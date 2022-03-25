Ramazan imsakiyesi 2022! Diyanet’e göre il il imsakiye vakti: Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Bursa, İstanbul imsakiye takvimi!
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmek için heyecanlanırken, Ramazan ayı için iftar ve sahur saatleri açıklandı. İşte Ramazan imsakiyesi 2022…
Ramazan imsakiyesi 2022 takvimi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başlanırken, beklenen açıklama yapıldı. İşte Diyanet’e göre il il imsakiye vakti…
İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
GÜN
TARİH
İMSAK
GÜNEŞ
ÖĞLE
İKİNDİ
AKŞAM
YATSI
1
02.04.2022 Cumartesi
05:12
06:39
13:13
16:47
19:36
20:58
2
03.04.2022 Pazar
05:10
06:38
13:13
16:47
19:37
20:59
3
04.04.2022 Pazartesi
05:08
06:36
13:12
16:48
19:38
21:01
4
05.04.2022 Salı
05:06
06:35
13:12
16:48
19:39
21:02
5
06.04.2022 Çarşamba
05:04
06:33
13:12
16:48
19:40
21:03
6
07.04.2022 Perşembe
05:02
06:31
13:11
16:49
19:41
21:05
7
08.04.2022 Cuma
05:00
06:30
13:11
16:49
19:43
21:06
8
09.04.2022 Cumartesi
04:59
06:28
13:11
16:50
19:44
21:07
9
10.04.2022 Pazar
04:57
06:26
13:11
16:50
19:45
21:09
10
11.04.2022 Pazartesi
04:55
06:25
13:10
16:50
19:46
21:10
11
12.04.2022 Salı
04:53
06:23
13:10
16:51
19:47
21:11
12
13.04.2022 Çarşamba
04:51
06:22
13:10
16:51
19:48
21:13
13
14.04.2022 Perşembe
04:49
06:20
13:10
16:51
19:49
21:14
14
15.04.2022 Cuma
04:47
06:19
13:09
16:52
19:50
21:15
15
16.04.2022 Cumartesi
04:45
06:17
13:09
16:52
19:51
21:17
16
17.04.2022 Pazar
04:43
06:16
13:09
16:52
19:52
21:18
17
18.04.2022 Pazartesi
04:41
06:14
13:09
16:53
19:53
21:20
18
19.04.2022 Salı
04:39
06:12
13:08
16:53
19:54
21:21
19
20.04.2022 Çarşamba
04:37
06:11
13:08
16:53
19:55
21:23
20
21.04.2022 Perşembe
04:36
06:10
13:08
16:54
19:56
21:24
21
22.04.2022 Cuma
04:34
06:08
13:08
16:54
19:57
21:25
22
23.04.2022 Cumartesi
04:32
06:07
13:08
16:54
19:58
21:27
23
24.04.2022 Pazar
04:30
06:05
13:07
16:55
20:00
21:28
24
25.04.2022 Pazartesi
04:28
06:04
13:07
16:55
20:01
21:30
25
26.04.2022 Salı
04:26
06:02
13:07
16:55
20:02
21:31
26
27.04.2022 Çarşamba
04:24
06:01
13:07
16:56
20:03
21:33
ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
1
02.04.2022 Cumartesi
04:59
06:25
12:57
16:31
19:20
20:40
2
03.04.2022 Pazar
04:57
06:23
12:57
16:32
19:21
20:41
3
04.04.2022 Pazartesi
04:55
06:22
12:57
16:32
19:22
20:43
4
05.04.2022 Salı
04:53
06:20
12:56
16:32
19:23
20:44
5
06.04.2022 Çarşamba
04:51
06:18
12:56
16:33
19:24
20:45
6
07.04.2022 Perşembe
04:50
06:17
12:56
16:33
19:25
20:46
7
08.04.2022 Cuma
04:48
06:15
12:56
16:33
19:26
20:48
8
09.04.2022 Cumartesi
04:46
06:14
12:55
16:34
19:27
20:49
9
10.04.2022 Pazar
04:44
06:12
12:55
16:34
19:28
20:50
10
11.04.2022 Pazartesi
04:42
06:11
12:55
16:34
19:29
20:52
11
12.04.2022 Salı
04:40
06:09
12:55
16:35
19:30
20:53
12
13.04.2022 Çarşamba
04:39
06:07
12:54
16:35
19:31
20:54
13
14.04.2022 Perşembe
04:37
06:06
12:54
16:35
19:32
20:55
14
15.04.2022 Cuma
04:35
06:04
12:54
16:36
19:33
20:57
15
16.04.2022 Cumartesi
04:33
06:03
12:54
16:36
19:34
20:58
16
17.04.2022 Pazar
04:31
06:01
12:53
16:36
19:35
20:59
17
18.04.2022 Pazartesi
04:29
06:00
12:53
16:36
19:36
21:01
18
19.04.2022 Salı
04:27
05:59
12:53
16:37
19:37
21:02
19
20.04.2022 Çarşamba
04:26
05:57
12:53
16:37
19:38
21:03
20
21.04.2022 Perşembe
04:24
05:56
12:52
16:37
19:39
21:05
21
22.04.2022 Cuma
04:22
05:54
12:52
16:38
19:40
21:06
22
23.04.2022 Cumartesi
04:20
05:53
12:52
16:38
19:41
21:08
23
24.04.2022 Pazar
04:18
05:51
12:52
16:38
19:42
21:09
24
