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    Dini BilgilerRamazan imsakiyesi 2022! Diyanet’e göre il il imsakiye vakti: Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Bursa, İstanbul imsakiye takvimi!
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Ramazan imsakiyesi 2022! Diyanet’e göre il il imsakiye vakti: Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Bursa, İstanbul imsakiye takvimi!
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    Ramazan imsakiyesi 2022! Diyanet’e göre il il imsakiye vakti: Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Bursa, İstanbul imsakiye takvimi!

    Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmek için heyecanlanırken, Ramazan ayı için iftar ve sahur saatleri açıklandı. İşte Ramazan imsakiyesi 2022…

    25.03.2022 - 17:40 |
    Ramazan imsakiyesi 2022! Diyanet’e göre il il imsakiye vakti: Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Bursa, İstanbul imsakiye takvimi!

    Ramazan imsakiyesi 2022 takvimi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başlanırken, beklenen açıklama yapıldı.  İşte Diyanet’e göre il il imsakiye vakti…

    İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

    GÜN

    TARİH

    İMSAK

    GÜNEŞ

    ÖĞLE

    İKİNDİ

    AKŞAM

    YATSI

    1

    02.04.2022 Cumartesi

    05:12

    06:39

    13:13

    16:47

    19:36

    20:58

    2

    03.04.2022 Pazar

    05:10

    06:38

    13:13

    16:47

    19:37

    20:59

    3

    04.04.2022 Pazartesi

    05:08

    06:36

    13:12

    16:48

    19:38

    21:01

    4

    05.04.2022 Salı

    05:06

    06:35

    13:12

    16:48

    19:39

    21:02

    5

    06.04.2022 Çarşamba

    05:04

    06:33

    13:12

    16:48

    19:40

    21:03

    6

    07.04.2022 Perşembe

    05:02

    06:31

    13:11

    16:49

    19:41

    21:05

    7

    08.04.2022 Cuma

    05:00

    06:30

    13:11

    16:49

    19:43

    21:06

    8

    09.04.2022 Cumartesi

    04:59

    06:28

    13:11

    16:50

    19:44

    21:07

    9

    10.04.2022 Pazar

    04:57

    06:26

    13:11

    16:50

    19:45

    21:09

    10

    11.04.2022 Pazartesi

    04:55

    06:25

    13:10

    16:50

    19:46

    21:10

    11

    12.04.2022 Salı

    04:53

    06:23

    13:10

    16:51

    19:47

    21:11

    12

    13.04.2022 Çarşamba

    04:51

    06:22

    13:10

    16:51

    19:48

    21:13

    13

    14.04.2022 Perşembe

    04:49

    06:20

    13:10

    16:51

    19:49

    21:14

    14

    15.04.2022 Cuma

    04:47

    06:19

    13:09

    16:52

    19:50

    21:15

    15

    16.04.2022 Cumartesi

    04:45

    06:17

    13:09

    16:52

    19:51

    21:17

    16

    17.04.2022 Pazar

    04:43

    06:16

    13:09

    16:52

    19:52

    21:18

    17

    18.04.2022 Pazartesi

    04:41

    06:14

    13:09

    16:53

    19:53

    21:20

    18

    19.04.2022 Salı

    04:39

    06:12

    13:08

    16:53

    19:54

    21:21

    19

    20.04.2022 Çarşamba

    04:37

    06:11

    13:08

    16:53

    19:55

    21:23

    20

    21.04.2022 Perşembe

    04:36

    06:10

    13:08

    16:54

    19:56

    21:24

    21

    22.04.2022 Cuma

    04:34

    06:08

    13:08

    16:54

    19:57

    21:25

    22

    23.04.2022 Cumartesi

    04:32

    06:07

    13:08

    16:54

    19:58

    21:27

    23

    24.04.2022 Pazar

    04:30

    06:05

    13:07

    16:55

    20:00

    21:28

    24

    25.04.2022 Pazartesi

    04:28

    06:04

    13:07

    16:55

    20:01

    21:30

    25

    26.04.2022 Salı

    04:26

    06:02

    13:07

    16:55

    20:02

    21:31

    26

    27.04.2022 Çarşamba

    04:24

    06:01

    13:07

    16:56

    20:03

    21:33

    ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

    1

    02.04.2022 Cumartesi

    04:59

    06:25

    12:57

    16:31

    19:20

    20:40

    2

    03.04.2022 Pazar

    04:57

    06:23

