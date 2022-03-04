Cuma saati! İstanbul ve diğer illerde Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 4 Mart 2022
Cuma namazı saat kaçta kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Mart ayının ilk cuma günü geldi, cuma namazı kılacak vatandaşlar 4 Mart Cuma namazı saatlerini sorguluyor. Cuma namazı öğle saatleri, ancak şehirlere göre farklı saatlerde kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel namaz saatlerini derledik. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma namazı saat kaça kadar kılınır? 4 Mart İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saatleri...
Cuma namazı saat kaça kadar kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini sorguluyor. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 4 Mart Cuma namazı saatine haberimizde yer verdik. İşte Cuma namazı saati…
CUMA NAMAZI SAATİ!
İstanbul'da 13:21'de,
Ankara'da 13:05'te,
İzmir'de 13:28'de
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CUMA NAMAZI KAÇTA BİTİYOR?
Genellikle en az 40 dakika, en fazla 1 saat kadar süren bir namazdır. Tamamen cami hocasının kıldırma şeklinde göre değişen bir durumdur.
CUMA NAMAZI KILINIŞI
CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT İLK SÜNNETİ
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatü okuruz.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
CUMA NAMAZININ İKİ REKAT FARZI
1. Rekat
Müezzin Kamet yapar. "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sessizce Subhaneke'yi okuruz. Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.
CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT SON SÜNNETİ
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu okuruz.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.