Hucurat Suresi Türkçe Arapça okunuÅŸu ve tefsiri! Hucurat suresi okumanÄ±n yararlarÄ± ve faziletleri

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Hucurat Suresinde MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birbirleriyle ve Hz. Muhammed ile konuÅŸurken nelere dikkat etmeleri gerektiÄŸi anlatÄ±lÄ±r.

Hucurat Suresi TÃ¼rkÃ§e ArapÃ§a OkunuÅŸu ve Tefsiri!

1- Ey iman edenler! Allah'Ä±n ve ResulÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meyin.Â

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BirÃ§ok ayette olduÄŸu gibi Hucurat Suresi'nin ilk ayetinde de mecazlÄ± bir ifade kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ayette yer alan ''Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek'' ifadesi, mÃ¼min kullarÄ±n kendini kimseden Ã¼stÃ¼n gÃ¶rmemesi gerektiÄŸi anlamÄ±na gelir.Â

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2- Peygamberle konuÅŸurken sesini ona karÅŸÄ± yÃ¼kseltmeyin ve itiraz etmeyin. Yoksa bÃ¼tÃ¼n amelleriniz boÅŸa gider.Â

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Ä°slam dininde Allah'a ve peygambere itaat esastÄ±r. Hz. Muhammed, kendisine Allah katÄ±ndan gelen vahiyleri tebliÄŸ etmiÅŸtir. Onun sÃ¶zÃ¼ne itiraz etmek, Allah'a karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak demektir. Bu da ÅŸirkle eÅŸ deÄŸer olduÄŸu iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nahlardan biridir.Â

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3- Allah, peygamberin sÃ¶zlerini huÅŸu ile dinleyenlerin kalbine iyilikle doldurur. Onlara cennette bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼ller vardÄ±r.Â

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MahÅŸer gÃ¼nÃ¼nde en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l Allah tarafÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸlanmak ve cennete alÄ±nmaktÄ±r. Cennete girmek iÃ§inse Allah'Ä±n emir ve yasaklarÄ±na uyulmalÄ±dÄ±r.Â

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4- Sana odalarÄ±n arkasÄ±ndan baÄŸÄ±rarak seslenenler var ya! Onlar, akÄ±lsÄ±z kimselerdir.Â

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Hz. Muhammed, hayatÄ± boyunca kimseye sesini yÃ¼kseltmemiÅŸ ve herkese saygÄ± gÃ¶stermiÅŸtir. MÃ¼min kullarÄ±n da peygamber efendimize aynÄ± saygÄ±yÄ± gÃ¶stermesi gerekir.Â

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5- Onlar sana baÄŸÄ±rmak yerine Ã§Ä±kmanÄ± beklemelidir. BÃ¶ylesi onlar iÃ§in daha hayÄ±rlÄ±dÄ±r.Â

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Bu ayette, MÃ¼slÃ¼manlara, Hz. Muhammed ile konuÅŸmak iÃ§in sabÄ±rlÄ± olmalarÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tlenir.Â

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6- Ey iman edenler! Biri size bir haber getirdiÄŸinde, evvela o haberin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±n. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z habere gÃ¶re bir kiÅŸiye ya da topluluÄŸa kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yapabilirsiniz. Ama size getirilen haber yalansa, yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kÃ¶tÃ¼lÃ¼kten piÅŸmanlÄ±k duyabilirsiniz.Â

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7- KÃ¼fÃ¼r ve isyan, Ã§irkindir. EÄŸer, Hz. Muhammed, iÃ§inizden bazÄ±larÄ± gibi davranmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, kavminiz bÃ¼yÃ¼k zorluklarla uÄŸraÅŸmak zorunda kalÄ±rdÄ±.Â

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8- Allah neyin doÄŸru neyin yalan olduÄŸunu bilir.Â

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Allahu Teala ilmiyle her ÅŸeyi kuÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±r. O her ÅŸeyi bilen ve en doÄŸru hÃ¼kmÃ¼ verendir.Â

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9- Åžayet mÃ¼minler birbirleriyle savaÅŸÄ±rsa onlarÄ± barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±nÄ±z. Buna raÄŸmen, bir taraf diÄŸerine yine saldÄ±rÄ±rsa, onlar Allah'Ä±n emirlerine uyuncaya kadar onlarla savaÅŸÄ±n.Â

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Dinimiz sadece canÄ±nÄ± ve malÄ±nÄ± korumak iÃ§in savaÅŸmaya izin vermiÅŸtir.

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10- MÃ¼slÃ¼manlar birbirleriyle kardeÅŸtir. Bu nedenle savaÅŸta olan kardeÅŸlerin arasÄ±nÄ± dÃ¼zeltin.Â

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Ä°slam, barÄ±ÅŸ ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ dinidir. MÃ¼slÃ¼manlar ne olursa olsun birbirleriyle savaÅŸmamalÄ± ve her zaman barÄ±ÅŸ iÃ§in mÃ¼cadele etmelidir.

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11- Ey iman edenler, aranÄ±zdan hiÃ§ kimse birbirleriyle alay etmesin. Birbirinize kÃ¶tÃ¼ isimlerle seslenmeyin ve tÃ¶vbe edin.Â

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Kuran'Ä± Kerim'de geÃ§en Hutame, cehennemin beÅŸinci katÄ±dÄ±r. Hutame'ye dillerini eÄŸip bÃ¼kenler ve insanlarÄ±n arkasÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ konuÅŸan kiÅŸiler girecektir.Â

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12- Birbirinizin ayÄ±bÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmayÄ±n ve kimsenin arkasÄ±ndan konuÅŸmayÄ±n. Bu, kiÅŸinin Ã¶lmÃ¼ÅŸ kardeÅŸinin etini yemesi kadar Ã§irkindir.Â

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Ayette gÄ±ybetin ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼nah olduÄŸu anlatÄ±lmaktadÄ±r.Â

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13- Allah katÄ±nda en Ã¼stÃ¼n olanÄ±nÄ±z, takvaya sarÄ±lÄ±p haramdan sakÄ±nÄ±nÄ±zdÄ±r.Â

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14- Dilinizle sÃ¶ylÃ¼yor olsanÄ±z da bazÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n kalbine iman henÃ¼z yerleÅŸmedi. Bu nedenle ''iman ettik'' demeyin. ''Teslim olduk'' deyin.

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15- Hakiki mÃ¼minler Allah'a ve peygambere iman edenler, Ä°slam iÃ§in mÃ¼cadele edenler ve mallarÄ±nÄ± Allah yolunda harcayanlardÄ±r.

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16- De ki: ''Yoksa siz dini, Allah'a mÄ± Ã¶ÄŸretiyorsunuz. Allah, her ÅŸeyi bilir, gÃ¶rÃ¼r. O yerde ve gÃ¶klerde olan her ÅŸeyden haberdardÄ±r.Â

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17- BazÄ±larÄ± MÃ¼slÃ¼man olmalarÄ±nÄ± senin baÅŸÄ±na kakÄ±yor. GerÃ§ekten iman etmiÅŸ olsalardÄ± bÃ¶yle yapmazlardÄ±.Â

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18- ÅžÃ¼phesiz Allah, her ÅŸeyi bilendir.Â

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Hucurat Suresi OkumanÄ±n YararlarÄ± ve Faziletleri

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GÃ¼nde 99 kez Hucurat Suresi okumak, yoksulluktan ve hastalÄ±ktan korur. Okuyan kiÅŸinin hem maddi aÃ§Ä±dan hem de manen rahatlamasÄ±nÄ± saÄŸlar.Â

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