağı, 3 litre yarım yağlı süt, 4 su bardağı şeker, 2 su bardağı kırık ceviz, gül suyu ve vanilya gerekiyor. Üzerini süslemek için isteğe bağlı olarak nar, vişne, çikolata parçaları, fındık veya Antep fıstığı kullanabilirsiniz.

Güllaç tatlısının yapılışı

Öncelikle süt ve şeker bir tencereye alınarak kaynama noktasına gelecek kadar ara sıra karıştırılarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içerisine 1 paket vanilya ekleyin. Tepsi içerisine yaprak koymadan önce 2 kepçe kadar süt dökün ardından kırılan güllaç yapraklarını yerleştirin. 10 sıra aynı şekilde devam edin ve 10. sıraya geldiğinizde cevizleri ekleyin ardından kalan 10 sırayı aynı şekilde yapın. 2 saat buzdolabında kaldıktan sonra servise hazır hale gelecektir.