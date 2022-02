Ramazan ayında çekilecek zikirler neler? Hangi zikirler çekilmeli? Yapılması ve okuması gereken günlük faziletli zikirler

Ramazan Ayında Çekilecek Zikirler Neler?



Ramazan ayında ilk 10 günü için çekilecek zikirler vardır. Ramazan ayında çekilen her bir zikirin anlamları farklıdır. Ramazan ayının ilk 10 gününe özel zikirler olduğu gibi her haftanın günü için de ramazan ayı içerisinde çekmeniz gereken zikirler bulunmaktadır. Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;



- Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.



- Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için ise " Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.



- Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise " Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.



Hangi Zikirler Çekilmeli?



Ramazan ayının her gününe özel zikir çekebildiğiniz gibi Ramazan ayının her günü için de çekebileceğiniz zikirler bulunmaktadır. Ramazan ayında her pazartesi günü La havle vela kuvvete illa billa hil aleyhil azim tesbihi çekilir. Her pazartesi günü günde 30 defa bu zikiri çekmeniz makuldür. Ramazan ayında her salı günü için ise çekeceğiniz zikir " Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül " salavatıdır. Bu salavatı da tesbih ile birlikte günde 30 defa çekebilirsiniz.



Ramazan ayının Çarşamba günlerinde çekebileceğiniz zikir şu şekildedir; " Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh " istiğfarı. Bu zikiri günde en az 1000 defa çekmeniz gerekmektedir. Perşembe günleri ise yine en az 1000 defa " Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym " zikri çekilir. Cuma günleri ise çekeceğiniz zikir yine en az bin defa "Allah-u Allah" zikridir. Ramazan ayının her Cumartesi günü ise La İlahe İllallah zikri çekilir. La İlahe İllallah kelime-i tevhid zikiri olarak biliniyor. Pazar günü ise " Ya hayyü ya kayyüm " tesbihi yine en az 1000 defa çekilebilir.



Yapılması ve Okuması Gereken Günlük Faziletli Zikirler



Ramazan ayına girdiğimiz her gün boyunca edeceğimiz zikirler vardır. Ramazanın her gününde günde 100 defa La ilahe illallah zikiri çekilir. Her gün çekeceğiniz zikirlerin bir diğeri ise Estagfirullahel el azim zikiridir. Bu zikiri de günlük olarak 100 defa çekebilirsiniz. Bu zikrin anlamı ise "Ey Allah'ım senden af diliyoruz." Ayrıca her gün yine yüz defa "Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber " zikiri çekilir.



Ramazan ayında her Müslümanın çekmesi gereken faziletli zikirler bulunmaktadır. Her gün yüz defa Allahummağfir ummete zikiri çekebilirsiniz. Bu zikirler günlük olarak çekebileceğiniz en faziletli zikirlerdir. Kulun Allah'ı anması için Ramazan ayında çekilen zikirler çok önemlidir. Peygamber efendimiz hadis-i şeriflerinde bildirdiği üzere " Ramazan ayında işlenen sevaplar 1000 kat fazla yazılır, işlenen günahlar ise 1000 kat fazla yazılmaktadır. " Bunun için Ramazan ayı her Müslüman için aslında bir fırsat ayıdır.



Ramazan ayında çekilen zikirler ile rahmet ayından Allah'ın rahmetinden ve mağfiretinden yararlanırız. Yüce Allah bu ayda her kuluna rahmetini esirgemez. Bu aylarda kötülüklerden uzak durulur ve çekilen zikirler kişiyi Allah'a daha da fazla yaklaştırır.