Çevirgel duası nasıl okunur? Çevirgel duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan ayında Çevirgel duası yararları ve faziletleri...

Çevirgel duası sıklıkla okunan bir dua çeşididir. Kadın, erkek ilişkisinde ya da aileler arasındaki sorunların feraha ermesi amacıyla okunan Çevirgel duası nedir? Çevirgel duası nasıl yapılır? Çevirgel duası okunuşu?

ÇEVİRGEL DUASI NASIL OKUNUR?

Çevirgel duası abdest alındıktan sonra okunur. Kalbi temiz olanlar, Allah'a yakın hissedenler bu duayı okur. Duanın okunacağı kişiye karşı okuyan tarafından hissedilen duygular da önemlidir. Bu duyguların temiz duygular ve iyi amaç içermesi gerekmektedir.

Çevirgel duasının belirli bir kuralı vardır. Bu kurallar gerçekleştirilerek okunur. Kalem, su, saksı, toprak, kağıt gerekli malzemelerdir. İlk olarak bu dua kağıda kişi tarafından yazılır. Sonra duanın yazılı olduğu bu kağıt toprağa gömülür. Gömülen toprak evin bir köşesinde yer alır. Üzerine son olarak su eklenir.

Çevirgel duasının okunuşu şöyledir:

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.

Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke 'ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

ÇEVİRGEL DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Çevirgel Duasının Arapça okunuşu şöyledir:

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. Sadak allah ül azim.

Çevirgel duasının Türkçe okunuşu ve Türkçe anlamı şöyledir:

Çevirgel duası dört adet surenin birleşimidir. Bu sureler okunarak çevirgel duası oluşmuş olur. Duha suresi, Türkçe niyaz, 21. ayet Rum suresi ve son olarak Fatiha suresinden oluşur.

Duanın Türkçe okunmasında önce besmele çekilir. Arkasından da duha suresinden başlanarak fatiha suresi de dahil olmak üzere arka arkaya okunur.

Bu dört duanın birleşiminden oluşan çevirgel duasının Türkçe anlamını ise şu sözler oluşturur:

Sevdiğimin gönlünü bana bağla, beni sevsin, bana bağlı kalsın, aramızda hoş sohbet olsun, sevdiğimin gönlünü ve sohbetini bana çevirge.

Çevirgel duasının tefsiri:

Bu dua Kuranı Kerim'in hadislerinde ve İslam büyüklerinde geçmemektedir. Bu yüzden de duanın gelişiyle ilgili bir tefsir yoktur. Fakat duanın okunma amacı vardır. Bazı kaynaklarda bu duadan kaybolan herhangi bir şeyi geri getirmek gideni döndürmek amacıyla okunduğu geçmektedir.

Duanın gerçekleşmesi için niyetin iyi olması gerekir. Bazı kaynaklarda bu duayı okuyanların fayda gördüğü söylenmektedir. Diyanet ve İslamiyet’te dualara inananların nasıl dua edeceği anlatılmıştır. Hz. Peygamber'e bu dua ile ilgili herhangi bir indirme işlemi gelmemiştir. Fakat Peygamber bu duada Allah'ın isimleri de geçtiği için kötü amaçlı okunmaması gerektiğini bildirmiştir.

RAMAZAN AYINDA ÇEVİRGEL DUASI YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Bu duayı özellikle Ramazan ayında okuyanlar faziletlerinden daha fazla yararlanır. Bunun nedeni Ramazan ayının Müslümanlar için daha bereketli daha faziletli bir ay olmasıdır.

Duanın Ramazan ayında iyi niyetler ile okunması İslamiyet ve Diyanet tarafından söylenir. Okunma adabına ve niyetine göre faydaları değişmektedir. İyi niyetle okuyan bir kişiye sağladığı faydalar şöyledir:

Kaybolan bir malzemenin bulunmasına yarar sağlar. Giden kişiyi geri getirmek için okunur. Bir aile kurumunda yer alan iki eş arasındaki sohbeti arttırır. Bu iki eş arasında sevgi bağını güçlendirir.

Ev ve iş yerlerine bereketi getirir. Kişilerin kısmetini açar. Büyü gibi kötü bir şey yapmadan sadece dua ederek aşk duygusunun gelişmesini vesile olur.

Bu dua dilek duası olarak okunmaktadır. Manevi dileklerin gerçekleşmesine katkı sağlayan bir duadır. Ramazan ayında bu duayı iyi niyetle dileklerinizin gerçekleşmesi için okuduğunuzda dileğiniz daha kısa sürede hayırlı ise olacaktır.

Bu duayı Ramazan ayında okuduğunuzda iyi niyetleriniz gerçekleşecek ve imanınız tazelenecektir.