    12:57

    16:32

    19:21

    20:41

    3

    04.04.2022 Pazartesi

    04:55

    06:22

    12:57

    16:32

    19:22

    20:43

    4

    05.04.2022 Salı

    04:53

    06:20

    12:56

    16:32

    19:23

    20:44

    5

    06.04.2022 Çarşamba

    04:51

    06:18

    12:56

    16:33

    19:24

    20:45

    6

    07.04.2022 Perşembe

    04:50

    06:17

    12:56

    16:33

    19:25

    20:46

    7

    08.04.2022 Cuma

    04:48

    06:15

    12:56

    16:33

    19:26

    20:48

    8

    09.04.2022 Cumartesi

    04:46

    06:14

    12:55

    16:34

    19:27

    20:49

    9

    10.04.2022 Pazar

    04:44

    06:12

    12:55

    16:34

    19:28

    20:50

    10

    11.04.2022 Pazartesi

    04:42

    06:11

    12:55

    16:34

    19:29

    20:52

    11

    12.04.2022 Salı

    04:40

    06:09

    12:55

    16:35

    19:30

    20:53

    12

    13.04.2022 Çarşamba

    04:39

    06:07

    12:54

    16:35

    19:31

    20:54

    13

    14.04.2022 Perşembe

    04:37

    06:06

    12:54

    16:35

    19:32

    20:55

    14

    15.04.2022 Cuma

    04:35

    06:04

    12:54

    16:36

    19:33

    20:57

    15

    16.04.2022 Cumartesi

    04:33

    06:03

    12:54

    16:36

    19:34

    20:58

    16

    17.04.2022 Pazar

    04:31

    06:01

    12:53

    16:36

    19:35

    20:59

    17

    18.04.2022 Pazartesi

    04:29

    06:00

    12:53

    16:36

    19:36

    21:01

    18

    19.04.2022 Salı

    04:27

    05:59

    12:53

    16:37

    19:37

    21:02

    19

    20.04.2022 Çarşamba

    04:26

    05:57

    12:53

    16:37

    19:38

    21:03

    20

    21.04.2022 Perşembe

    04:24

    05:56

    12:52

    16:37

    19:39

    21:05

    21

    22.04.2022 Cuma

    04:22

    05:54

    12:52

    16:38

    19:40

    21:06

    22

    23.04.2022 Cumartesi

    04:20

    05:53

    12:52

    16:38

    19:41

    21:08

    23

    24.04.2022 Pazar

    04:18

    05:51

    12:52

    16:38

    19:42

    21:09

    24

    25.04.2022 Pazartesi

    04:17

    05:50

    12:52

    16:38

    19:43

    21:10

    25

    26.04.2022 Salı

    04:15

    05:49

    12:51

    16:39

    19:44

    21:12

    26

    27.04.2022 Çarşamba

    04:13

    05:47

    12:51

    16:39

    19:45

    21:13

    İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

    02.04.2022 Cumartesi

    05:25

    06:48

    13:20

    16:54

    19:42

    21:00

    2

    03.04.2022 Pazar

    05:23

    06:47

    13:20

    16:54

    19:43

    21:01

    3

    04.04.2022 Pazartesi

    05:21

    06:45

    13:20

    16:54

    19:44

    21:02

    4

    05.04.2022 Salı

    05:20

    06:44

    13:19

    16:55

    19:45

    21:03

    5

    06.04.2022 Çarşamba

    05:18

    06:42

    13:19

    16:55

    19:46

    21:05

    6

    07.04.2022 Perşembe

    05:16

    06:41

    13:19

    16:55

    19:47

    21:06

    7

    08.04.2022 Cuma

    05:14

    06:39

    13:18

    16:56

    19:48

    21:07

    8

    09.04.2022 Cumartesi

    05:13

    06:38

    13:18

    16:56

    19:48

    21:08

    9

    10.04.2022 Pazar

    05:11

    06:36

    13:18

    16:56

    19:49

    21:09

    10

    11.04.2022 Pazartesi

    05:09

    06:35

    13:18

    16:56

    19:50

    21:11

    11

    12.04.2022 Salı

    05:07

    06:33

    13:17

    16:57

    19:51

    21:12

    12

    13.04.2022 Çarşamba

    05:06

    06:32

    13:17

    16:57

    19:52

    21:13

    13

    14.04.2022 Perşembe

    05:04

    06:31

    13:17

    16:57

    19:53

    21:14

    14

    15.04.2022 Cuma

    05:02

    06:29

    13:17

    16:57

    19:54

    21:15

    15

    16.04.2022 Cumartesi

    05:00

    06:28

    13:16

    16:58

    19:55

    21:17

    16

    17.04.2022 Pazar

    04:59

    06:26

    13:16

    16:58

    19:56

    21:18

    17

    18.04.2022 Pazartesi

