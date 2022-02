Ezan duası nasıl okunur? Ezan duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Tüm Müslümanlar tarafından bilinmesi gereken çeşitli dualar vardır. Özellikle de tüm İslam dünyası için ezan çok önem taşıyor. Ezan okumak ve ezan dinlemek çok faziletlidir. Bu nedenle İslam dünyası için ezan sesi çok kutsal kabul edilir. İslam alimleri genellikle ezan okunduktan sonra okunan duanın sünnet olduğunu belirtmişlerdir. Ezandan sonra Allah'ın büyüklüğünün dile getirilebilmesi için bu dua okunmaktadır. Ezan duası genellikle hayırlara vesile olunması noktasında şefaatçi de olur.

EZAN DUASI NASIL OKUNUR?

Ezan tün Müslümanlar için oldukça önemlidir. Ezan okumak da ezan dinlemek de oldukça faziletli olarak bilinir. Hz. Muhammed ezan ile ilgili "Her kim ezan sesini işitir ve ezan duasını okur ise bu çok hayırlı olur" demiştir. Bahsedilen ezan duasını okuyan kişiye şefaatçi olunur. Ayrıca İslam alimleri tarafından da bu belirtilmiştir. Ezan okunmasından sonra ezan duası okunur. Bu ezan duası Allah'ın büyüklüğünü de net bir şekilde anlatmaktadır.

EZAN DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Ezan duasının Arapça okunuşu şu şekildedir; "Allahümme Rabbe hazihi'd da veti tammeh, ves salati'l kaimeh, ati Muhammedeni'l- vesilete vel fadilete ved dereceter- refiate. Veb ashü makamem mahmudenıl lezi vaadteh. İnneke la tuhliful miad."

EZAN DUASININ FAZİLETLERİ

Ezan duasının bilinen pek çok fazileti bulunmaktadır. Oldukça önemli olan ezan duası ile ilgili alimler güzellik ve ihsan getirdiğini söylemişlerdir. Her kim ezan duasını okur ise bu kişiye şefaat edilmektedir. Ayrıca Allah ezan duasını okuyan kişiyi de çok sevecektir. Ezan duasını okuyan kişiler oldukça rahatlar. Kişi üzerindeki yüklerden de kurtulabilir. Allah'ın izni ile ezan duasını okuyan kişilerin üzerine de Allah'ın rahmeti yağacaktır. Genellikle şeytanın hilelerinden ve kötülüklerinden kurtulmak için de ezan duası okunabilir. Ezan duasını okuyan her Müslüman kişiden şeytan da uzak duracaktır. Allah'ın gazabından korkanların da ezan duasını okuyarak her türlü zorluktan uzak durulabilir. Ezan duasının okunması şeref ve ihsan edinmek denilmektedir. Okunan ezan duası içinde güzellik, nur ve fazilet barındırmaktadır.

EZAN DUASININ YARARLARI NEDİR?

Ezan duasını okuyan kişilere önemli yararlar sunulmaktadır. Ezan duası okuyan kişiye Allah'ın rahmeti yağar. Özellikle ezan duası okuyan kişilerin şeytanın hilelerinden korunmak gibi önemli yararları bulunmaktadır. Ezan duası okuyan kişiyi haram ve her türlü kötülüklerden de korumaktadır. Ezan duası okunduğunda melekler de insanlara çok fazla yaklaşabilir. Ezan duası okuyan kişiye nur, bereket ve güzellik verir. Ezan duasının da önemi bilinmelidir. Ezan duası her Müslüman'ın gönlüne güzellik serper.

EZAN DUASININ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Ezan duasının Türkçe anlamı şu şekildedir; "Ey bu eksiksiz olan davet ve kılınacak olan namazın Rabbi de Allahım! Hz. Muhammed'e fazileti ile vesile ver. Onu ise kendine vaat ettiğinin makam-ı mahmuda eriştir. Muhakkak ki sen kendi vaatlerinden dönmezsin"