25.04.2022 Pazartesi
04:17
05:50
12:52
16:38
19:43
21:10
25
26.04.2022 Salı
04:15
05:49
12:51
16:39
19:44
21:12
26
27.04.2022 Çarşamba
04:13
05:47
12:51
16:39
19:45
21:13
İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
02.04.2022 Cumartesi
05:25
06:48
13:20
16:54
19:42
21:00
2
03.04.2022 Pazar
05:23
06:47
13:20
16:54
19:43
21:01
3
04.04.2022 Pazartesi
05:21
06:45
13:20
16:54
19:44
21:02
4
05.04.2022 Salı
05:20
06:44
13:19
16:55
19:45
21:03
5
06.04.2022 Çarşamba
05:18
06:42
13:19
16:55
19:46
21:05
6
07.04.2022 Perşembe
05:16
06:41
13:19
16:55
19:47
21:06
7
08.04.2022 Cuma
05:14
06:39
13:18
16:56
19:48
21:07
8
09.04.2022 Cumartesi
05:13
06:38
13:18
16:56
19:48
21:08
9
10.04.2022 Pazar
05:11
06:36
13:18
16:56
19:49
21:09
10
11.04.2022 Pazartesi
05:09
06:35
13:18
16:56
19:50
21:11
11
12.04.2022 Salı
05:07
06:33
13:17
16:57
19:51
21:12
12
13.04.2022 Çarşamba
05:06
06:32
13:17
16:57
19:52
21:13
13
14.04.2022 Perşembe
05:04
06:31
13:17
16:57
19:53
21:14
14
15.04.2022 Cuma
05:02
06:29
13:17
16:57
19:54
21:15
15
16.04.2022 Cumartesi
05:00
06:28
13:16
16:58
19:55
21:17
16
17.04.2022 Pazar
04:59
06:26
13:16
16:58
19:56
21:18
17
18.04.2022 Pazartesi
04:57
06:25
13:16
16:58
19:57
21:19
18
19.04.2022 Salı
04:55
06:23
13:16
16:58
19:58
21:20
19
20.04.2022 Çarşamba
04:53
06:22
13:15
16:59
19:59
21:22
20
21.04.2022 Perşembe
04:52
06:21
13:15
16:59
20:00
21:23
21
22.04.2022 Cuma
04:50
06:19
13:15
16:59
20:01
21:24
22
23.04.2022 Cumartesi
04:48
06:18
13:15
16:59
20:02
21:25
23
24.04.2022 Pazar
04:47
06:17
13:15
16:59
20:03
21:27
24
25.04.2022 Pazartesi
04:45
06:15
13:15
17:00
20:04
21:28
25
26.04.2022 Salı
04:43
06:14
13:14
17:00
20:05
21:29
26
27.04.2022 Çarşamba
04:42
06:13
13:14
17:00
20:06
21:31
BURSA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
1
02.04.2022 Cumartesi
05:13
06:40
13:13
16:46
19:35
20:56
2
03.04.2022 Pazar
05:12
06:38
13:12
16:47
19:36
20:57
3
04.04.2022 Pazartesi
05:10
06:36
13:12
16:47
19:37
20:58
4
05.04.2022 Salı
05:08
06:35
13:12
16:48
19:38
21:00
5
06.04.2022 Çarşamba
05:06
06:33
13:11
16:48
19:39
21:01
6
07.04.2022 Perşembe
05:04
06:32
13:11
16:48
19:40
21:02
7
08.04.2022 Cuma
05:02
06:30
13:11
16:49
19:41
21:03
8
09.04.2022 Cumartesi
05:00
06:29
13:10
16:49
19:42
21:05
9
10.04.2022 Pazar
04:59
06:27
13:10
16:49
19:43
21:06
10
11.04.2022 Pazartesi
04:57
06:25
13:10
16:50
19:45
21:07
11
12.04.2022 Salı
04:55
06:24
13:10
16:50
19:46
21:09
12
13.04.2022 Çarşamba
04:53
06:22
13:09
16:50
19:47
21:10
13
14.04.2022 Perşembe
04:51
06:21
13:09
16:51
19:48
21:11
14
15.04.2022 Cuma
04:49
06:19
13:09
16:51
19:49
21:13
15
16.04.2022 Cumartesi
04:47
06:18
13:09
16:51
19:50
21:14
16
17.04.2022 Pazar
04:46
06:16
13:08
16:52
19:51
21:15
17
18.04.2022 Pazartesi
04:44
06:15
13:08
16:52
19:52
21:17
18
19.04.2022 Salı
04:42
06:13
13:08
16:52
19:53
21:18
19
20.04.2022 Çarşamba
04:40
06:12
13:08
16:52
19:54
21:19
20
21.04.2022 Perşembe
04:38
06:10
13:08
16:53
19:55
21:21
21
22.04.2022 Cuma
04:36
06:09
13:07
16:53
19:56
21:22
22
23.04.2022 Cumartesi
04:35
06:08
13:07
16:53
19:57
21:24
23
24.04.2022 Pazar
04:33
06:06
13:07
16:54
19:58
21:25
24
25.04.2022 Pazartesi
04:31
06:05
13:07
16:54
19:59
21:26
25
26.04.2022 Salı
04:29
06:04
13:07
16:54
20:00
21:28
26
27.04.2022 Çarşamba
04:27
06:02
13:07
16:54
20:01
21:29
Kadir Gecesi
27
28.04.2022 Perşembe
04:26
06:01
13:06
16:55
20:02
21:31
28
29.04.2022 Cuma
04:24
06:00
13:06
16:55
20:03
21:32
29
30.04.2022 Cumartesi
04:22
05:58
13:06
16:55
20:04
21:34
30
01.05.2022 Pazar
04:20
05:57
13:06
16:55
20:05
21:35
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