6, 12 ve 100 rekatlık Berat gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekat, kandil gecesi namazı niyeti nasıl edilir, duası?

Berat gecesi namazı için yapılan araştırmalar arttı. “Berat gecesi namazı ne zaman kılınır, kaç rekat?” sorularına yanıt aranıyor. Berat Kandili gecesi kaza namazları varsa kılınması, yoksa nafile namaz kılmaya gayret gösterilmesi tavsiye edilir. İşte 6, 12, 100 rekatlık Berat gecesi namazı hakkında merak edilenler…

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili 100 Rekat Namaz Nasıl Kılınır?

100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

Berat Gecesi 100 Rekat Namazın Fazileti

Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz var, İslam alimlerine göre Berat Gecesi'nde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazladır.

Nafile Namazı Nasıl Kılınır?

- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

- İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

- Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

- Namazın tamamını peş peşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

- Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

Berat Kandili 2 Rekatlık Namaz Nasıl Kılınır?

Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen. İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT KANDİLİ NAMAZI

Berat Kandili gecesinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed 'in 2 rekat olarak kıldığı namaz vardır. Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum'a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.

-"Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende

-"En iyisini, Allah ve Resulü bilir." Dedim. Şöyle buyurdu:

-"Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin"?

-"Olur" dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu.

Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:

"Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem..."

Sonra kendisine sordum: "Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyl er okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: "Sen onları öğrenebildin mi"? Bu sorusuna karşılık:

"Evet" deyince, şöyle buyurdu:

"Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret."

BERAT KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

İslam dünyasında dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için, Berat Kandili namazı kılmak isteyenler akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlanabilir.