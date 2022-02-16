Ramazan ayında Nebe Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Nebe Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Kuran-ı Kerimin otuzuncu ve son cüzünün başlangıcındaki sure olduğu için, otuzuncu cüz Amme Cüzü olarak isimlendirilir. Nebe Suresi kıyamet gününe ait bazı sahneleri, cennet nimetleri gibi konularda haber veren suredir. Oldukça önemli olan surelerden biri olduğu hakkında hadisi şeriflerden anlaşılmaktadır. Nebe Suresi de oldukça faziletli olan bir suredir. Mübarek gün olan Cuma günü ve mübarek ay olan Ramazan ayında okunması faziletlerini daha da arttırır.

Ramazan Ayında Nebe Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Amme Suresi kıymetli surelerden bir tanesidir ve tüm sureler çok kıymetlidir. Kırk ayet olan bu surede; Allah’ın insanlara vermiş olduğu nimetlere, kıyamet gününde meydana gelecek olan olaylara, Cehennemlik olan kimselere, Cehennemin şiddetine, Cehennem ehlinin pişmanlıklarına, Cennetteki bazı nimetlere yer verilmiştir. Ramazan ayında okunduğu takdirde kat be kat artan Nebe Suresinin faziletleri şunlardır:

Nebe Suresini okuyan kimse imansız şekilde ölmekten emin olur. Yüce Allah o kişinin rızkını genişletir ve bolca mükafatlar verir. O kişi ölmeden önce Cennet’teki yerini görür.

Nebe Suresini okuyan bir kişiye Allah kıyamet gününde soğuk bir içecek ikram eder.

İkindi namazlarının ardından Amme Suresini okuyan kişinin, Yüce Allah kıyamet günündeki azabını hafifletir.

Kim Nebe Suresini devamlı surette ikindi namazının ardından okursa, Allah o kişinin rızkını arttırır, ahiretteki yerini dünyada görmeden ölmez.

Amme Suresini gün doğarken okuyan kişi tüm afetlerden korunur.

Resulallah (sav); “Amme Suresini öğrenin ve öğretin. Amme Suresini okuyan kişiye Allah kıyamet gününde Kevser şarabından içirir” buyurmuştur.

Amme Suresi bir şeyin üzerine okunur ise o şey Allah’ın izni ile kaybolmaz, çalınmaz.

Nebe Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Nebe Suresinin ilk beş ayetinin tefsiri şu şekildedir; Bahsedilen “büyük haber” kıyamet haberidir. Herkesin amellerinin ve imanının sorgulanacağı o gündür. Mekkeli müşrikler kıyamet gününden haber geldiğinde herkes bir şeyler söyledi. Bir kısmı tamamen inkar etti, bir kısmı tereddütte kaldı. İşte bu noktada kendi içlerinde düştükleri ihtilaf, kafa karışıklığı durumu tasvir edilmiştir. Allah kıyamet günün geleceğine söz vermiştir. Elbette ahiret hayatını da getirmeye Allah’ın gücü yeter. Bu noktada tefekkür etmemiz için deliller ve nimetler sunulmuştur.

Altıncı ayette Allah’ın yeryüzünü döşek yapmasıyla ilgili “beşik” anlamı olduğu alimlerce bildirilmiştir. Dünyanın ahiret için bir gelişme ve terbiye yeri olduğu vurgulanmaktadır. Dünyadaki yaşamının uzunluğu ahiret yaşamının sonsuzluğu karşısında, yalnızca bir beşik hayatı yani çabuk gelip geçen bir bebeklik dönemi gibi olduğu belirtiliyor.

Yedinci ayette Allah’ın dağları yeryüzünü bir çadıra benzetirsek, çadırın yere tutunan kazıkları olarak tasvir edilmektedir. Çok büyük olan ve ağırlıkları da çok olan heybetli dağların yeryüzünü sağlam tuttuklarını, deniz sularının tüm yeryüzünü istila etmesini önlediklerini ve daha birçok faydası olduğunu bildirmiştir. Geri kalan ayetlerde Allah insanları dişi ve erkek olarak çift halinde yarattığını bildirmektedir.

Uyku nimetini yaratmasının nedenini bildirmiştir. Ardından gecenin ve gündüzün yaratılma amaçları ve hikmetleri bildirilmiştir. Göklerin yedi kat şekilde yaratıldığı, alev alev yanmakta olan ve parıl parıl parlayan lamba olarak güneşi yarattığını bildirmektedir. Allah’ın yağmurları yaratması, bitkilerin tohum halinden başlayıp büyümeleri anlatılır. Ardından ise kıyamet günü tasvir edilir.