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    Ramazan HaberleriOruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozuyor mu, oruçluyken diş fırçalanır mı?
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozuyor mu, oruçluyken diş fırçalanır mı?
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    Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozuyor mu, oruçluyken diş fırçalanır mı?

    Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenler diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığını merak ediliyor. 2 Nisan’da tutulmaya başlayan Ramazan ayının bugün orucun 6. günü. Bir ay boyunca tutulacak olan orucu bozan durumlar da sorgulanmaya devam ediyor. Peki, oruçluyken diş fırçalanır mı, oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

    07.04.2022 - 16:36 |
    Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozuyor mu, oruçluyken diş fırçalanır mı?

    Diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı merak edilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu konuya açıklık getirdi. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bazı durumlar ile ilgili sorgulamalar devam ediyor.

    ORUÇLUYKEN DİŞ FIRÇALANIR MI, DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

    Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

    Diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde ise oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

     

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