Arda Türkmen’in sunduğu Arda’nın Ramazan Mutfağı yeni tarifleriyle Kanal D ekranlarına gelmeye devam ediyor. Ramazan sofraları için iftar menüsü önerileri ile pratik tarifler hazırlayan Arda Türkmen, kendine has üslubu ve sunum tarzı ile izleyenlerle buluşuyor. Türkmen, bugün yayınlanan yeni bölümde, fırında sebzeli tavuk, arpa şehriyeli pirinç pilavı ve laz böreği hazırladı. İftara ne yapsak, bugün ne pişirsem, akşama ne yapsak diyorsanız işte Arda’nın Ramazan Mutfağı 2. gün iftar menüsü…

FIRINDA SEBZELİ TAVUK TARİFİ

Fırında Sebzeli Tavuk Malzemeleri

2 adet tavuk göğüs

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

½ limonun suyu

Sebzeler için Malzemeler

1 adet kabak

1 adet sivri biber

1 adet patlıcan

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet patates

4 diş sarımsak

1 su bardağı bezelye

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kuru nane

Pul biber

Kuru kekik

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

FIRINDA SEBZELİ TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavuklar için;

Tavuklarınızı kesme tahtanıza alın ve iri küp olacak şekilde doğrayın. Tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Isınan tavanızın içerisine zeytinyağı ilave edip tavukları ekleyin ve soteleyin. Tavuklarınızın her tarafı renk alınca ocağın altını kapatın ve limon suyunu sıkın.

Sebzeler için;

Kabağın çekirdekli kısmını ayırın. Kabuklu kısımlarını iri küp doğrayın. Sivri biberi dilimleyin. Patlıcanı iri küp doğrayın. Havucu ince dilimleyin. Soğanı iri küp doğrayın. Sarımsakları iri dilimleyin. Doğradığınız bütün sebzeleri fırın poşetinize alın. Üzerine bezelye, tuz, karabiber, kimyon, kuru nane, pul biber, kuru kekik ve zeytinyağını ilave edip her şeyi karıştırın. Tavukları ilave edip harmanlayın. Ardından poşetin ağzını bağlayın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.

ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı Malzemeleri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

Tuz

Karabiber

ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pilav tencerenizi ocağa alın ve ısıtın. İçerisine tereyağı ve zeytinyağını ilave edip tereyağını eritin. Şehriyeleri ilave edin ve kavurun. Yıkadığınız ve fazla nişastasından arındırdığınız pirinçleri tencereye ekleyip kavurun. Su, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pilavınızın altını kapatın ve üzerine bir kağıt havlu serip demlendirin. Demlenen pilavı sıcak servis edin.

LAZ BÖREĞİ TARİFİ

Laz Böreği Malzemeleri

Katlar için Malzemeler

30 adet büyük baklavalık yufka

125 gr. tereyağı

Muhallebi için Malzemeler

1 litre + 250 ml. süt

1 + ¼ su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı buğday nişastası

4 yemek kaşığı mısır unu

4 yemek kaşığı pirinç unu

5 adet kakule tohumu – havanda dövülmüş

4 yumurtanın sarısı

Tuz

Karabiber

Şerbet için Malzemeler

1 + ¼ su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı gül suyu

3 – 4 damla limon suyu

LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Şerbet için;

Küçük bir tencereye su ve toz şekeri ekleyin. Toz şeker eriyene kadar karıştırın ve orta ateşte pişirin. Şerbetiniz kaynayınca ateşten alın. İçerisine gül suyu ve limon suyunu ekleyip kenarda soğutun.

Sade yağ için;

Bir tavaya tereyağını alın ve eritin. Eriyen tereyağının üzerindeki köpüklü katmanı bir kaşık yardımıyla kenara ayırın. Ortada kalan sade yağı alttaki süt karışımını karıştırmadan bir karıştırma kabına süzün.

Börek için;

Baklava yufkalarını fırın kabınızın (26×26) büyüklüğüne göre kesin. Kabın tabanını yağlayın, ardından baklava yufkalarının aralarını yağlayarak 15 kat baklava yufkası olacak şekilde fırın kabınıza dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 – 15 dakika pişirin. Fırından çıkan tabanın üzerine bir kaşıkla bastırın.

Muhallebisi için;

Bir tencerede süt, toz şeker, buğday nişastası, mısır unu, pirinç unu, dövülmüş kakule tohumları ve yumurta sarılarını ekleyip bir çırpma teli yardımıyla karıştırın. Ardından ocağa alın ve sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tuz, karabiber ilave edip karıştırın. Muhallebiniz hazır olunca ocaktan alın.

Birleştirmek için;

Hazırladığınız muhallebiyi fırından çıkan baklava yufkalarının üzerine döküp yayın. Diğer 15 kat baklava yufkasını da aralarını yağlayarak muhallebinin üzerine kapatın. Bir spatula yardımıyla kenarlarını aşağı doğru bastırarak ittirin. Dilediğiniz gibi dilimleyin ve tekrar fırına atıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkan tatlınıza soğuk şerbet döküp, ılık veya soğuk servis edin.