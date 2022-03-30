Adiyat Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Adiyat Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Adiyat Suresinde savaş esnasında düşmanın üzerine saldıran atlar tasvir edilmektedir. Eski savaşların insandan sonra en önemli unsur olduğu için atlar üzerine de yemin edilmektedir. Burada yeminin amacı yararı bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları olarak bağışlayan Allah olduğuna işaret etmektir. Özellikle sonraki ayetlerdeki mesajın da önemine dikkat çekmektedir.

Adiyat Suresi Türkçe Arapça Okunuşu

Adiyat hızlı koşan atlar manasına gelmektedir. Adiyat Suresi önemli anlamlar barındıran ve okunuşunun bilinmesi gerekmektedir. Adiyat Suresinin Türkçe okunuşu şu şeklide olmaktadır:

Vel adiyati dabha Fel muriyati kadha Fel muğırati subha Fe eserne bihı nak'a Fe vesatne bihı cem'a İnnelinsane li rabbihı le kenud Ve innehu ala zalike le şehıd Ve innehu li hubbil hayri le şedıd E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur Ve hussıle ma fis sudur İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Adiyat Suresi Meali

Adiyat Suresi meali şu şekilde açıklanmaktadır:

1-6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Soluk soluğa koşarken ayaklarını vurup ateş çıkaran, sabah erken baskın yapan, ortayı tozu dumana katıp düşmanların ortasına dalan atlara ant olsun ki insan gerçekten Rab'bine karşı pek nankördür.

7: Hiç şüphesiz buna kendisi şahittir.

8: Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebi ile çok katıdır.

9-11: Acaba biliyor mu ki kabirde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman o gün onların Rab'bi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.

Adiyat Suresi Tesfiri

Adiyat Suresinde savaş esnasında düşmanın üzerine saldıran atlar tasvir edilmektedir. Eski savaşların insandan sonra en önemli unsur olduğu için atlar üzerine de yemin edilmektedir. Burada yeminin amacı yararı bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları olarak bağışlayan Allah olduğuna işaret etmektir. Özellikle sonraki ayetlerdeki mesajın da önemine dikkat çekmektedir.

Adiyat Suresinde insan kavramı ile genel olarak insan türünün kastedildiği, bütün insanlarda bu özelliklerin çok az bulunduğu belirtildiği, hidayetten nasibini almamış kişilerin söz konusu olduğu da belirtilmiştir. Bu ayetler insanların tabiatına yerleşmiş olan Allah'ın nimetlerine nankörlük, mal biriktirmeye düşkünlük, kadir bilmez ve nimetin şükrünü yerine getirme vecibesini umursamama gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır.

6. ayette kenud kelimesi bir hadiste şöyle rivayet edilmektedir: ''Öyle bir nankördür ki yalnız başına yer, kölesini döver, mali görevlerini yerine getirmez. 7. ayette ise insanların kendilerinin de bu nankörlüğün farkında olduğunu belirtmektedir. Mal diye tercüme dilen 8. ayetteki hayır kelimesi genellikle insanların rağbet ettiği şey şeklinde tarif edilmektedir.

Diğer ayetlerde ise servet biriktirme hırsı ile cimrilik ve nankörlük eden kişinin kendisine de nankörlük ettiği belirtilmektedir. Özellikle bu kişileri düşünmeye davet ettiği, aksi halde o kişinin kıyamette kabirlerde gömülmüş bulunanların dışarıya fırlatıldığı ve tüm gizli şeylerin ortaya döküldüğü, bu gizli şeylerin ortaya çıktığı zaman perişan olacağı da bildirilmektedir.

Adiyat Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Adiyat Suresi Asr Suresinden sonra, Kevser Suresinde önce Mekke'de inmiştir. Bazı rivayetlere göre ise Medine'de indiği bilinmektedir. Mekke döneminde inmiş olan Adiyat Suresi 11 ayettir. Adiyat Suresinin yararları ve faziletleri ise şu şekilde belirtilmektedir:

- Adiyat Suresini bir kez okumak Kuran'ın yansını okumuş gibi sevap almaya sebep olur.

- Adiyat Suresini üç kez okuyan kişi kendisini nazar değmesinden korumaktadır. Nazardan korunmak için pek çok sure ve dua bulunmaktadır. Adiyat Suresi de nazar için okunacak dualar arasında yer almaktadır.

- Adiyat Suresini yazıp üzerinde taşıyan kişiler korkularından emin olur ve kendisine rızık kapıları açmaktadır.