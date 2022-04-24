Elmalı turta hem soğuk hem de sıcak tercih edilebilen bir tarif olarak bilinir. Hazırladıktan sonra üzerine serpilen pudra şekeri ile sunumu tamamlanır.

ELMALI TURTA TARİFİ

Elmalı turta malzemeleri

Elmalı turta için gerekli olan malzemeler şu şekilde sıralanabilir:

Çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ,

Bir paket vanilyanın yarısı,

1 tane yumurta,

125 gram kadar tereyağı,

3 buçuk su bardağı un,

10 yemek kaşığı kadar toz şeker,

Bir paket kabartma tozunun yarısı kullanılır.

İç harcı için gerekenler

Yarım tatlı kaşığı kadar tarçın,

4 tane büyük boyda olan elma,

1 yemek kaşığı kadar tereyağı,

3 yemek kaşığı kadar şeker,

Yarım bardak dövülmüş ceviz gerekmektedir.

ELMALI TURTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Elmalı turta, kişinin kendi isteğine ve zevkine göre süslenebilir. Elmalı turtanın tarifi ve yapım aşamaları şu şekildedir:

Elmalı turtanın yapılması için gereken ilk adım karıştırma kabı hazırlamaktır. Kap içerisinde yumurta, sıvıyağı, tereyağı, kabartma tozu ve vanilya eklenmelidir.

Ardından yavaş yavaş ve aldığı kadar un eklenmelidir.

Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar iyice yoğurulmalıdır.

Hamur 3 tane eşit parçaya bölündükten sonra buzluğa konulmalıdır.

30 dakika kadar bir süre buzlukla bekletilmelidir.

Geniş bir tava içerisine elma konulduktan sonra üzerine şeker, tereyağı, tarçın ve elmalar konulur. Suyunu salıp çekilene kadar pişirilir.

Pişen elma üzerine dövülmüş olan cevizler eklendikten sonra karıştırılır ve soğumaya bırakılmalıdır.

Turta hamurunun açılma işlemi için zemine un serpilir.

Merdane ile tart kalıbına uygun olacak şekilde hamur açılır.

Tart kalıbı yağlandıktan sonra hamur kalıba dökülmelidir.

Fazla kabarmaması için hamur üzerine çatal ile küçük delikler açılmalıdır.

Hazır edilen iç harç hamur üzerine dökülmelidir.

Süsleme için dondurucuya konulan hamur açılır ve şeritli bir şekilde kesilmelidir.

Turtanın üstünde şerit dizildikten sonra ısıtılan fırında 170 derecede 30 dakika kadar pişirilir. Elmalı turta yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar hamur kıvamı ve iç harç olmalıdır. Pişme süresi ise uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

KAFES ELMALI TURTA NASIL YAPILIR?

Kafes elmalı turta, normal elmalı turta tarifinden farklı olarak Hamur açıldıktan sonra bir büyük bir küçük olacak şekilde iki parça yapılmalıdır. Sonrasında büyük olan parça merdane ile açılır. Üzerine iç harç dökülüp yayılmalıdır. Küçük olan parçanın ise diğerine nazaran biraz daha ince açılmalıdır. 1 santim aralıklar ile kesilmelidir.

Kafes şeklini alacak şekilde harç üzeri döşenmelidir. 200 derece kadar sıcaklıkta yaklaşık olarak 5 dakika kadar pişirilmelidir. Üzeri kızarana kadar pişirildikten sonra alınmalıdır. Fırından alındıktan sonra kişinin istek ya da arzusuna göre üzerine pudra şekeri serpilebilir. Soğuduktan sonra servis edilebilir.