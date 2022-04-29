Bayramda nasıl beslenmeliyiz? İşte uzmanından bayram beslenme önerileri!

Oruçla geçen Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan boyunca uzun süren açlık ve susuzluk, yetersiz beslenme, beslenmenin 2-3 öğüne inmesiyle metabolizmada yavaşlamalara neden oluyor. Ramazan’ın bitmesi ve hemen akabinde evleri şenlendiren Ramazan Bayram’ının gelmesi, bir nevi normal beslenmeye geçişin köprüsü olarak sayılıyor. Bu dönemde yumuşak bir geçiş yapmanın mide sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Diyetisyen. Nejla Kazoğlu, Ramazan Bayramı’nda doğru beslenmeye ipuçlarını paylaştı.

BAYRAMDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Bayramda tüm ailenin bir araya gelmesi, keyifli aile sofralarını da beraberinde getiriyor. Bu durumda tüketilen yemek miktarı da artıyor. Diyetisyen Kazoğlu, yemek miktarını kısıtlı tutmanın, porsiyon kontrolü sağlamanın ve yemek seçimini hafif besinlerden yana yapmanın, sebze-meyve tüketmenin ve bol su içmenin daha sağlıklı bir bayram geçirmeye yardımcı olacağını söylüyor.

BAYRAM KAHVALTISI NASIL OLMALI? BAYRAMDA NE YEMELİYİZ?

Güne hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini belirten Dyt. Kazoğlu, şu önerilerde bulunuyor: “Gidilen misafirliklere aç karından ziyade; saatine göre ana veya ara bir öğün yaparak tok karna gitmek süreci daha sağlıklı geçirmenizi sağlayacaktır. Bu sebeple öğünlerinizi düzenli ve dengeli yapmak, protein ve sebze tüketimiyle beraber su tüketiminizi arttırmak daha iradeli olmanıza yardımcı olacaktır. Bayram ziyaretlerinde, hamurlu, şerbetli ağır tatlılardan uzak durun. Bunun yerine sütlü tatlılar, meyveli tatlılar ve meyve tercih edin, şeker ve çikolata tüketimi de sınırlandırın. İkramlar konusunda seçici davranıp her yerde ikram kabul etmeyin. İçecek olarak ise asitli, şekerli içecekler yerine daha besleyici ve doyurucu olan su, ayran veya mineralli su tercih edebilirsiniz. Kafein içeriği yüksek olan çay ve kahve tüketimine sınırlandırıp, bunlar yerine bitki çayları tercih edin.”