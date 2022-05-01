Yoğun geçen Ramazan ayının ardından milyonlar Ramazan Bayramı’nı karşılamanın sevincini yaşıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bayram namazı kılınacak. Aileniz ve sevdiklerinizle bu bayram özenli, lezzetli nefis bir bayram kahvatısında ilk buluşmalar geçekleşecek. Zengin bayram kahvaltısı hazırlamanız, bayramın ilk saatlerini sevdiklerinizle paylaşacağınız nefis bir kahvaltı menüsü hazırladık. Bayram kahvaltısında neler olur? Bayram kahvaltısı nasıl hazırlanır? Bayramda kahvaltıya ne yapsam? diyorsanız İşte lezzetli ve nefis bayram kahvaltısı tarifleri…

Ramazan Bayramı tüm gün ziyaretçilerin ağırlandığı, aile ve sevdiklerimizde vakit geçirdiğimiz en özel zaman dilimleriden biridir. Aileyle ya da misafirlerle bir arada olmaya sabahtan başlayanlarımız oldukça fazla. Mükellef bir bayram kahvaltısı da bu özel zamanların en önemlisidir. Bayram kahvaltısında neler olur? Bayram kahvaltısı nasıl hazırlanır?diyorsanız işte lezzetli tarifler…

KIYMALI SARIYER BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Baklavalık yufka

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yumurta

4-5 bardak süt

1 tutam tuz

İç harcı için malzemeler

400 gr. kıyma

2 soğan

1 avuç kuşüzümü ( ıslanmış )

2 yemek kaşığı kavrulmuş çam fıstığı

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz-karabiber

KIYMALI SARIYER BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Soğanları yemeklik doğrayın. Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın. Kıymayı ilave edip suyunu çekene kadar kavurun. Soğanları ilave edip yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Kuşüzümünü ve fıstığı ekleyin, tuz ve karabiberle baharatlandırın ve kenara alıp soğumaya bırakın. Yumurta, süt, 1 yemek kaşığı erimiş tereyağı ve tuzu bir kapta karıştırın. Tezgâhınıza 4 kat yufkayı üst üste koyun. Sütlü karışımdan en üstüne sürün. Kavurduğunuz kıymadan yufkanın uzun kısmına alın ve yufkayı rulo şeklinde sıkıca sarın. Fırın kabınızın şekline göre böreklerinizi yerleştirin. Tepsinizin büyüklüğüne göre bu işleme tepsiniz dolana kadar devam edin. Tepsiniz dolduktan sonra kalan sütlü karışımı böreklerin üzerine dökün. Kalan 2 yemek kaşığı tereyağını iyice kızdırın. Böreklerin üstünün yağlanmasını sağlayın. 190 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika üstü kızarana kadar pişirin.

PATATESLİ SOĞANLI OMLET TARİFİ

Patatesli Soğanlı Omlet Malzemeleri

6 adet yumurta

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy patates

3 – 4 adet soğan

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Kuru nane

PATATESLİ SOĞANLI OMLET NASIL YAPILIR?

Patatesi küçük küp olacak şekilde doğrayın. Soğanı jülyen doğrayın. Tavanızı ısıtın. İçerisine zeytinyağını ekleyin. Ardından doğradığınız patatesleri içerisine ekleyin ve altı hafif kısık ateşte pişmeye bırakın. Patatesleriniz hafif yumuşayınca içerisine soğan, tuz ve karabiberi ilave edip, ocağın altını da orta ateşe alın. Soğanlar hafif karamelize olunca içerisine tereyağını ekleyin ve karıştırın. Yumurtaları bir karıştırma kabına alın ve bir çatal yardımıyla iyice çırpın. Ocağın altını kısık ateşe getirin, çırptığınız yumurtayı ekleyin. Üzerine pul biber, kuru nane ve tuzu ekleyin. Bir spatula yardımıyla kenarlarından ortaya doğru toplayın. Üzerine bir kapak ya da aynı boy bir tava kapatın ve ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakın.

