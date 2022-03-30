En'am Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! En'am Suresi Okumanın yararları ve faziletleri

Surenin 1 ile 12’inci ayetleri arasında uyarı söz konusudur. Bir nevi surenin girişi sayılmaktadır. İslam inancını kabul etmeyen kafirlerin vahiye tabi olması istenmektedir. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan Allah-u teala’nın emir ve yasaklarına uyulması emredilmektedir. Aksi halde kafirleri kötü bir son beklemektedir. Vahyi reddetme sebeplerinin yersiz olduğu ve asıl hakikatın Kuran olduğu vurgulanmaktadır.

Enam Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Surenin inişini Yezid binti Esma şu şekilde tasvir ediyor: ‘ Vahiy sırasında peygamberimizin devesi ayetin ağırlığından’ sanki kemikleri çıtırdıyordu.’ Bu rivayetten anlaşıldığına göre ayet nazil olurken peygamberimizin terler içinde kaldığı ve ciddi bir manevi baskı oluştuğu anlaşılıyor. Bazı rivayetlerde bir seferde inen surenin gece Peygamberimiz tarafından yazdırıldığı rivayet ediliyor.

Surenin anlam ve fazileti, her Müslüman tarafından anlaşılmalı, iman edilmeli ve uygulanmalıdır. Surenin genel özellikleri şu şekildedir:

Surenin 1 ile 12’inci ayetleri arasında uyarı söz konusudur. Bir nevi surenin girişi sayılmaktadır. İslam inancını kabul etmeyen kafirlerin vahiye tabi olması istenmektedir. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan Allah-u teala’nın emir ve yasaklarına uyulması emredilmektedir. Aksi halde kafirleri kötü bir son beklemektedir. Vahyi reddetme sebeplerinin yersiz olduğu ve asıl hakikatın Kuran olduğu vurgulanmaktadır.

Surenin 13 ile 24’üncü ayetleri arasında ısrarla tevhid üzerinde duruluyor. Tevhid İslam’ın temeli, çatısı ve direkleridir. Şirk ise en büyük tehlikedir ve tevhidin önündeki engeldir.

25 ile 32’inci ayetler arasında ise, kafirlerin imanı red etmeleri durumunda cehennem ile yüzleşmek zorunda kalacakları tasvir ediliyor. Cehennem tasviri uyarı niteliğindedir.

Surenin 33 ile 73’üncü ayetleri arasında başlıca konu nübüvvettir. Nübüvvet yani peygamberlik, peygamberimizin misyonu, gücünün sınırları, izleyicilere karşı tavır ve kafirler açısından ele alınış olarak değerlendirilmektedir.

Surenin 74 ile 90’ıncı ayetleri arasında İbrahim peygamber’in hikayesi yer alır. Putperest Arapların karşı çıktıkları Hz. Muhammed’in (sav) misyonunu İbrahim peygamberle (as) aynı olduğu hatırlatılmaktadır. Kureyşliler İbrahim (as) soyundan geldiklerini ve onun misyonunu yüklendiklerini iddia ederler. Ancak Rabbimiz Hz. Muhammed (sav)’in onun misyonunu yüklendiğini buyurmaktadır.

Surenin 91 ile 108’inci ayetleri arasında Kuran-ı Kerim’den bahsedilmektedir. Kuran’ın delil olduğu vurgulanmaktadır ve Peygamberimizin (sav) mucizesidir. Akide ve uygulama açısından doğru yönü gösteren bir kitaptır.

Surenin 109 ile 154’üncü ayetleri arasında batıl putperest sınırlamaları ile ilahi sınırlama karşılaştırılıyor ve ilahi sınırlamanın hak olduğu putperest sınırlamalarının ise yanlış olduğu vurgulanıyor. Kuran’ın vahyedildiği ispatlanıyor.

160’inci ayette, putperest Araplarla birlikte Yahudiler uyarılmaktadır. Kuran öğretileri ile Tevrat öğretileri karşılaştırılıyor ve benzerlikler vurgulanıyor. Geçersiz mazeretlerin bir kenara bırakılması ve Kuran’a uyulması isteniyor.

165’inci ayette ise zorlamadan güzelce Kuran’ın ve İslam’ın ilkelerinin ilan edilmesi isteniyor. Tebliğde zorlama yapılmadan ikna yolunun seçilmesi isteniyor.

Enam Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Sure, fazilet ve önem açısından 7 maddede sınıflandırılıyor:

1- Şirkin reddi (Yani uluhiyette ve rububiyette Allah’tan başkasına tapılmaması) isteniyor. Tevhidin kabul edilmesi ve Allah-u Teala’nın birliğinin onaylanması isteniyor.

2- Ahiret’e iman etmenin yanı sıra ahireti inkar edenlerin batıl inançlarından vazgeçmeleri istenmektedir.

3- Zamanın batıl inançlarının red edilmesi istenmektedir.

4- İslam toplumunun ihtiyaç duyduğu temel ahlaki ilkelerin açıklanması istenmektedir.

5- Peygamber efendimizin peygamberliğine ve şahsına yapılan itiraz ve hakaretlere cevap verilmiştir.

6- Görünürde başarısız gibi görünen Peygamberimiz ve sahabelere teselli verilmektedir.

7- Düşmanlığı ve kendini beğenmişliği bırakmaları için kafir ve muhalifler tehdit edilmektedir.