    04:57

    06:25

    13:16

    16:58

    19:57

    21:19

    18

    19.04.2022 Salı

    04:55

    06:23

    13:16

    16:58

    19:58

    21:20

    19

    20.04.2022 Çarşamba

    04:53

    06:22

    13:15

    16:59

    19:59

    21:22

    20

    21.04.2022 Perşembe

    04:52

    06:21

    13:15

    16:59

    20:00

    21:23

    21

    22.04.2022 Cuma

    04:50

    06:19

    13:15

    16:59

    20:01

    21:24

    22

    23.04.2022 Cumartesi

    04:48

    06:18

    13:15

    16:59

    20:02

    21:25

    23

    24.04.2022 Pazar

    04:47

    06:17

    13:15

    16:59

    20:03

    21:27

    24

    25.04.2022 Pazartesi

    04:45

    06:15

    13:15

    17:00

    20:04

    21:28

    25

    26.04.2022 Salı

    04:43

    06:14

    13:14

    17:00

    20:05

    21:29

    26

    27.04.2022 Çarşamba

    04:42

    06:13

    13:14

    17:00

    20:06

    21:31

    BURSA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

    1

    02.04.2022 Cumartesi

    05:13

    06:40

    13:13

    16:46

    19:35

    20:56

    2

    03.04.2022 Pazar

    05:12

    06:38

    13:12

    16:47

    19:36

    20:57

    3

    04.04.2022 Pazartesi

    05:10

    06:36

    13:12

    16:47

    19:37

    20:58

    4

    05.04.2022 Salı

    05:08

    06:35

    13:12

    16:48

    19:38

    21:00

    5

    06.04.2022 Çarşamba

    05:06

    06:33

    13:11

    16:48

    19:39

    21:01

    6

    07.04.2022 Perşembe

    05:04

    06:32

    13:11

    16:48

    19:40

    21:02

    7

    08.04.2022 Cuma

    05:02

    06:30

    13:11

    16:49

    19:41

    21:03

    8

    09.04.2022 Cumartesi

    05:00

    06:29

    13:10

    16:49

    19:42

    21:05

    9

    10.04.2022 Pazar

    04:59

    06:27

    13:10

    16:49

    19:43

    21:06

    10

    11.04.2022 Pazartesi

    04:57

    06:25

    13:10

    16:50

    19:45

    21:07

    11

    12.04.2022 Salı

    04:55

    06:24

    13:10

    16:50

    19:46

    21:09

    12

    13.04.2022 Çarşamba

    04:53

    06:22

    13:09

    16:50

    19:47

    21:10

    13

    14.04.2022 Perşembe

    04:51

    06:21

    13:09

    16:51

    19:48

    21:11

    14

    15.04.2022 Cuma

    04:49

    06:19

    13:09

    16:51

    19:49

    21:13

    15

    16.04.2022 Cumartesi

    04:47

    06:18

    13:09

    16:51

    19:50

    21:14

    16

    17.04.2022 Pazar

    04:46

    06:16

    13:08

    16:52

    19:51

    21:15

    17

    18.04.2022 Pazartesi

    04:44

    06:15

    13:08

    16:52

    19:52

    21:17

    18

    19.04.2022 Salı

    04:42

    06:13

    13:08

    16:52

    19:53

    21:18

    19

    20.04.2022 Çarşamba

    04:40

    06:12

    13:08

    16:52

    19:54

    21:19

    20

    21.04.2022 Perşembe

    04:38

    06:10

    13:08

    16:53

    19:55

    21:21

    21

    22.04.2022 Cuma

    04:36

    06:09

    13:07

    16:53

    19:56

    21:22

    22

    23.04.2022 Cumartesi

    04:35

    06:08

    13:07

    16:53

    19:57

    21:24

    23

    24.04.2022 Pazar

    04:33

    06:06

    13:07

    16:54

    19:58

    21:25

    24

    25.04.2022 Pazartesi

    04:31

    06:05

    13:07

    16:54

    19:59

    21:26

    25

    26.04.2022 Salı

    04:29

    06:04

    13:07

    16:54

    20:00

    21:28

    26

    27.04.2022 Çarşamba

    04:27

    06:02

    13:07

    16:54

    20:01

    21:29

    Kadir Gecesi

    		       

    27

    28.04.2022 Perşembe

    04:26

    06:01

    13:06

    16:55

    20:02

    21:31

    28

    29.04.2022 Cuma

    04:24

    06:00

    13:06

    16:55

    20:03

    21:32

    29

    30.04.2022 Cumartesi

    04:22

    05:58

    13:06

    16:55

    20:04

    21:34

    30

    01.05.2022 Pazar

    04:20

    05:57

    13:06

    16:55

    20:05

    21:35

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