RUSTİK POĞAÇA TARİFİ

Rustik Poğaça Malzemeleri

5 su bardağı un

Tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

125 gr. tereyağı – erimiş

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 adet yumurtanın akı

İç Harcı için Malzemeler

150 – 180 gr. beyaz peynir

8 – 10 adet siyah zeytin – çekirdekleri çıkartılmış

8 – 10 adet çeri domates

½ bağ dereotu

Kuru nane

Pul biber

Üzeri için Malzemeler

Yumurta sarısı

Kalın tuz

RUSTİK POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Un, tuz, mahlep ve kabartma tozunu bir karıştırma kabına alın ve karıştırın. Ortasını açın ve eritilmiş tereyağı, ayçiçek yağı, yoğurt, yumurta ve yumurta akını ilave edip önce çatalla, ardından kıvam alınca elinizle iyice yoğurun.

İç harç için;

Domatesleri bir bıçak ya da bir kürdan yardımıyla fırına dayanıklı cam kaba koyun ve ısıttığınız fırında içindeki suyunu kaybedene kadar pişirin. Beyaz peyniri ezin. Siyah zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın. Dereotunu ince kıyın. Fırından çıkardığınız domatesleri de ince kıyın. Ardından içerisine kuru nane ve pul biber ekleyip, her şeyi bir karıştırma kabında iyice karıştırın. İç harç için olan bütün malzemeleri hamurunuza katın ve yoğurun.

Ardından her biri ortalama 80 gr olacak şekilde hamurunuzdan parçalar koparın. Elinizle yuvarlak şekil verin ve fırın tepsinize dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, kalın tuz serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

YUMURTA KAPAMA TARİFİ

Yumurta Kapama Malzemeleri

4 adet yumurta – haşlanmış

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kuru nane

YUMURTA KAPAMA NASIL YAPILIR?

Yumurtalarınızı katı haşlayın. Haşladığınız yumurtaları soyun ve uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Tavanızı ocağa alın. Tereyağını eritin. Kestiğiniz yumurtaları sarıları tavaya gelecek şekilde yerleştirin. Tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyle tatlandırıp, hafif kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.

ÇILBIR TARİFİ

Çılbır Malzemeleri

4 adet yumurta

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı sirke

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

Deniz tuzu

ÇILBIR NASIL YAPILIR?

Suyu bir tencereye koyup kaynatın. Su kaynamaya başlayınca sirkeyi ve tuzunu ekleyin. Kaynayan suyu aynı yönde karıştırarak girdap oluşturun ve yumurtaları teker teker oluşturduğunuz girdabın içerisine dağıtmadan kırın. Birkaç dakika kaynamaya bırakın. Yumurtalar kaynarken sarımsağı kaya tuzu ile dövün. Sarımsağı yoğurda katıp çırpın. Hazır olan yumurtaları kevgir yardımı ile bir servis tabağına alın. Üzerine yoğurdu ekleyin. Ufak bir tavada tereyağını yakıp pul biberle karıştırın. Hazırladığınız sosu yoğurdun üzerine dökerek çılbırı servis edin.,

KARAKÖY POĞAÇASI TARİFİ

Maya için Malzemeler

1 paket ( 42 gr. ) yaş maya

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

Hamur için Malzemeler

5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

250 gr. margarin – oda sıcaklığında

Tuz

1 su bardağı sıvı yağ – hamuru açmak için

Üzeri için Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

KARAKÖY POĞAÇASI NASIL YAPILIR?

Bir kasede süt, toz şeker ve yaş mayayı şeker ve maya eriyinceye kadar iyice karıştırın. Derin bir kaba unu koyun, ortasına havuç açın mayalı karışımı ve tuz hariç diğer tüm malzemeleri ekleyip karıştırmaya başlayın. Bu arada hamura kenarlarından tuz ilave edin ve birleşene kadar çok az yoğurun.

Hamur hazır olunca üzerini streç filmle kaplayıp mayalanması için 30 dakika bekletin. Ayrı bir kaseye sıvı yağ koyun, mayalanan hamurunuzu elinizi önce sıvı yağa batırarak içindeki hava çıkana kadar yoğurun aksi taktirde hamur elinize yapışacaktır.

