Tekasür Suresi 8 ayetten oluşan bir suredir. Tekasür suresinde kibir ve böbürlenmenin kötü bir tutum olduğu anlatılmaktadır.

TEKASÜR SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Tekasür Suresinin Arapça okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. El hakümüt tekasür. Hatta zürtü mülmekabir. Kella sevfe talemun. Sümme kella sevfe ta lemun. Kella lev talemune ılmel uekiyn. Le teravün nelcehıym. Sümme letera vünneha aynel yakıyn. Sümme le tüsel ünne yevme izin anin neıym.

TEKASÜR SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O çokluk kuruntusu sizi oyaladı, ta kabirlere kadar gitmenize ve ziyaret etmenize kadar! Öyle değil, bunu ileride bileceksiniz. Sonra yine de öyle değil, ileride bileceksiniz! Öyle değil ki, kesin olarak bilseniz, and olsun ki cehennemi kesin olarak göreceksiniz. Sonra yine and olsun ki onu yakından göreceksiniz. Sonra and olsun ki o gün her nimet için sorgulanacaksınız.

TEKASÜR SURESİNİN TEFSİRİ

Tekasür suresinde kibir ve böbürlenme ile ilgili kötü durumlar anlatılmıştır. Çoklukla övünme yarışının yanlış olduğu ve bunun günah sayıldığı anlatılmıştır. Kibrin insanları ölene kadar bırakmayacağı da izah edilmiştir. Maddi dünyanın nimetleri ile böbürlenmenin yanlış olduğu ve bunu yaparak manevi dünyayı unutanların sonundan bahsedilir.

TEKASÜR SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Tekasür suresi her derde deva olan bir sure olarak rivayet edilmiştir. Birçok kötü olaya ve kötü duruma iyi gelen Tekasür suresi kısa olmasından dolayı da kolay bir şekilde ezberlenir. Genelde tekasür suresi darlık anlarında okunan bir duadır. Kişileri ferahlattığı gibi fiziksel hastalıklar için de oldukça etkilidir. Özellikle baş ağrısına ve strese bağlı olarak oluşan ruhsal hastalıklarda günde en az iki kez tekasür suresinin okunması gerekir. İşlerin yoluna girmesi için de tekasür suresi okunur. Rızkın bol olması ve kazancın artması için, borçların da ortadan kalkması için günde en az üç kez Tekasür suresinin okunması gerekir. İkindi namazının ardından Tekasür suresinin okunması her derde devadır ve şifa sağlar. Dünyevi kötü olaylar ve kötü kişilerden de uzak olmak için Tekasür suresinin okunması gerektiği rivayet edilmektedir.

TEKASÜR SURESİNİN ANLAMI

Çokluk ya da çoklukla övünmek anlamına gelen Tekasür kelimesi aynı zamanda bu ayete de adını vermiştir. Tekasür suresinde malı ve mülküyle övünen ve maddi dünyası ile böbürlenen insanları konu edinmiştir. Para, eş, dost, mal ve mülk maddi dünyadadır ve maddi dünya da geçicidir. Tüm bunlar ile övünen kişilerin mutlaka cehennem ateşini görecekleri anlatılmıştır. İnsanların elinde her mal için bir hesap tutulacaktır ve hor gördüğü zamanların da hesabı sorulacaktır. Surede akıllı insanların mallar ile övünmek yerine bu malları Allah rızası için kullandıklarından bahsedilmiştir.

TEKASÜR SURESİ KAÇ AYET?

Tekasür suresi 8 ayetten ve 28 kelimeden oluşmaktadır. Aynı zamanda 122 harften oluşan Tekasür suresi adını da ilk ayetten geçen ve çoklukla övünmek anlamına gelen tekasür kelimesinden almıştır. Mushaftaki sırasına göre 102. sırada olan sure iniş sırasına göre de 16. sıradadır. Kevser suresinden sonra, Ma'un suresinden de önce Mekke'de indirilmiş bir suredir. Aynı zamanda Tekasür suresi Kur'an-ı Kerim'in 600. sayfasında yer almaktadır.