Petrolcular İstanbul’da buluşacak!

Enerji sektörünün gündemin ilk sırasına yerleştiği bugünlerde dünyada ve Türkiye’de faaliyet gösteren enerji sektörünün firmaları ile profesyonelleri bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek “Petroleum Istanbul” fuarında buluşacak.

Fuara yaklaşık 300 firma katılırken, fuarın açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından yapılacak. Fuarı Petroleum Istanbul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özel sektörle bir araya gelmesini sağlayan ortak bir platform oluşturacak. Fuarda ayrıca; birer yaşam merkezine dönüşen istasyonlarının akaryakıt dışındaki satışlarında önemli bir yer tutan ürünlerin temsilcileri ve franchise veren markaların yöneticileri ile birlikte diğer tedarikçiler de yer alacak.