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    RamazanRamazan ayının vazgeçilmezi kısa ve en güzel Ramazan manileri!
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    Ramazan ayının vazgeçilmezi kısa ve en güzel Ramazan manileri!

    Sokaklara neşe salan davulcuların söylediği maniler ramazan ayının vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Ramazan ayında eski bir gelenek olan ramazan davulculuğunu devam ettirmek kültürün bir öğesi olarak öne çıkmaktadır. Ramazan ayında söylenen bazı manileri derledik. İşte kısa ve en güzel Ramazan manileri!

    16.02.2022 - 17:43 |
    Ramazan ayının vazgeçilmezi kısa ve en güzel Ramazan manileri!

    Ramazan ayı pek çok geleneğin yaşatıldığı manevi değeri Müslümanlar için oldukça önemli olan bir ay olmaktadır. Ramazan ayı iftar ve sahur sofralarında misafirlerin ağırlandığı, sokaklarda insanları sahura uyandırmak için dolaşan davulcuların olduğu, küçük çocukların tekne orucu tuttuğu ve insanların dualarda buluştuğu faziletli bir ay olarak ifade edilmektedir. Sokaklara neşe salan davulcuların söylediği maniler ramazan ayının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Çeşit çeşit manileri davul eşliğinde seslendiren davulcular sahurlara neşe katan bir detay olmaktadır.

     RAMAZAN MANİLERİ

     Ellerinde tokmakları ve dillerinde neşeli manileri ile ramazan davulcuları ramazan ayının geleneklerinden biri olmaktadır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile çoğu insan davulculara gerek duymadan kendileri uyanabilmektedir. Ancak eski bir gelenek olan ramazan davulculuğunu devam ettirmek kültürün bir öğesi olarak belirtilmektedir. Ramazan ayında söylenen bazı maniler şunlar olmaktadır:

     Besmeleyle düştüm yola

     Selam verdim her yana

     A benim ağalarım, beylerim

     Ramazanınız mübarek ola.

     

     Bekçiniz kapınıza kadar geldi

     Herkese selam verdi.

     Darılmayın canlarım

     Bahşişini almaya geldi.

     

     Bu gece ayın evveli

     Açıldı İslâm'ın güzel gülü

     Geldi Mubarek ramazan ayı

     Mesrur etti cân ü dili.

     

     Davulun içi dolu pekmez

     Çalarım çalarım fakat ötmez.

     Eğer bahşiş vermezseniz

     Davulcu buradan bir daha gitmez.

     KISA VE EN GÜZEL RAMAZAN MANİLERİ

     Ramazan davulu ramazan ayının vazgeçilmez bir öğesi olmakla birlikte bu ayda davul eşliğinde çeşitli maniler söylenmektedir. Manilerde de ramazan ayının güzelliklerine değinilmektedir. Kısa ve eğlenceli söyleyişleri olan manileri şu şekilde belirtmek mümkün olmaktadır:

     Bak geldi etli dolma

     Çok yeyip göbeğini salma.

     Üstüne bir kahve içmeyi unutma

     Terâvihine de geç kalma!

     

     Bu aya 11 ayın sultanı derler

     Kaymak ile balı beraber yerler

     Ezelden adet olmuş

     Bekçiye bahşiş verirler.

     

     Hoşafın suyu pek çoktur

     Bir kepçe daha doldur

     Sahurda köfte varmış

     Ne olur biraz erken kaldır.

      

     Misafirim nazlandı

     Börek börek diye sızlandı

     Bir tepsi börek yedi

     Biraz olsun uslandı

     

     Yemekler boldur gayet

     Beni de eder misiniz davet

     Birlikte yer içeriz

     Şöyle ederiz sohbet.

     

     Sahur vakti emîndir

     Hoşaf suyu serindir.

     Aman elini çabuk tut

     Öksüzü sen sevindir.

     

     Karşıma fener geldi

     Aklıma neler neler geldi

     Ben börek beklerken

     Sofraya döner geldi

     

     Kirazı dalda koyma.

     Beni bu halde koyma.

     İftara çabuk gel,

     Gözümü yolda koyma.

     

     Davulumu çalarım

     Hayallere dalarım

     Fazla bahşiş umarım

     Avucumu yalarım

     

     Bak bir kuş geldi

     Soframıza aş geldi

     Gözümüz aydın olsun

     Mübarek ay hoş geldi.

     

     Aldanma sağa sola

     İhlasla gir Hakkın yoluna

     Orucunu tutanın

     Sonu elbet hayrola!

     

     Bilinmeli emekler

     Nefis olmuş yemekler

     Komşu davet etmiş bizi

     İftar sofrası bekler.

     

     Müminler huzur bulur,

     Günahları hepten affolur,

     Bayram günü gelince,

     Cehennemden kurtulur.

     

     Ezanlar okundu

     İftarlığım güllü lokumdu

     Aç karnına çok yedim

     Bana biraz dokundu.

     

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