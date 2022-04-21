Siğil Duası Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Vücuttaki siğillerin geçmesi için okunacak dua...

Siğil duasının her siğile 21 kez okunması gerekir. Bazı siğil dualarının ise 7 ya da 40 kez okunması da gerekebilir.

Siğil Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

Siğil duasının Arapça ve Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme müsağğiral kbiri ve mükeb biressağiri sağğir ma bi. Amin.

Büyüğü küçülten ve de küçüğü büyülten Allah'ım. Bendeki siğilleri küçült.

Vücutta Siğillerin Geçmesi İçin Okunacak Dua

Vücuttaki siğillerin geçmesi için okunması gereken birden fazla dua vardır. Siğillerin geçmesi için okunacak dualar şu şekildedir:

Em ebremu emren feinna mubrimun. (Zuhruf suresinin 79.ayeti)

Ve yes eluneke anil cibali fekul yensifune nesfa. (105. ayet) La tera fiha ivecen vela amta. (107. ayet)

Senesimuhu ale hurtum. İnna belev nahum kema belevna ashabel cenneh, iza aksemu le yasri munneha musbihin. Vela yestesnun. Fe tafe aleyha taifun min rabbike ve hum naimun. Fe asbahat kes sarim.

Siğiller Nasıl Kurutulur?

Toplumda birçok kişinin başına gelen cilt problemlerinden biri de siğil olarak karşımıza çıkar. Eğer siğilin doğal olarak kurutulması isteniyorsa elma sirkesi, çay ağacı yağı, hint yağı, aspirin, limon kabuğu, deniz tuzu ya da fesleğen yaprağı ile kuruması sağlanabilir. Siğilleri meydana getiren virüsün adı human papillomavirus olarak karşımıza çıkar. Kişilerde ağrı ya da sancı oluşturan bir sorun değildir fakat görüntü olarak rahatsız edicidir. Deri üzerinde küçük kitleler halinde bulunan siğillerin her yaşta ve cinsiyette kişilerde çıkması mümkündür.

Uzmanlar tarafından siğil bulaşıcı olarak kabul edilmiştir. Çünkü virüs kaynaklı bir sorundur ve virüsler de insanlar arasında bulaşıcıdır. İyi huylu bir deri tabakası olarak da görülen siğillerde erken tedavi oldukça önemlidir. Medikal ya da bitkisel tedaviler kişilerin tercihine göre uygulanabilir.

Merhem ile siğil tedavisi mümkün olduğu gibi cerrahi müdahale ile de siğillerin yakılması ve bölgenin temizlenmesi mümkündür. Kendiliğinden geçmediği için kişilerin siğil ile karşılaşmaları halinde mutlaka beklemeden bir uzmana gitmeleri gerekir. Tedavi edilmemesi halinde vücutta yayılabildiği gibi başkalarına da bulaşma imkanı vardır.

Siğiller Nasıl Bulaşır?

Virüs kaynaklı olduğu için siğillerin bulaşıcı olduğu bilinmektedir. Bunu önlemek için mutlaka kişisel temizliğe özen göstermek ve kimse ile kişisel eşyaları paylaşmamak gerekir. Sebze, meyve ve et alırken mutlaka eldiven kullanmak ve ürünleri de kullanmadan önce yıkayarak temizlemek gerekir. Siğili olan kişilerin hiçbir eşyasını başkaları ile paylaşmaması gerekir.

Siğile sebep olan virüs uzun süre canlı kalır ve bu nedenle de bulaşıcılığı oldukça uzun sürer. Bağışıklık sistemi güçsüz ve düşük olan kişilere siğillerin daha hızlı bulaştığı bilinmektedir.

Siğil bulaşmasını önlemek yalnızca kişisel hijyen ve kişisel eşyaları paylaşmamak ile mümkündür. Bu esnada çocuklardan, bebeklerden ve hastalardan uzak durmak gerekir. Çünkü bu kişilerin bağışıklık sistemleri düşük olur ve siğilin daha kolay bulaşması mümkün olur. Sık sık el ve ayak temizliğine dikkat etmek de bulaşıcılığı azaltır. Merhemler ile, cerrahi olarak ya da bazı bitkisel yöntemleri sayesinde vücutta çıkan siğillerden kurtulmak mümkündür. Vücudun farklı yerlerine bulaşmasını önlemek için erken tedavi oldukça önemlidir. Hiçbir şekilde siğilden kurtulamayan kişilerin mutlaka siğillerini yaktırmaları gerekir.







