Kütahya'da yem bezelyesi seferberliği! Tohum ekilen alanlarda sıkı takip: Ekipler sahaya indi, tarlaları tek tek geziyor

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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Akdağ beldesinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, hibe destekli tohumlarla ekimi yapılan yem bezelyesi tarlaları incelendi. Yapılan kontrollerde bitki gelişimi, ekim durumu ve üretim sürecine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.