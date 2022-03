Berat kandilinde okunacak dualar ve sureler! Berat kandilinde kılınacak namaz kaç rekâttır, kandilde namaz nasıl kılınır, Berat Kandili ibadetleri nelerdir?

Berat kandilinde okunacak dualar, sureler; kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler araştırılıyor. İslam dünyası tarafından idrak edilen Berat Kandili’ne özgü bir ibadet şekli olup olmadığı sorgulanıyor. Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesidir. İşte Beraat Kandili ibadetleri, okunacak dua, kılınacak namaz…

BERAAT KANDİLİ İBADETLER NELERDİR?

BERAT KANDİLİ ORUCU

Berat Kandili orucu, Berat Kandili için tutulan oruçtur. Bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Kandil Orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmeli. Berat Kandili orucu farz değil, nafile bir oruçtur. Berat Kandili orucu niyetini, aynı farz olan oruç niyeti gibi tutabilirsiniz.

Berat Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

“Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ’nın takvasına tamamen ayır (arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:-Ya Rabbi! Onu bağışla. Eğer orucunu Allah-ü Teala’nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:-Nefsin seni aldatmış, denilir.” (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü’t Talibin)

Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Berat Gecesinde akşam ile yatsı arasında on iki rek’at “Hacet Namazı” kılınır. Gecenin ilk üçte birinde (teheccüd vaktinde) de kılınabilir. İslâm âlimleri, bu on iki rek’at namaza “Hacet Namazı” adını vermişlerdir. Kılınan bu on iki rek’at namaz Hâcet Namazıdır.

Berat Kandilinde kılınacak namaz ise 12 rekattir.

BERAK KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI

Her rek”atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek”atta bir selam verilerek 12 rek”at tamamlanır.

Niyyet ettim Allâh rızâsı için bu geceki Berat Gecesinde Nafile Namazı kılmaya” diye niyyet edilir.

Beş vakit kıldığı namazlara nasıl başlıyorsa öyle namaza başlar! Yani tekbir alır, “Sübhaneke”yi okur. Eûzü Besmele çekerek Fatiha Sûresini okumaya başlar.

1.nci rek’atta bir kere “Fâtiha Sûresi’ni okuyup Amin! der. Ve üç kere “Kadir Sûresi’ni okur. Veya bir kere okusa da olur.

BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Ayet-i kerîmede Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77) Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacaktır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.