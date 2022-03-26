İlk teravih namazı 2022! Ramazan ayının ilk teravih namazı ne zaman kılınacak 2022, saat kaçta, hangi gün? Teravih namazı hükmü!

Ramazan ayının ilk teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Ramazan ayı için az bir süre kaldı. Ramazan ayına özel bir namaz teravihin, bu yıl ilk ne zaman kılınacağı merak ediliyor. 11 ayın sultanın gelmesiyle birlikte oruç ibadeti gibi teravih namazı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte İlk teravih namazı 2022 hakkında merak edilenler…

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK 2022, SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nin 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Bu yılın ilk teravih namazı ise 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacaktır.

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.



Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.



Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.