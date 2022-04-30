°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.670.77USD14.840.37ALTIN905.410.55
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    RamazanBayram Hutbesi 2022! 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir? (PDF indirme linki)!
    HaberlerRamazan Haberleri Bayram Hutbesi 2022! 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir? (PDF indirme linki)!
    ABONE OL

    Bayram Hutbesi 2022! 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir? (PDF indirme linki)!

    Bayram hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2 Mayıs 2022 tarihli "Bayramımız Kutlu, Gönlümüz İman Ve Neşe Doymuş Olsun" konulu Ramazan Bayramı hutbesi aramaları arttı. İşte 2 Mayıs Bayram hutbesi 2022

    30.04.2022 - 17:22 |
    Bayram Hutbesi 2022! 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir? (PDF indirme linki)!

    Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2 Mayıs 2022 tarihli "Bayramımız Kutlu, Gönlümüz İman Ve Neşe Dolu Olsun" konulu Ramazan Bayramı hutbesi yayınlandı. İşte Bayram Hutbesi 2022

    BAYRAM HUTBESİ 2022

    Bayramımız Kutlu, Gönlümüz İman ve Neşe Dolu Olsun

    Bayram Hutbesi 2022 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir (PDF indirme linki)

    Can bula cananını, bayram o bayram ola,

    Kul bula sultanını, bayram o bayram ola,

    Hüzn ü keder def ola, dilde hicap ref ola,

    Cümle günah af ola, bayram o bayram ola.

    Muhterem Müslümanlar!

    Ramazan-ı şerifin ilahi tedrisatından geçen kullarına bayram lütfeden Cenâb-ı Hakka sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları Allah’ı anma, birlik ve beraberlik, sevinç ve neşe günleri ilan eden Resûl-i Kibriyâ Efendimize salât ü selam olsun.

    Aziz Müminler!

    Bayramlar fıtratımızla buluşma günleridir. Birbirimize gönlümüzü açma, sevincimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir.  Bayramlar dilleri, renkleri ve coğrafyaları farklı; imanları, gönülleri ve duaları aynı Müslümanların vahdet şuuruna erdiği anlardır.

    Kıymetli Müslümanlar!

    Her nimet gibi bayramlar da şükür vesilesidir. O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan Yüce Yaratıcımıza yakınlaşalım.

    Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım, yükü olanın yükünü hafifletelim, derdi olanın derdine ortak olalım.                              

    Allah Resûlü’nün “Bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir.” ilkesine sadakat gösterelim.

    Değerli Müminler!

    Bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, akraba ve komşularımızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim. Hastaların hatırını soralım, yetimlerin yüreğine dokunalım, yaşlıların duasını alalım. Yüzümüzde beliren tebessümle, kalbimize doğan sıcaklıkla çocuklarımıza bayram neşesini tattıralım.

    Bayramlar sevgi, barış ve barışma günleridir. Geliniz bu bayram, aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakalım. İman kardeşliğinin lezzetine varalım.

    Bayramlar dua vakitleridir. Dünyanın neresinde olursa olsun derdi ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. İslam beldelerinin güven ve huzur içinde bayramlar kutlaması için niyazda bulunalım.

    Aziz Kardeşlerim!

    Bayram Hutbesi 2022 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir (PDF indirme linki)

     “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.” ilahi emrine boyun eğerek Ramazan mektebinde kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca koruyalım. Ramazan’ın huzur, bereket ve samimiyetini ömrümüzün her anına taşıyalım.

    Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile olsun. Bayramımız mübarek olsun.

    BAYRAM HUTBESİ İNDİR

    PDF İçin TIKLAYINIZ>>>

    WORD İçin TIKLAYINIZ>>>

    Bayram Hutbesi Duaları İçin TIKLAYINIZ>>>

     

    GÜNCEL HABERLER

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    Sıradaki Haber
    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    Sıradaki Haber
    Maaşlardan kesinti yapılamaz! Çalışanların çoğu bunu bilmiyor! Ve zorunlu, fazla mesai ücreti yerine...

    Maaşlardan kesinti yapılamaz! Çalışanların çoğu bunu bilmiyor! Ve zorunlu, fazla mesai ücreti yerine...

    Sıradaki Haber
    Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

    Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

    Sıradaki Haber