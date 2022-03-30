Sütlaç her mevsim çok sık tüketilen tatlı çeşitlerinden birisidir. Özellikle Ramazan ayında geleneksel tatlılarımızdan olan sütlaç iftar saatinde soğuk tüketimi ile pek çok kişinin damak tadına da uyum sağlar. Şerbetli tatlılar kadar ağır olmayan, iftar sofralarına uygun tatlıların başında gelen sütlaç evde bulunabilen birkaç malzeme ile kısa sürede yapılabiliyor. Peki, Sütlaç nasıl yapılır? Tam kıvamında sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç malzemeleri neler? İşte kolay sütlaç yapımı!

RAMAZANA ÖZEL SÜTLAÇ TARİFİ

Ramazan ayında yapabileceğiniz tatlılardan birisi de sütlaç olmaktadır. Sütlaç için gereken malzemeler şunlardan oluşmaktadır:

- 1 litre soğuk sür

- 2 su bardağı şeker

- 2 yemek kaşığı pirinç unu

- 2 çay bardağı pirinç

- 1 litre su

- 2 çay bardağı pirinç

- Üzerine süslemek için fındık, fıstık veya tarçın

SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Sütlaç hem lezzetli hem de besin değeri yüksek tatlı çeşitlerinden birisidir. Özellikle Ramazan ayında iftar saatlerinde tüketilen sütlacın tarifi şu şekildedir:

- İlk olarak pirinçler pişirilmelidir.

- Pirinçler şişene kadar pişirildikten sonra içerisine sütü ekleyerek kaynatılması gerekir.

- Süt ve pirinç kaynamaya başladıktan sonra pirinç unu bir miktar sıcak suyun içerisine karıştırılmalıdır.

- Daha sonra sütlacın içerisine dökülmelidir.

- Bu işlem sonrasında hızlı bir şekilde karıştırılmalı ve tekrar kaynaması sağlanmalıdır.

- Kaynadıktan sonra içerisine şeker eklenmelidir.

- Şeker eklendikten sonra da bir süre kaynatılmalıdır.

- Kaynadıktan sonra kaselere alınmalıdır.

- Sütlaçların daha hızlı soğuması için buzdolabı içerisine konulabilir.

- Daha sonra üzerine fıstık veya tarçın ile süslemeler yapılabilir.

SÜTLAÇ İÇİN PÜF NOKTALAR

Sütlaç yaparken bazı noktalara dikkat edilir ise daha lezzetli olmaktadır. Özellikle sütlaç yapımına başlarken sütün soğuk olması çok önemlidir. Sütlaç evde bulunan süt, pirinç, şeker gibi kolay malzemelerden yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sütün iyi olması ve güzel bir şekilde kaynatılmasıdır.

SÜTLACIN FAYDALARI NELERDİR?

Sütlaç çok eski dönemlerden beri yapılan ve hala günümüzde sevilerek tüketilen tatlılardan birisidir. Sütlü tatlılar arasında en çok tercih edilen sütlaç insan sağlığına olan faydaları ile de dikkat çekmektedir. Özellikle sütte bulunan B vitamini ile vücuda büyük yararı bulunmaktadır. Bununla birlikte mide ve beyin sağlığına da son derecede faydalı bir besin olduğu bilinmektedir.

Günümüzün en büyük sağlık problemlerinden birisi de stres olmaktadır. Stres ise birçok kalp hastalıklarının, inmenin, solunum yolu hastalıklarının, kanserin, mide bağırsak bozukluklarının, uykusuzluğun ve depresyonun sebebi olmaktadır. Bununla birlikte stres saha pek çok hastalığa neden olabilmektedir. Yapılan pek çok araştırmada sütlacın psikolojik pek çok hastalığa ve strese iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle sütlaç önemli bir serotonin kaynağı ve besleyici bir gıda olarak karşımıza çıkmaktadır.