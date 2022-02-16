Ramazan ayının vazgeçilmezi kısa ve en güzel Ramazan manileri!
Sokaklara neşe salan davulcuların söylediği maniler ramazan ayının vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Ramazan ayında eski bir gelenek olan ramazan davulculuğunu devam ettirmek kültürün bir öğesi olarak öne çıkmaktadır. Ramazan ayında söylenen bazı manileri derledik. İşte kısa ve en güzel Ramazan manileri!
Ramazan ayı pek çok geleneğin yaşatıldığı manevi değeri Müslümanlar için oldukça önemli olan bir ay olmaktadır. Ramazan ayı iftar ve sahur sofralarında misafirlerin ağırlandığı, sokaklarda insanları sahura uyandırmak için dolaşan davulcuların olduğu, küçük çocukların tekne orucu tuttuğu ve insanların dualarda buluştuğu faziletli bir ay olarak ifade edilmektedir. Sokaklara neşe salan davulcuların söylediği maniler ramazan ayının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Çeşit çeşit manileri davul eşliğinde seslendiren davulcular sahurlara neşe katan bir detay olmaktadır.
RAMAZAN MANİLERİ
Ellerinde tokmakları ve dillerinde neşeli manileri ile ramazan davulcuları ramazan ayının geleneklerinden biri olmaktadır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile çoğu insan davulculara gerek duymadan kendileri uyanabilmektedir. Ancak eski bir gelenek olan ramazan davulculuğunu devam ettirmek kültürün bir öğesi olarak belirtilmektedir. Ramazan ayında söylenen bazı maniler şunlar olmaktadır:
Besmeleyle düştüm yola
Selam verdim her yana
A benim ağalarım, beylerim
Ramazanınız mübarek ola.
Bekçiniz kapınıza kadar geldi
Herkese selam verdi.
Darılmayın canlarım
Bahşişini almaya geldi.
Bu gece ayın evveli
Açıldı İslâm'ın güzel gülü
Geldi Mubarek ramazan ayı
Mesrur etti cân ü dili.
Davulun içi dolu pekmez
Çalarım çalarım fakat ötmez.
Eğer bahşiş vermezseniz
Davulcu buradan bir daha gitmez.
KISA VE EN GÜZEL RAMAZAN MANİLERİ
Ramazan davulu ramazan ayının vazgeçilmez bir öğesi olmakla birlikte bu ayda davul eşliğinde çeşitli maniler söylenmektedir. Manilerde de ramazan ayının güzelliklerine değinilmektedir. Kısa ve eğlenceli söyleyişleri olan manileri şu şekilde belirtmek mümkün olmaktadır:
Bak geldi etli dolma
Çok yeyip göbeğini salma.
Üstüne bir kahve içmeyi unutma
Terâvihine de geç kalma!
Bu aya 11 ayın sultanı derler
Kaymak ile balı beraber yerler
Ezelden adet olmuş
Bekçiye bahşiş verirler.
Hoşafın suyu pek çoktur
Bir kepçe daha doldur
Sahurda köfte varmış
Ne olur biraz erken kaldır.
Misafirim nazlandı
Börek börek diye sızlandı
Bir tepsi börek yedi
Biraz olsun uslandı
Yemekler boldur gayet
Beni de eder misiniz davet
Birlikte yer içeriz
Şöyle ederiz sohbet.
Sahur vakti emîndir
Hoşaf suyu serindir.
Aman elini çabuk tut
Öksüzü sen sevindir.
Karşıma fener geldi
Aklıma neler neler geldi
Ben börek beklerken
Sofraya döner geldi
Kirazı dalda koyma.
Beni bu halde koyma.
İftara çabuk gel,
Gözümü yolda koyma.
Davulumu çalarım
Hayallere dalarım
Fazla bahşiş umarım
Avucumu yalarım
Bak bir kuş geldi
Soframıza aş geldi
Gözümüz aydın olsun
Mübarek ay hoş geldi.
Aldanma sağa sola
İhlasla gir Hakkın yoluna
Orucunu tutanın
Sonu elbet hayrola!
Bilinmeli emekler
Nefis olmuş yemekler
Komşu davet etmiş bizi
İftar sofrası bekler.
Müminler huzur bulur,
Günahları hepten affolur,
Bayram günü gelince,
Cehennemden kurtulur.
Ezanlar okundu
İftarlığım güllü lokumdu
Aç karnına çok yedim
Bana biraz dokundu.