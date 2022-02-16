Ramazan ayının vazgeçilmezi kısa ve en güzel Ramazan manileri!

Ramazan ayı pek çok geleneğin yaşatıldığı manevi değeri Müslümanlar için oldukça önemli olan bir ay olmaktadır. Ramazan ayı iftar ve sahur sofralarında misafirlerin ağırlandığı, sokaklarda insanları sahura uyandırmak için dolaşan davulcuların olduğu, küçük çocukların tekne orucu tuttuğu ve insanların dualarda buluştuğu faziletli bir ay olarak ifade edilmektedir. Sokaklara neşe salan davulcuların söylediği maniler ramazan ayının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Çeşit çeşit manileri davul eşliğinde seslendiren davulcular sahurlara neşe katan bir detay olmaktadır.

RAMAZAN MANİLERİ

Ellerinde tokmakları ve dillerinde neşeli manileri ile ramazan davulcuları ramazan ayının geleneklerinden biri olmaktadır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile çoğu insan davulculara gerek duymadan kendileri uyanabilmektedir. Ancak eski bir gelenek olan ramazan davulculuğunu devam ettirmek kültürün bir öğesi olarak belirtilmektedir. Ramazan ayında söylenen bazı maniler şunlar olmaktadır:

Besmeleyle düştüm yola

Selam verdim her yana

A benim ağalarım, beylerim

Ramazanınız mübarek ola.

Bekçiniz kapınıza kadar geldi

Herkese selam verdi.

Darılmayın canlarım

Bahşişini almaya geldi.

Bu gece ayın evveli

Açıldı İslâm'ın güzel gülü

Geldi Mubarek ramazan ayı

Mesrur etti cân ü dili.

Davulun içi dolu pekmez

Çalarım çalarım fakat ötmez.

Eğer bahşiş vermezseniz

Davulcu buradan bir daha gitmez.

KISA VE EN GÜZEL RAMAZAN MANİLERİ

Ramazan davulu ramazan ayının vazgeçilmez bir öğesi olmakla birlikte bu ayda davul eşliğinde çeşitli maniler söylenmektedir. Manilerde de ramazan ayının güzelliklerine değinilmektedir. Kısa ve eğlenceli söyleyişleri olan manileri şu şekilde belirtmek mümkün olmaktadır:

Bak geldi etli dolma

Çok yeyip göbeğini salma.

Üstüne bir kahve içmeyi unutma

Terâvihine de geç kalma!

Bu aya 11 ayın sultanı derler

Kaymak ile balı beraber yerler

Ezelden adet olmuş

Bekçiye bahşiş verirler.

Hoşafın suyu pek çoktur

Bir kepçe daha doldur

Sahurda köfte varmış

Ne olur biraz erken kaldır.

Misafirim nazlandı

Börek börek diye sızlandı

Bir tepsi börek yedi

Biraz olsun uslandı

Yemekler boldur gayet

Beni de eder misiniz davet

Birlikte yer içeriz

Şöyle ederiz sohbet.

Sahur vakti emîndir

Hoşaf suyu serindir.

Aman elini çabuk tut

Öksüzü sen sevindir.

Karşıma fener geldi

Aklıma neler neler geldi

Ben börek beklerken

Sofraya döner geldi

Kirazı dalda koyma.

Beni bu halde koyma.

İftara çabuk gel,

Gözümü yolda koyma.

Davulumu çalarım

Hayallere dalarım

Fazla bahşiş umarım

Avucumu yalarım

Bak bir kuş geldi

Soframıza aş geldi

Gözümüz aydın olsun

Mübarek ay hoş geldi.

Aldanma sağa sola

İhlasla gir Hakkın yoluna

Orucunu tutanın

Sonu elbet hayrola!

Bilinmeli emekler

Nefis olmuş yemekler

Komşu davet etmiş bizi

İftar sofrası bekler.

Müminler huzur bulur,

Günahları hepten affolur,

Bayram günü gelince,

Cehennemden kurtulur.

Ezanlar okundu

İftarlığım güllü lokumdu

Aç karnına çok yedim

Bana biraz dokundu.