Hamurdan elinizi sürekli yağlayarak ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Mutfak tezgahınızı yağlayın, hamur toplarından birini tezgaha koyup üzerine sıvı yağ süsün parmaklarınızla hamuru genişletin ve zarf gibi katlayın. Ardından parmaklarınızı tekrar yağa batırın ve biraz önceki gibi hamuru açıp yağlayıp yeniden zarf gibi katlayın. Son olarak hamura top şekli verip yağlı kağıt serili pişirme tepsinize dizin.

Tüm hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra parmaklarınızla üzerilerine hafifçe bastırın ve yumurta sarısı sürüp çatalla çizikler yapın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 – 30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

PEYNİRLİ SIKMA TARİFİ

Hamuru için Malzemeler

4,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Tuz

1 + ¾ su bardağı su

İç Harcı için Malzemeler

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet orta boy soğan – yemeklik doğranmış

1 adet orta boy domates

2 su bardağı beyaz peynir

1 su bardağı lor peyniri

½ bağ maydanoz

Pul biber

Karabiber

PEYNİRLİ SIKMA NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabında un, tuz ve kabartma tozunu karıştırın. Suyunu ilave ederek yoğurun. Kıvamını bulan hamuru üzerini streçle kapatarak 15 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Diğer tarafta tavayı ocağa alın ve ısıtın. Üzerine ayçiçek yağını ilave edin, yemeklik doğradığınız soğanları soteleyin. Domateslerin kabuklarını soyun, küp küp doğrayın ve soğanlara ilave edin. Domatesleri de soğanlar ile beraber çok hafif pişirip kenara alın. Diğer tarafta beyaz peyniri ezin, lor peyniri ile karıştırın. Maydanozları ince kıyın ve peynirli harcın içine katıp pul biber ve karabiber ile tatlandırın.

Dinlendirdiğiniz hamurları 10 eşit parçaya ayırıp bezeler oluşturun. Tezgahınızı unlayarak her bir bezeyi merdane yardımı ile tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Isınan tavaya açtığınız hamuru yerleştirin, kabarmaması için çatal ile birkaç delik oluşturun. Hamurunuzu arkalı önlü pişirin.

Pişirdiğiniz hamuru bir miktar tereyağı ile yağlayıp hazırladığınız harcı arasına koyarak sıkıca sarın. Tüm hamurlara aynı işlemi uyguladıktan sonra servis edin.

ZEYTİNLİ AÇMA TARİFİ

Malzemeler

600 gr. un

250 ml. su

Yarım su bardağı toz şeker – 75 gr.

1 yemek kaşığı kuru maya

2 tutam tuz

50 ml. sıvıyağ

1 adet yumurta

100 gr. tereyağı – eritilmiş

İçi için Malzemeler

50 gr. zeytin ezmesi

Üzeri için Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

ZEYTİNLİ AÇMA NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeyi yoğurun ve yuvarlak hamurlar yapıp tezgahta 1 saat mayalandırın. Ardından yuvarlakları rulo şeklinde açın, yassılaştırın, içine zeytin ezmesi sürün ve sararak ince uzun bir hamur elde edin. Hamuru açma gibi yuvarlak şeklini verin, üzerine yumurta sarısı sürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.

ELMALI PANCAKE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

1-1,5 adet elma ( rende )

Elma Sos Malzemeleri

2 adet elma

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı toz tarçın

2-3 yemek kaşığı su

ELMALI PANCAKE NASIL YAPILIR?

Pancake için;

Bütün malzemeyi bir kaba koyup koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Elmaları rendeleyin, hamurun içine ilave edip karıştırın. Yapışmaz tavanızı önceden iyice ısıtın. Bir damla sıvıyağ ile yağlayın ve peçete ile yağı tavaya yayın. Bir kepçe yardımıyla harçtan tavaya dökün. Hafif rengi dönünce hemen ters yüzünü çevirin. Bütün harcı bu şekilde pişirerek pancakeler elde edin.

Elma sos için;

Elmaları küçük küp doğrayın, üzerine şeker ve tarçın ilave edip iyice pişirin. Eğer elmalar yumuşamazsa 2-3 yemek kaşığı su ekleyin ve o şekilde pişirin. Elmalar yumuşadıktan sonra dilerseniz çatal ile ezerek püre haline getirin, veya tane tane de bırakabilirsiniz. Hazırladığınız pankekleri üst üste dizin ve elma sosunu üzerine gezdirin.