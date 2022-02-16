Ramazan'da kimler oruç tutamaz? Oruç kimlere farz değildir kimler tutmakla yükümlü değildir?

Akıl sağlığı yerinde bulunan ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’ın oruç tutması gerekir. Özellikle herhangi bir mazereti bulunmayan kişiler oruç tutmuyorsa büyük günah işlemiş olurlar. Bu konuda Resulullah (S.A.S) şöyle buyurmuştur; ‘Bir kimse Allah'ın tanıdığı ruhsat olmadan, Ramazan ayında 1 gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu dahi o günün yerini dolduramaz.’

İbadet yükümlülüğü taşıyan ancak belli başlı bazı sağlık sebepleri ya da birtakım problemler sebebiyle oruç tutamayan kişiler, bunu gerçekleştirmemek için ruhsata sahiptirler. Ruhsata gerekçe olarak meydana gelen durumlar ortadan kalktığı zaman, tutulmayan oruçların kaza edilmesi bu doğrultuda farz olarak öne çıkıyor. Ancak özellikle oruç tutamayacak kadar sağlıksız olmak ve yaşlı olmak, oruç tutmama konusunda kişinin sınırsız ruhsata sahip olmasına imkan verir. Bu doğrultuda her oruç için bir fitre verilir.

Ramazan'da Kimler Oruç Tutamaz?

Ramazan ayında oruç tutmamayı teşkil eden belli başlı bazı mazeretler bulunmaktadır. İslam'a göre bu mağazada etleri taşıyan kişiler oruç tutmama ruhsatına sahip olur.

- Gece yola çıkacak olan kişiler aradaki mesafenin (90 km) olduğu durumlarda oruç tutmayabilir. Ancak gündüz yola çıkılırsa ve gece niyet edilmişse, önemli bir mazereti olmadığı sürece oruç tutulmalıdır.

- Uzman bir doktor kontrolü altında kişi eğer oruç tutamayacak kadar sağlıksız olunduğuna karar verilirse, o zaman birey Ramazan ayından muaf tutulur. Eğer hastalık geçici ise daha sonra kişi oruçlarını kaza eder.

- Gebelik ve çocuk emzirmek de aynı şekilde Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatına sahip olma durumudur. Sadece çocuğun etkilenmeyeceği ve anne adayının dayanabileceği bir durum söz konusuysa oruç tutulabilir. Burada uzman bir hekimden alınacak rapor önemlidir.

- Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişiler bunun yerine fitre verebilir. Gücünü oruca yetiremeyen kişiler her bir gün adına fitre vererek bunu karşılayabilir.

- Kişinin normal ibadetlerini yerine getirilmesinde zorluk yaratacak ağır işlerde çalışma, oruç tutmak konusunda muaf tutulma ruhsatı sağlar. Sadece eğer kişi sağlığını tehlikeye atmayacak bir ortam yaratabilmiş ise böyle zamanlarda oruç tutabilir.

Oruç Kimlere Farz Değildir Kimler Tutmakla Yükümlü Değildir?

Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve başka gerekçesi bulunmayan Müslümanlar mutlaka Ramazan ayında oruç tutmalıdır. Ergenlik çağına geçmiş her Müslüman orucunu eksiksiz şekilde tutmakla yükümlüdür. Bunun dışında belli başlı bazı durumlar oruç tutmama ruhsatı verebilir.

- Yaşlı insanlar,

- Hastalığı izin vermeyen kişiler,

- Ağır işlerde çalışan insanlar,

- Gebeler ve emzirenler,

- En az 90 kilometrelik yolculuğa çıkan kişiler,

- İleri derecede açlık ve susuzluk yaşayan insanlar,

Bu tür durumlar oruç tutmak için farz değildir. Böylesi durumlar ile karşı karşıya kalan kişiler önce sağlıklarını düşünmelidir. Bu doğrultuda oruç tutma yükümlülüğü bulunmaz. Kişi eğer sağlığını tehlikeye atacak boyutlarda durumlar söz konusu olduğu zaman eğer oruç tutarsa, tuttuğu oruç herhangi bir geçerlilik taşımaz. Ancak sağlık sorunu bulunmayan ve ergen çağını aşmış kişiler, gerekli koşullar uygun ise mutlaka orucunu eksiksiz tamamlamalıdır. Orucunu tutamayan kişiler her bir oruç günü adına fakir fukaraya fitre vermelidir.