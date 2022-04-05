Kuran-ı Kerim'in 21. suresi olan Enbiya suresi, 112 ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim'in 321. sayfasında başlayıp 330. sayfasında bitmektedir. Enbiya kelimesinin Türkçe anlamının Peygamber demek olduğu bilinmektedir. Mekke'de indiğine inanılmakla birlikte Peygamberlerin çeşitli özelliklerinden ve dini yayma sürecinden bahsettiğinden, Enbiya olarak anılmıştır. Aynı zamanda Mekkeli paganların inançlarını eleştirdiği görülmektedir.

ENBİYA SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Enbiya suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu ile ilgili bölümler ziyaret edilerek sure okunmaktadır. Enbiya suresinin Arapça bölümü son derece hareketli bir şekilde hazırlanmış olmakla birlikte Arapça okuyamayanlar Türkçe bölümünü ziyaret etmektedir. Türkçe okunuşu, Arapçadan çevrilmektedir. Tecvid kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan Enbiya suresi, Arapçadan Türkçeye tercüme edilmektedir.

Allah dünyayı, hayatı ve ölümü imtihan için yaratmış olup dünyada insana çok fazla nimet vermiştir. Bu nimetler karşısında insanların şükredip emirlerine itaat etmesini istemektedir. Enbiya suresinde insanların verilen nimetlerden hesaba çekileceği için hazırlıklı olmaları gerektiği anlatılmaktadır. İmtihan için yaratılan insanlar, bütün uyarılara rağmen nefsin isteklerine uyarak gerçeklere sırt çevirebilmektedir.

ENBİYA SURESİNİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Kuran-ı Kerim'de Allah kulları için öğütler gönderdiği bilinmektedir. Kuran-ı Kerim'i okuyan, anlayan ve hayatına uygulayan kişilere armağanlar verilmektedir. Kuran surelerinden biri olan Enbiya suresinde bazı peygamberler ve yaşadıkları anlatılmaktadır. Enbiya suresini okuyan kişinin ahirette hesabı kolay olmaktadır. Her türlü tehlikeye karşı koruduğu bilinmektedir.

Hamile kadınlar kolay bir şekilde doğum yapmak isterse, Enbiya suresini düzenli olarak okumaktadır.

Yangından veya tehlikesinden kurtulmak için Enbiya suresinin 69. ayeti okunarak tekrarlanmaktadır.

Her kimin evladı olmuyorsa ve Enbiya suresini düzenli bir şekilde okursa, Allah'ın izni ile çocuğu olmaktadır.

Düşük yapan bir kadın yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak isterse, Enbiya suresinin 91. ve 93. ayetlerini bir kağıda yazarak yanında taşımaktadır.

ENBİYA SURESİ KONUSU

Enbiya suresinde Allah'ın birliğinin yanında, Allah'ın eş ve çocuk edinmekten münezzeh olduğu bahsedilmektedir. Kıyamet alametleri, öldükten sonra dirilme, hesap verme ve kıyamet halleri konu olarak geçmektedir. Kainatta ve insanlarda Allah'ın kudretini gösteren delillere, kainatın bütünlüğü ve düzenine dikkat çekilmektedir.

Hayat ve ölüm konularına yer verilmekle birlikte hiçbir insanın ebedi olarak yaşamayacağının üzerinde durulmaktadır.

Peygamberleri yalanlayan kavimlerin helak oldukları ve sonrakilerin kalıntıları görmelerine rağmen ders çıkarmadıkları anlatılmaktadır.

Bazı peygamberlerin kıssalarına yer verilmektedir.

Hz. Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmiş olduğu ifade edilmekte olup davetinin esasları anlatılmaktadır.

ENBİYA SURESİ KAÇ KERE OKUNMALIDIR?

Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlere Enbiya suresinin okunması önerilmektedir. 112 ayetlik bir sure olan Enbiya suresinin mümkünse tamamının okunması gerekmektedir. Fakat surenin tamamını okuyamayanlar, son sayfasını çocuk sahibi olmak niyeti ile okumaktadır. Eğer son sayfasının da okunması mümkün değilse, hayırlı çocuk sahibi olmak niyeti ile Enbiya suresinin 89. ayetinin her gün 100 defa okunması önerilmektedir.

Düşük yapan kadınlar da 91. ve 92. ayetlerini bir kağıda yazarak üzerlerinde taşıyarak sıkıntılarından kurtulmakta olup dilekleri Allah'ın izniyle gerçekleşmektedir. Hz. Yunus balığın karnından kurtulmak için ettiği dua, Enbiya suresinin 87. ayetinde yer almaktadır. Her türlü sıkıntı karşısında Enbiya suresinin 87. ayeti okunmaktadır. Son derece etkili olduğundan, her türlü sıkıntı ve bela karşısında 41 kez okunması önerilmektedir.