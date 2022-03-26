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    Dini Bilgilerİlk sahur ne zaman 2022, saat kaçta? Ramazan ayının ilk sahur vakti (2022 imsakiye saatleri) Sahura ne zaman kalkıyoruz?
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    İlk sahur ne zaman 2022, saat kaçta? Ramazan ayının ilk sahur vakti (2022 imsakiye saatleri) Sahura ne zaman kalkıyoruz?

    İlk sahur ne zaman başlıyor, 2022 ilk sahur saat kaçta? İlk sahur saati ile ilgili aramalar yoğunlaştı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imsakiye saatlerini paylaşmasının ardından Sahura ne zaman kalkıyoruz? Sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

    26.03.2022 - 15:00 |
    İlk sahur ne zaman 2022, saat kaçta? Ramazan ayının ilk sahur vakti (2022 imsakiye saatleri) Sahura ne zaman kalkıyoruz?

    2022 ilk sahur saat kaçta, ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayına günler kaldı. Ramazan'da oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar sahur saatleri için araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye saatleri ile illerindeki sahur ve iftar vaktini sorguluyor. Peki, İlk sahur ne zaman 2022, sahura ne zaman kalkıyoruz?

    SAHURA NE ZAMAN KALKIYORUZ, İLK SAHUR NE ZAMAN 2022?

    2 Nisan Cumartesi gecesini 3 Nisan Pazar gününe bağlayan gece sahur gerçekleşecek. İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar, ilk iftar ise 19.36'da gerçekleşecek.

    Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

    Ankara sahur vakti: 04.59, iftar vakti: 19.20
    İzmir'de sahur vakti: 05.25, iftar vakti: 19.42
    Adana'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.08
    Antalya'da sahur vakti: 05.14, iftar vakti: 19.27.

    SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

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