Ramazan'da hangi hastalar oruç tutamaz? Maddeler halin hangi hastalar oruç tutmamalı?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte bu ayı ibadetler açısından en doğru şekilde yaşamak isteyenler çeşitli konuları merak etmektedir. Ramazan orucu nedir? Ramazan'da oruç tutmak kimlere farzdır? Ramazan'da hangi hastalar oruç tutamaz? Maddeler halinde hangi hastalar oruç tutmamalı? Sorularını cevaplayarak sizin için oruç tutma zorunluluğunu ortadan kaldıran hastalıkları ele aldık.

Ramazan Orucu Nedir?

Ramazan ayı Hicri Takvime göre yılın 12 ayından birisidir. İslam dininde Ramazan ayında oruç tutmak başta olmak üzere çeşitli ibadetler yerine getirilmektedir. Ramazan ayı oruç tutma, yapılan iyi amellerin ve ibadetlerin iki kat ödüllendirildiği ay olarak bilinmektedir. Ramazan ayı 11 ayın sultanı, bin aydan daha hayırlı kabul edilmektedir. Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi de ibadetlerin katlanarak sevap getirdiği, Allah'ın bereketinin insanlık üzerine yağdığı gece olarak kabul edilmektedir.

Ramazan orucu ise Ramazan ayı boyunca farz kılınan ibadetlerden birisidir. Bu ayı oruçlu geçiren Müslümanlar bu ayın sonunda 3 gün boyunca bayram yapmaktadır. Ramazan orucu tutmakla yükümlü olan ve bu ayı oruçlu geçiren her Müslüman farz ibadeti yerine getirmiş olmaktadır.

Ramazan'da Oruç Tutmak Kimlere Farzdır?

Ramazan ayı içerisinde oruç tutmak Müslümanlar için son derece büyük bir öneme sahiptir. Oruç tutmanın kimler için farz ibadet olduğu konusu da bir o kadar önemlidir. Oruç tutmaya engel olan durum geçici ise bu durum ortadan kalkınca tutulmayan oruçların tutulması gerekmektedir.

Müslüman olan, akli sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına ulaşmış olan ve oruç tutmasına engel durumu olmayanlar için Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Oruç tutmasına engel olan durumlar arasında en önemlisi hastalıklardır. Oruç tutmanın kişinim sağlığını olumsuz etkilemesi halinde bu kişiler oruç tutmakla yükümlü olmazlar.

Ramazan'da Hangi Hastalar Oruç Tutamaz?

Ramazan ayında sağlıklı olan Müslüman için oruç tutmak faz kılınmıştır. Farz olan ibadeti bırakmak ise uygun olmamaktadır. Ancak bireyin sağlık durumu el vermiyor ise oruç tutmaması gerekmektedir. Kronik hastalıkları olanlar, hamileler, bebeğine süt veren kadınlar, yaşlılar, ağır iş altında çalışmak zorunda olan kişilerin oruç tutmaması gerekmektedir. Ramazan orucundan muaf olmanın temelinde insan sağlığı ve yaşamı devam ettirme halleri bulunmaktadır.

Ramazan ayında oruç tutmak için sağlıklı olmak gerekmektedir. İslam dininde sağlık ve yaşam her şeyin üzerinde görülmektedir. Bu nedenle de sağlık sorunu yaşayan ve sağlıklı yaşayabilmek için ilaç kullanması gereken kişilerin oruç tutmaması gerekmektedir. Doktor tarafından sağlık durumunun oruçtan olumsuz etkileneceği belirtilen kişilerin de oruç tutmaması gerekmektedir.

Şeker hastalarının oruç tutması kalp krizi başta olmak üzere ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Kalp hastası, tansiyon ve ülser hastası olan insanlarında oruç tutmaları sağlıklarını ciddi oranda etkilemektedir. Ayrıca oruç tuttuğu zaman ciddi oranda güçsüz ve halsiz düşen kişilerin de oruç tutmaları uygun olmamaktadır. Hasta olduğu halde oruç tutmak isteyen kişilerin takibinde oldukları doktorları ile bu durumu görüşmeleri gerekmektedir.

Maddeler Halinde Hangi Hastalar Oruç Tutmamalı?

Gün içerisinde ilaç kullanması gerekenlerin oruç tutmaması gerekmektedir. Oruç tutmaması gereken hastaları liste halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Diyabet (Şeker) Hastaları

Tansiyon Hastaları

Ülser Hastaları

Kronik Kalp Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

Ağır Dereceli Depresyon Hastaları