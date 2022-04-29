Arefe günü ibadetleri, yarın idrak edilecek Arefe günü nedeniyle merak konusu oldu. 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesi arama motorları ve Diyanet sayfası yoğun ilgi görüyor. Bayramın müjdecisi arefe günü için Peygamberimiz de “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuştur. İşte Arefe günü ibadetleri…

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.



AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)