Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozuyor mu, oruçluyken diş fırçalanır mı?

Diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı merak edilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu konuya açıklık getirdi. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bazı durumlar ile ilgili sorgulamalar devam ediyor.

ORUÇLUYKEN DİŞ FIRÇALANIR MI, DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde ise oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.