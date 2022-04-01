Ramazan imsakiyesi 2022 iftar saatleri! İlk iftar saati ve sahur vakti ne zaman, ezan kaçta okunuyor? İmsakiye 2022!

2022 iftar saatleri için aramalar arttı. Diyanet'in açıkladığı 2022 Ramazan imsakiye takvimine göre ilk iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Biz de haberimizde il il iftar saatini yazdık. İşte iftar saatleri 2022…

2022 İFTAR SAATLERİ, İFTAR KAÇTA YAPILACAK?

Diyanet'in yayınladığı takvime göre, 2 Nisan Cumartesi için sahur vakti ve iftar saati şöyle;

İl İl İftar Saati Listesi

Adana İftar Vakti: 19:08

Adıyaman İftar Vakti: 19:57

Afyonkarahisar İftar Vakti: 19:28

Ağrı İftar Vakti: 18:38

Aksaray İftar Vakti: 19:15

Amasya İftar Vakti: 19:09

Ankara İftar Vakti: 19:20

Antalya İftar Vakti: 19:27

Ardahan İftar Vakti: 18:41

Artvin İftar Vakti: 18:45

Aydın İftar Vakti: 19:39

Balıkesir İftar Vakti: 19:40

Bartın İftar Vakti: 19:23

Batman İftar Vakti: 18:46

Bayburt İftar Vakti: 18:51

Bilecik İftar Vakti: 19:32

Bingöl İftar Vakti: 18:49

Bitlis İftar Vakti: 18:42

Bolu İftar Vakti: 19:26

Burdur İftar Vakti: 19:29

Bursa İftar Vakti: 19:35

Çanakkale İftar Vakti: 19:46

Çankırı İftar Vakti: 19:17

Çorum İftar Vakti: 19:12

Denizli İftar Vakti: 19:34

Diyarbakır İftar Vakti: 18:49

Düzce İftar Vakti: 19:27

Edirne İftar Vakti: 19:46

Elazığ İftar Vakti: 18:54

Erzincan İftar Vakti: 18:53

Erzurum İftar Vakti: 18:46

Eskişehir İftar Vakti: 19:29

Gaziantep İftar Vakti: 19:00

Giresun İftar Vakti: 18:59

Gümüşhane İftar Vakti: 18:54

Hakkari İftar Vakti: 18:35

Hatay İftar Vakti: 19:05

Iğdır İftar Vakti: 18:35

Isparta İftar Vakti: 19:28

İstanbul İftar Vakti: 19:36

İzmir İftar Vakti: 19:42

Kahramanmaraş İftar Saati: 19:02

Karabük İftar Saati: 19:22

Karaman İftar Saati: 19:17

Kars İftar Saati: 18:39

Kastamonu İftar Saati: 19:17

Kayseri İftar Saati: 19:09

Kilis İftar Saati: 19:01

Kırıkkale İftar Saati: 19:17

Kırklareli İftar Saati: 19:44

Kırşehir İftar Saati: 19:14

Kocaeli İftar Saati: 19:32

Konya İftar Saati: 19:20

Kütahya İftar Saati: 19:31

Malatya İftar Saati: 18:57

Manisa İftar Saati: 19:41

Mardin İftar Saati: 18:47

Mersin İftar Saati: 19:11

Muğla İftar Saati: 19:38

Muş İftar Saati: 18:45

Nevşehir İftar Saati: 19:12

Niğde İftar Saati: 19:11

Ordu İftar Saati: 19:01

Osmaniye İftar Saati: 19:05

Rize İftar Saati: 18:50

Sakarya İftar Saati: 19:30

Samsun İftar Saati: 19:07

Şanlıurfa İftar Saati: 18:55

Siirt İftar Saati: 18:42

Sinop İftar Saati: 19:12

Şırnak İftar Saati: 19:40

Sivas İftar Saati: 19:03

Tekirdağ İftar Saati: 19:42

Tokat İftar Saati: 19:05

Trabzon İftar Saati: 18:53

Tunceli İftar Saati: 18:53

Uşak İftar Saati: 19:33

Van İftar Saati: 18:37

Yalova İftar Saati: 19:35

Yozgat İftar Saati: 19:12

Zonguldak İftar Saati: 19:25

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "Ṣıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir.

İslâm'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara 2/183-185; Buhârî, "Ṣavm", 1; Müslim, "Îmân", 8, 9).

Hz. Peygamber'in inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği (Buhârî, "Ṣalâtü't-terâvîḥ", 1; Müslim, "Müsâfirîn", 173-178) teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir.

Malî bir ibadet olan fitrenin (fıtır sadakası) bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir.

Bu ayın sonunda itikâfa girmek sünnettir.

Kütüb-i Sitte'de yer alan bazı hadislerde bu ayda umre yapanın hac sevabı alacağı ifade edilirken (Buhârî, "ʿUmre", 4; Müslim, "Ḥac", 221, 222), zayıf olduğu kaydedilen bazı hadislerde ise diğer ibadet ve amellere de öteki aylara göre daha çok mükâfat verileceği bildirilmiştir (İbn Huzeyme, eṣ-Ṣaḥîḥ, III, 191-192; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, Şuʿabü'l-îmân, V, 224).

Kur'an ayı denilen ramazan ayında çokça Kur'an okuyup tefekkür etmek müstehap kabul edilmiştir.

İL İL İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