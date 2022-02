Rabbi Yessir Duası Nasıl Okunur? Rabbi Yessir Duasının Türkçe Arapça Okunuşu Ve Tefsiri... Ramazan Ayında Rabbi Yessir Duası Yararları Ve Faziletleri...

Rabbi Yesir Duası Nasıl Okunur?

Rabbi Yessir duası oldukça bilinen bir duadır. Herhangi bir işe başlanacağı zaman okunan bir duadır. Rabbi Yessir duası işe başlamadan önce bir besmele çekilmesinden sonra okunur. Dua etmeden önce besmele çekilmelidir. Genel olarak arka arkaya üç defa okunmaktadır.

İstenildiği takdirde tek sefer de okunabilir fakat 3 sefer okunması ya da tek rakamlarda okunması daha faziletlidir. Bu şekilde besmele ile okunan Rabbi Yessir duası işin daha kolaylaşmasını ve kişinin manevi anlamda rahat etmesini sağlar. Rabbi Yessir duası ile işler yoluna girer ve yeni başlanacak olan işin sonucunun hayırlı hale gelmesi için okunan bu duaya besmele ile başlamak önemlidir.

Rabbi Yessir Duasının Türkçe Arapça Okunuşu

Rabbi Yessir duası oldukça kısa olan bir duadır. Kolaylıkla ezberlenebilecek ve devamlı olarak kolayca okunabilecek bir duadır. Rabbi Yessir duası olarak adlandırılan bu dua şu şekilde okunur: “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.” Görüldüğü gibi oldukça kısa olan bu duanın okunması oldukça kolaydır. Devamlı olarak her işe başlanırken okunduğu takdirde, kolaylıkla ve çabasız bir biçimde ezberlemek çok kolaydır. Okunduğunda insan içinde ferahlık, rahatlık hisseder. Kısa ve etkili bir dua olması ile çocuklar için ilk olarak öğretilen dualardan biridir.

Rabbi Yessir Duasının Tefsiri

Kısa dua olan bu Rabbi Yessir duasını kelime kelime inceleyelim. “Rabbi yessir” anlamı; Rabbim kolaylaştır demektir. “Vela tuasir” anlamı zorlaştırma demektir. “Rabbi temmim bil hayr” ise Rabbim hayırla sonuçlandır anlamına gelmektedir. Bu duayı okumaya başlarken besmele ile başlanır. Yemek yapmaya başlarken, ders çalışmaya başlarken, sınava girerken, iş yerine varıp işe başlarken, yolculuğa çıkarken ve daha bir sürü başlangıçlarda okunabilen bir duadır. Allah’a sığınmak, bir işe başlamak, işin başlangıcında Allah’tan yardım istemek ve işlerin hayır ile sonuçlandırılması için edilir.

Ramazan Ayında Rabbi Yessir Duası Yararları

Ramazan ayında okunan dualar daha makbul olan dualardır. Ramazan ayı içindeki her an, her vakit çok önemlidir. Özellikle oruç tutarken edilen duaların makbulü daha kolay olmaktadır. O sebep ile Ramazan ayında yapılan bu dua ile hayırlı işler daha fazla hayırla sonuçlanabilir. Ramazan ayında Rabbi Yessir duasının yararları:

Kaza ve belanın def edilmesinde, işlerin hayırla sonuçlanmasını sağlar.

Kötü alışkanlıklara sahip olan kişilerin, bu alışkanlıklarından kurtulabilmeleri için Rabbi Yessir duası yeni bir alışkanlık olarak devamlı okunursa, İnşallah kişi kötü alışkanlıklarını terk edebilmesi kolaylaşır.

Ağır bir hastalığa sahip olan kişilerin sabrını arttırır, dayanma gücüne sahip olur ve Allah’ın izni ile şifa bulur.

Kişinin yaptığı işlerde başarıya ulaşmasını sağlar. Besmele çekerek bu duayı okuyan kişilerin işi yoluna girer.

Rabbi Yessir Duasının Faziletleri

Rızık duası gibi olan bu dua ile kişinin helal rızık peşinde koşması halinde Allah’ın izni ile işleri açılır ve rızkı artar.

Dine aykırı olmayan bir niyet ile okunduğu takdirde, okumaya başlamadan önce neye niyet edilirse inşallah gerçekleşir.

Zor olan işler Allah’ın izniyle kolaylaşacaktır. Sınav geçmek amacı ile okunacak ise Allah izin verirse bu sınavdan başarı ile çıkılır.